Εκδήλωση του Πανεπιστημίου Πατρών για τα 10 χρόνια από τον φονικό σεισμό του 2008

Πριν από 10 ακριβώς χρόνια ένας ισχυρός σεισμός έπληξε την Αχαΐα και την Ηλεία. Το μέγεθος του σεισμού του όρους Μόβρη (MW=6.4) ήταν σημαντικό και η εκδήλωσή του συνοδεύθηκε από ισχυρή εδαφική κίνηση, αστοχίες τύπου ρευστοποίησης-πλευρικής εξάπλωσης, κατολισθήσεις εδαφικών πρανών και καταπτώσεις βραχωδών τεμαχών.

Ο σεισμός του 2008 έπληξε και την πόλη της Πάτρας αλλά και μεγάλο αριθμό χωριών στα νοτιοδυτικά της όρια. Αρκετές οικοδομές υπέστησαν σοβαρές ζημιές, στα χωριά Βάλμη – Νεάπολη – Φώσταινα, αστικά δίκτυα ύδρευσης υπέστησαν βλάβες σε πολλές περιοχές (Βραχναίικα, Κάτω Αχαΐα κ.ά.).

Η σιδηροδρομική γραμμή στο σταθμό Κ. Αχαΐας στρεβλώθηκε ή/ και έσπασε, μια οδική γέφυρα στον Κάτω Αλισσό παρουσίασε ρωγμώσεις και πολλές γεωτρήσεις παρουσίασαν θολότητα του νερού ενώ πηγές αύξησαν ή μείωσαν την απορροή τους. Αυτές οι καταστρεπτικές συνέπειες προκάλεσαν το ενδιαφέρον πολλών επιστημόνων.

Το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών που από ετών υπηρετεί το εκπαιδευτικό και κοινωνικό του έργο, δεν ήταν δυνατόν να λείπει από υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας. Έτσι βρέθηκε κοντά στα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα και ως αποτέλεσμα της δραστηριότητάς του εκείνη την περίοδο προσπαθεί να θυμίσει στην τοπική κοινωνία τους σεισμούς και την εγρήγορση που απαιτούν αλλά και να συγκεντρώσει και πάλι την επιστημονική κοινότητα στην γεωλογική μελέτη της ΒΔ Πελοποννήσου.

Στα πλαίσια αυτά συνδιοργανώνει μαζί με την Επιτροπή Τεκτονικής Γεωλογίας της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας επιστημονική ημερίδα αφιερωμένη στο σεισμό του όρους Μόβρη, ένα σεισμό ορόσημο για την κατανόηση της γεωλογικής εξέλιξης της ΒΔ Πελοποννήσου. Έκτοτε μια σημαντική επιστημονική προσπάθεια ξεκίνησε που με την ημερίδα θα συνοψισθεί σύμφωνα και με την Διεθνή πρακτική, η οποί είναι στα 10 χρόνια μετά την εκδήλωση του σεισμού να διοργανώνεται μια επιστημονική ημερίδα.

Τα αποτελέσματα της ημερίδας θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο για την κοινωνική και οικονομική εξέλιξη της ΒΔ Πελοποννήσου τον 21ο αιώνα. Η ημερίδα συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σεισμολόγων και γεωλόγων που εργάζονται στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, αφού περισσότεροι από 100 κορυφαίοι επιστήμονες κυρίως από την Ελλάδα και την Ευρώπη θα παρουσιάσουν 30 εργασίες.

Η επιστημονική ημερίδα, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Ιουνίου 2018 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών και ώρα 10:00-17:00. Χορηγός της επιστημονική ημερίδας με τον πλήρη τίτλο: 10 years after the 2008 Movri Mtn 6.5 Earthquake; An earthquake increasing our knowledge for the deformation in a foreland area είναι η Εταιρεία ΕΛΠΕ.