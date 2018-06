Πάτρα: Ξεκινούν σήμερα οι «Jazz+Πράξεις»

Με ένα πληθωρικό πρόγραμμα φιλοδοξεί να κρατήσει μουσική συντροφιά στο Πατρινό κοινό, το τριήμερο της τζαζ με τίτλο «Jazz+Πράξεις» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο από το 2003 στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας με τη διοργανωτική φροντίδα του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Πατρέων.

Ο χώρος του Αίθριου του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου θα είναι το επίκεντρο όσων συντελεστούν την Πέμπτη 7,την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Ιουνίου. Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών ο εναλλακτικός χώρος διεξαγωγής των συναυλιών θα είναι η αίθουσα «Αίγλη» στη Veso Mare.

Μεγάλα διεθνή ονόματα (Michael Wollny-Vincent Peirani, Nat Birchall Quartet, Shai Maestro) που θα εμφανιστούν μόνο στην Πάτρα και καταξιωμένοι Έλληνες μουσικοί θα ανέβουν στη σκηνή και θα φωτίσουν ποικίλες περιοχές του είδους από την κλασική τζαζ, τον αυτοσχεδιασμό με παραδοσιακές επιρροές έως την σύγχρονη ευρωπαϊκή αλλά και την spiritual τζαζ.

Τιμές εισιτηρίων

10 ευρώ ανά βραδιά

22 ευρώ (ενιαίο και για τις τρεις βραδιές)

*Για κρατήσεις εισιτηρίων μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2610-361529.

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΩΡΑ: 21.30

PETROS KLAMPANIS GROUP

Το φεστιβάλ θα αρχίσει την Πέμπτη 7 Ιουνίου στις 9.30μμ με την εμφάνιση του Petros Klampanis Group, που με αυτή τη μορφή συστάθηκε ειδικά για τις ανάγκες της συναυλίας της Πάτρας. Ο ξεχωριστός κοντραμπασίστας και συνθέτης Πέτρος Κλαμπάνης συμπράττει με το διεθνώς αναγνωρισμένο Ισραηλίτη πιανίστα και συνθέτη Shai Maestro (και οι δυο με έδρα τη Νέα Υόρκη), με κουαρτέτο εγχόρδων (Γιάννης Μαυρίδης, Νίκος Μαυρίδης, Ρόμπερτ Σμαγκούλοβ που συνδέονται με την Πάτρα και το Δημοτικό Ωδείο - της εκλεκτής παλαιότερης Ορχήστρας Πατρών, Αλέξανδρος Μποτίνης) και με την δεξιοτέχνιδα παραδοσιακής μουσικής Ελευθερία Δαουλτζή από την Πάτρα στο κανονάκι παρουσιάζοντας συνθέσεις των Κλαμπάνη, Shai Maestro και κάποιες απρόσμενες διασκευές.

Ο Πέτρος Κλαμπάνης μεγάλωσε στο ελληνικό νησί της Ζακύνθου, περιτριγυρισμένος από τη συμβολή της μεσογειακής και βαλκανικής λαϊκής μουσικής. Για να ασχοληθεί με τη μουσική, αποχώρησε από την Πολυτεχνική Σχολή στην Αθήνα και το 2005 ξεκίνησε τις σπουδές κοντραμπάσου στο Ωδείο του Άμστερνταμ. Το 2008, ολοκλήρωσε τις επίσημες σπουδές του στη Σχολή Μουσικής του Aaron Copland στη Νέα Υόρκη.

Με την μετεγκατάστασή του στην πόλη της Νέας Υόρκης, ο Κλαμπάνης παρέδωσε συνεργάστηκε με μερικούς από τους πιο γνωστούς τζαζ μουσικούς της πόλης, συμπεριλαμβανομένου του σαξοφωνίστα Greg Osby, του πιανίστα Jean-Michel Pilc και του ντράμερ Ari Hoenig. Εκτός από τις πολλές εμφανίσεις του στις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των ιστορικών χώρων του Carnegie Hall και του Lincoln Center στη Νέα Υόρκη και του Kennedy Center στην Ουάσιγκτον , έχει εμφανιστεί στο διεθνώς αναγνωρισμένο North Sea Jazz Festival, στο Palatia Jazz Festival της Γερμανίας και φέτος στο Jazzahead της Βρέμης.

