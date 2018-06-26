Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 26 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64Α & ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΕΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 64Α & ΙΕΡΟΘΕΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ)

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

02:00 πμ - πρωί

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί
ΚΑΡΑΒΟΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 57 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23700

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ 3-ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-528.705

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.
ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ
ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30
ΣΠΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΑΙΝΟΥΤΗΛ.: 2610-991.102

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 26/06/2018 10:03

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489468

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