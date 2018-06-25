Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 25 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ

Β ΗΠΕΙΡΟΥ 58 - ΒΥΡΩΝΟΣ

ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

ΠΑΤΡΩΝ-ΚΛΑΟΥΣ 178 (ΜΕΤΑΞΥ ΚΟΜΒΟΥ ΤΕΙ & ΙΚΕΑ)

ΚΟΛΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 61 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΓΕΡΜΑΝΟΥ 148-150 - ΒΟΤΣΑΡΗ

ΣΚΟΝΔΡΑ ΜΥΡΣΙΝΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 37 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΡΟΗΣ 1 ΑΡΟΗ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ

02:00 πμ - πρωί

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 3 ΨΑΡΟΦΑΪ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί
ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30
ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑΤΗΛ. 2614-002.372

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2 - ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝΤΗΛ.: 2610 524.492

ΡΙΟΥ

14:00-22:30
ΣΚΑΡΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΙΤΤΑ 38Α - ΡΙΟΤΗΛ.: 2614-003.084

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 25/06/2018 10:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489466

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