Η σχέση του με τον Greg Osby οδήγησε στην κυκλοφορία του ντεμπούτου του άλμπουμ «Contextual», στην ετικέτα Inner Circle Music του σαξοφωνίστα. Το άλμπουμ «Contextual» που ηχογράφησε με τον Greg Osby επαινέθηκε από τον διάσημο μπασίστα Arild Andersen ως «ένα από τα πιο συναρπαστικά έργα που έχω ακούσει από έναν μπάσο εδώ και χρόνια». Ο συνάδελφός του, κοντραμπασίστας Drew Gress σημειώνει τον «επιθετικό μελωδικό του χαρακτήρα, τον όμορφο ήχο και τον προσωπικό χαρακτήρα του Πέτρου Κλαμπάνη». Πρόσφατα ψηφίστηκε ως ο "Καλύτερος Καλλιτέχνης του 2015" στο jazzonline.gr, ενώ ο δίσκος του “Minor Dispute” επιλέχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα Jazz albums του 2015 στο Εθνικό Δημόσιο Ραδιόφωνο των ΗΠΑ (NPR). Ο τελευταίος του δίσκος «Chroma» έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και κριτικούς.

Έγραψαν για αυτόν:

«Ένας τρομερός παίκτης και συνθέτης». Jazz times

«Ο Πέτρος Κλαμπάνης είναι μουσικός που πάντα μιλούσε από την καρδιά». Down Beat Magazine

«Ο Κλαμπάνης είναι ένας άσσος του κοντραμπάσου». Bass Player Magazine

«Είναι αυτός ο άνθρωπος το καλύτερα κρυμμένο μυστικό στην τζαζ;» iBass Magazine

«Ο Κλαμπάνης, στο στοχαστικό νέο άλμπουμ του «Minor Dispute» ενσωματώνει στις ενορχηστρώσεις των εγχόρδων έναν κοσμικό, εξορθολογισμένο ρυθμικό παλμό» New York Times

Ο Ισραηλίτης πιανίστας και συνθέτης Shai Maestro εντάχθηκε στο Trio του διάσημου κοντραμπασίστα Avishai Cohen μαζί με τον ντράμερ Mark Guiliana όπου έπαιξε για 5 χρόνια σε όλο τον κόσμο και στους μεγαλύτερους χώρους και φεστιβάλ: The Olympia Hall, Salle Pleyel, the Bataclan Theater, Jazz á Vienne, Marciac Jazz festival, Cork Jazz Festival, Yoshi’s, Madrid Jazz Festival, Blue Note στη Νέα Υόρκη, Ronnie Scott’s, Jazzahead και σε χώρους της Βιέννης και του Βερολίνου. Με τη μετακίνησή του στη Νέα Υόρκη έχει ένα πολυάσχολο πρόγραμμα συμπράττοντας σε συναυλίες και δίσκους με διεθνείς καλλιτέχνες όπως οι John Patitucci, Donny McCaslin, Theo Bleckmann, Jorge Rossy, Mark Guiliana, Ben Wendel, Anat Cohen, ο τρομπετίστας Avishai Cohen, o κοντραμπασίστας Avishai Cohen, οι Scott Colley, Ari Hoenig, Gerald Clayton, Gilad Hekselman, Clarence Penn, Antonio Hart κ.α.

To 2010 δημιούργησε το προσωπικό του σχήμα Trio Maestro Trio στο Μπρούκλιν με το οποίο έχει κυκλοφορήσει τέσσερις σπουδαίους δίσκους, που έχουν αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές από τον διεθνή τύπο.

Το All About Jazz έγραψε για τη μουσική του: «Η ακρόαση του Shai Maestro Trio είναι σαν να ξυπνάς σε έναν νέο κόσμο: έναν κόσμο από θαύματα, ενθουσιασμό, ομορφιά και αβεβαιότητα. Οι ήχοι της ίντριγκας, οι εκφράσεις χαράς, οι ενδοσκοπικές σκέψεις και η αυξημένη ένταση φτάνουν στο προσκήνιο κάποια στιγμή, όταν ο Maestro, ο μπασίστας Jorge Roeder και ο τυμπανιστής Ziv Ravitz ανοίγουν και μοιράζονται τον εαυτό τους μέσα από τη μουσική … αυτές οι ιστορίες είναι όλες συγκλονιστικές, ενθουσιώδεις και πανέμορφες με τον δικό τους τρόπο».

