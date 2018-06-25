Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Ιουνίου

ΠΑΤΡΑ
14:00 - 21:00 μμ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Β ΗΠΕΙΡΟΥ 58 - ΒΥΡΩΝΟΣ
ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ
ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ 178 (ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΕΙ & ΙΚΕΑ)
ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ
ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-150 - ΒΟΤΣΑΡΗ
ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ
ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ
02:00 πμ - πρωί
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
ΔΥΜΗ
14:00-πρωί
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
14:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
14:00-22:30
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑΤΗΛ. 2614-002.372
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
14:00-22:30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492
ΡΙΟΥ
14:00-22:30
ΣΚΑΡΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΤΤΑ 38Α - ΡΙΟΤΗΛ.: 2614-003.084