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΩΡΑ 21.30

MICHAEL WOLLNY-VINCENT PEIRANI

Την Παρασκευή 8 Ιουνίου στις 9.30μμ, σε μια βραδιά που πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Goethe Zentrum Patras, δυο τεράστια ονόματα της σύγχρονης διεθνούς σκηνής, ο Γερμανός πιανίστας Michael Wollny και ο Γάλλος ακορντεονίστας Vincent Peirani υπόσχονται μια ανεπανάληπτη βραδιά, από αυτές που δεν ξεχνιούνται ενώνοντας τις δυνάμεις τους, την ανεξίτηλη φαντασία, την σπάνια ευαισθησία και λυρισμό, τον εκρηκτικό δυναμισμό τους, την απαράμιλλη δεξιοτεχνία τους και τη μοναδική σκηνική παρουσία. Δυο πολυβραβευμένοι μουσικοί, με ηχηρές συνεργασίες, πλήθος σπουδαίων δίσκων ο καθένας, οι οποία αποθεώθηκαν από μεγάλα έντυπα του είδους και όχι μόνο σε μια μοναδική συνύπαρξη!

Ο Michael Wollny έγινε εξώφυλλο στα μεγαλύτερα τζαζ περιοδικά του κόσμου.

Η συμμετοχή σε μια ζωντανή εμφάνιση του Michael Wollny αποτελεί πραγματικά μια σπάνια εμπειρία. Όσο για τον Peirani, μπορεί να δώσει τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα του ήχου του ή να εντυπωσιάσει, με απίθανες, ασύλληπτες ταχύτητες. Είναι πλέον από τα πιο βαριά χαρτιά της σύγχρονης τζαζ βιομηχανίας και εκτός από την προσωπική του πορεία, είναι περιζήτητος από μεγάλους μουσικούς για συνεργασία.

O Michael Wollny, ένας διεθνώς επιτυχημένος πιανίστας της τζαζ, μουσικός εφευρέτης, αντισυμβατικός στοχαστής και ένα αστέρι πρώτου βεληνεκούς που δικαιολογεί κάθε φορά τη διασημότητά του πρωτίστως στη σκηνή.

Έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα της τζαζ όπως τους Richard Galliano, Joachim Kuhn, Lars Danielsson, Nils Landgren, Iiro Rantala, Heinz Sauer, Cecil Norby, Steve Gadd, Leszek Mozder κ.α. Είναι από τους πιο πολυβραβευμένους πιανίστες έχοντας τιμηθεί κατά επανάληψη με τα σημαντικότερα βραβεία. Οι απεριόριστες πιανιστικές του δυνατότητες τον έχουν κατατάξει δικαιωματικά στην κορυφή της ευρωπαϊκής τζαζ σκηνής προσδίδοντάς του τεράστια φήμη και κύρος.

Έγραψαν για τον Michael Wollny:

«Ο τέλειος μαέστρος- πιανίστας: Κανείς μπορεί δικαιολογημένα να συμπεριλάβει τον Wollny ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα της τζαζ όπως οι Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock, Brad Mehldau, Stefano Bollani και Paul Bley. Έχει όλα όσα μπορείς να φανταστείς που συνθέτουν τον τέλειο τζαζ πιανίστα: εκπληκτική τεχνική, πλούσια φαντασία, πειθαρχία ένα ταλέντο για ένα δημιουργικό χάος, ευαισθησία και αισθητική». FRANKFURTERALLGEMEINEZEITUNG

«Ο μοναδικός Γερμανός τζαζίστας με διεθνή αστρική απήχηση» SÜDDEUTSCHEZEITUNG

«Έτσι ακούγεται η τζαζ σκηνή της Γερμανίας στο μέλλον» DASERSTE, TTT

O Vincent Peirani εκτός της εκλεκτής δισκογραφίας του έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς: Louis Sclavis, Youn Sun Nah, Daniel Humair, Lars Danielsson, Michel Portal, Ulf Wakenius, Richard Bona, Glen Ferris, Francois Salque και έχει γράψει την εξαιρετική μουσική για τη βραβευμένη στο Φεστιβάλ Καννών 2017 ταινία «Barbara» του Mathieu Amalric. Έχει αποσπάσει πλήθος βραβείων και έχει αναγορευτεί το 2016 Ιππότης των Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ραγδαία ανερχόμενος μουσικός και συνθέτης, ο Peirani που αρχικά σπούδασε κλασικό κλαρινέτο και στη συνέχεια ακορντεόν, με ενθουσιασμό αναμειγνύει στη μουσική του τη λαϊκή και τη σύγχρονη μουσική ισορροπώντας περίτεχνα μεταξύ παράδοσης, τζαζ και αμερικανικών μουσικών επιρροών, διαθέτοντας μια μοναδική αυτοσχεδιαστική αίσθηση. «Παίζει» με τα κοντράστ και τις εκπλήξεις και διαθέτει μια ανεπανάληπτη ζωντανή παρουσία στη σκηνή, που περνά τη μουσική από τη σκηνή στο ακροατήριο με τρομερή αμεσότητα. Η μαγεία που εκπέμπει μετριέται με μια έκρηξη των συναισθημάτων και των συγκινήσεων.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ, ΩΡΑ: 21.00

Η τελευταία βραδιά του «Jazz+Πράξεις 2018», το Σάββατο 9 Ιουνίου στις 9μμ προβλέπει δυο σχήματα.

-ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ-ΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ

Στο πρώτο μέρος το εκλεκτό ντουέτο του σπουδαίου κοντραμπασίστα, κιθαρίστα και συνθέτη Μιχάλη Σιγανίδη (μέλους των Χειμερινών Κολυμβητών και των Primavera en Salonico της Σαβίνας Γιαννάτου και με σημαντική προσωπική δισκογραφική πορεία με 8 άλμπουμ) και του εξαιρετικού Χάρη Λαμπράκη (νέι, πλήκτρα) θα παρουσιάσουν κομμάτια από όλη τη δισκογραφία του Μιχάλη Σιγανίδη και θα ακουστούν ποιήματα των Μίλτου Σαχτούρη, Ομάρ Καγιάμ, Λέοντα Κουκούλα, Τάσου Ναούμ, Γιάννη Ζήκα, Γιώργου Σιγανίδη και στίχοι του συνθέτη, μαζί με ηχογραφημένα θραύσματα λόγου και ήχων. Θα προβληθούν μικρού μήκους βίντεο.

Ο Μιχάλης Σιγανίδης, μια ιδιαίτερη μουσική φυσιογνωμία που το έργο του αποτελεί ένα ξεχωριστό κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής, μουσικός (κοντραμπάσο και κιθάρα), συνθέτης και στιχουργός, μέλος της ελληνικής τζαζ σκηνής, έχει συνεργαστεί με πολλούς μουσικούς της τζαζ και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής υπό διάφορα σχήματα, όπως το Συγκρότημα Λαμπράκη, οι Φίλοι Μίλτου Σαχτούρη (Φ.Μ.Σ.), The Hus-Band, Siganidis Tours κ.α. και με τραγουδοποιούς - τραγουδιστές ( Ηρακλή Πασχαλίδη, Ισίδωρο Παπαδάμου, Γιώργο Μακρή, Νίκο Παπάζογλου, Αργύρη Μπακιρτζή, Νίκο Πορτοκάλογλου, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Μαριώ κ.α.). Η μουσική του χαρακτηρίζεται από έντονο αυτοσχεδιαστικό στυλ με επιρροές από την παραδοσιακή μουσική. Χρησιμοποιεί ακόμα στις συνθέσεις του ηχητικά κολάζ ηχογραφήσεων. Συνθέτει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ο Χάρης Λαμπράκης έχει συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως τους Haig Yazdjian, Σαβίνα Γιαννάτου, Μιχάλη Σιγανίδη, Ross Daly, Κώστα Τατσάκη, Περικλή Παπαπετρόπουλο, Χρίστο Τσιαμούλη, Αντώνη Απέργη, Bijan Chemirani, Michel Doneda, Manuel Gil κ.α. και έχει συμμετάσχει σε πολλά μουσικά σχήματα (Primavera en Salonico, On Eira, Occasional Dream, Project 37 κ.α.). Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 150 μουσικές παραγωγές στην ελληνική και διεθνή δισκογραφία (ECM, Helico, Λύρα κ.α.) ως μουσικός και συνθέτης και σε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία, Αφρική) παίζοντας παραδοσιακή, τζαζ, world, σύγχρονη και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική. Με το προσωπικό του κουαρτέτο έχει κυκλοφορήσει δύο δίσκους, που έτυχαν θερμών κριτικών.

- NAT BIRCHALL QUARTET

Στο δεύτερο μέρος της ίδιας βραδιάς το ιδανικό φινάλε του Jazz+Πράξεις 2018 εγγυάται το εκπληκτικό κουαρτέτο του Άγγλου σαξοφωνίστα και συνθέτη Nat Birchall, του οποίου οι δίσκοι απέσπασαν διθυραμβικές κριτικές από το σύνολο του διεθνούς τύπου και η μουσική του απηχεί με τον καλύτερο τρόπο την πνευματική διάσταση του John Coltrtane. Μουσική γεμάτη χρώματα, αρώματα και συναισθήματα που ξεδιπλώνει τη μαγευτική της δύναμη και τον αστείρευτο πλούτο της.

Τη σκυτάλη θα πάρει το εξαιρετικό κουαρτέτο του κορυφαίου Άγγλου σαξοφωνίστα και συνθέτη Nat Birchall, που έχει κερδίσει επίλεκτη θέση στο διεθνές τζαζ στερέωμα.

Το Nat Birchall Quartet αποτελείται από τους Nat Birchall (τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο), Adam Fairhall (πιάνο), Michael Bardon (κοντραμπάσο) και Andy Hay (ντραμς),

O ογκόλιθος της τζαζ Gilles Peterson χαρακτήρισε τον Nat Birchall ως "έναν από τους καλύτερους μουσικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο". Ο Birchall είναι ένας από τους θησαυρούς της τζαζ της Μεγάλης Βρετανίας. Παίζοντας τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, είναι ηγέτης της μπάντας, συνθέτης και ενορχηστρωτής (και περιστασιακός DJ) ο οποίος έχει αιχμαλωτίσει την προσοχή των ακροατών με τον γεμάτο ψυχή και βαθιά συναισθηματική ένταση ήχο και την πνευματική μουσική του.

Αυτή η – πνευματική κυρίως – προσήλωση στο κολτρεϊνικό σύμπαν, ακολουθεί τον Birchall τα τελευταία τριανταέξι χρόνια, παρά το γεγονός ότι στην αρχή ακολούθησε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Τούρκου κρουστού Akay Temiz (αδελφού του Okay Temiz), ενώ ασχολήθηκε με την hip hop σκηνή και τους Corner Crew, μπάντα με σαφείς επιρροές από τη jazz. Μέσα στα χρόνια, οι μουσικές αναζητήσεις του Birchall γίνονταν όλο και πιο σύνθετες και η ενασχόλησή του με την spiritual κληρονομιά του Coltrane, μετουσιώθηκε σε μια αριστοτεχνική, πλην όμως περισσότερο εσωτερική έκφραση μέσα από το σαξόφωνο.

Έχει εκδώσει τους δίσκους: «The Sixth Sense» (6th Sense, 1999), «Akhenaten» (Jazzman Records, 2009), «Guiding Spirit» (Gondwana, 2010), «Sacred Dimension» (Gondwana, 2011), «World Without Form» (Sound Soul And Spirit, 2012), «Live in Larissa» (Sound Soul And Spirit Records, 2014), «Invocations»(Jazzman Records, 2015), «Creation» (Sound Soul & Spirit, 2016) και «Cosmic Language» (Jazzman Records, 2018), αρκετούς από αυτούς και σε βινύλιο που υπεραγαπά. Άλλωστε είναι δεινός συλλέκτης δίσκων. Οι δίσκοι του απέσπασαν κολακευτικές κριτικές από το διεθνή τύπο: BBC, Guardian, All About Jazz, Down Beat, Mojo Magazine, Jazzwise, Jazzman, Jazz Journal, The Independent, Morning Star, Echos Magazine και πολλά άλλα. Το “Invocations” συμπεριλήφθηκε στην λίστα του Monitors για τα καλύτερα άλμπουμ του 2015 από όλα τα είδη της μουσικής και το “Creation” κατέκτησε το 2016 την πρώτη θέση του καλύτερου τζαζ άλμπουμ στον κόσμο στη λίστα των 20 καλύτερων δίσκων από το UKVIBE.

Η μουσική του Nat Birchall ως πνευματική επικοινωνία, συνομιλία με το παρελθόν και το μέλλον, μιλά σε μία παγκόσμια γλώσσα που εκφράζει και προκαλεί συναισθήματα και σκέψεις την ίδια στιγμή, είναι ταυτόχρονα σώμα και πνεύμα, θόρυβος και σιωπή, πρόθεση και ατύχημα: είναι η αποσύνθεση των αντιθέσεων, ο φευγαλέος θόρυβος που γίνεται αιώνια προσευχή, η μεταβίβαση του πνεύματος σε ήχο. Η μουσική είναι η έκφραση της ενότητας, όπου η διαφορετικότητα είναι ταυτόχρονα αποδεκτή και εμπεριέχει την αρχή, από την οποία μπορεί ένας καινούργιος κόσμος να αναγεννηθεί.

