ΔΕΙΤΕ το ΤΡΕΙΛΕΡ του πολυαναμενόμενου φιλμ «The Old Man and the Gun» με τον Ρέντφορντ

Μπορεί οι μέρες του «Butch Cassidy and the Sundance Kid – Οι Δύο Ληστές» να ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, αλλά ακόμη και σήμερα, ο Αμερικανός σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα 81 του χρόνια δείχνει ικανός να φέρει εις πέρας μια κινηματογραφική ληστεία με ιδιαίτερη επιτυχία αλλά και χάρη, όπως φαίνεται από το τρέιλερ της καινούριας ταινίας του Ντέιβιντ Λόουερι, «The Old Man and the Gun», όπου πρωταγωνιστεί ο ξανθός βετεράνος ηθοποιός υποδυόμενος τον Φόρεστ Τάκερ, έναν «αθεράπευτο» ληστή τραπεζών που δεν σταμάτησε να χτυπά τράπεζες ακόμη και στα 70 του χρόνια.

Μάλιστα ο Φόρεστ Τάκερ έγινε θέμα στην San Francisco Chronicle αλλά και στο New Yorker καθώς και βιβλίο που αποτέλεσαν το υλικό για το σενάριο που υπογράφει επίσης ο Ντέιβιντ Λόουερι, ο οποίος ξανασυνεργάζεται με τον μύθο Ρέντφορντ μετά το «ο Πιτ κι ο Δράκος του» της Ντίσνει, το 2016.

Το διαφημιστικό τρέιλερ του ήδη πολυαναμενόμενου φιλμ «Τhe Old man and the gun» δόθηκε στη δημοσιότητα από την Fox Searchlight στις 5 Ιουνίου ενόψει της πρεμιέρας της ταινίας στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής στις 28 Σεπτεμβρίου 2018. Το φιλμ αναμένεται και στην Ελλάδα σε διανομή της Odeon τη νέα χειμερινή περίοδο.

Το φιλμ όπως αναφέρει το flix.gr, αφηγείται την «ως επί το πλείστον» αληθινή ιστορία του Φόρεστ Τάκερ, ενός ληστή τραπεζών που πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη φυλακή (εκτός από τις φορές που απέδρασε από αυτή, οι 18 επιτυχημένες) και ο οποίος συνέχισε να εξασκεί το «επάγγελμά» του ακόμη και μετά τα 70 του.

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δείχνει απόλυτα cool στο ρόλο του Τάκερ (ο οποίος ενδεχομένως να είναι ο τελευταίος της καριέρας του) ενώ η Σίσι Σπέισεκ (Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου το 1981 για την «Κόρη του ανθρακωρύχου») στην πρώτη συνεργασία της επί της μεγάλης οθόνης με τον Ρέντφορντ, υποδύεται τη γυναίκα που θα τον ερωτευτεί παρά τα παραπτώματα του με το νόμο.

Το εξαιρετικό καστ συμπληρώνουν ο σταθερός συνεργάτης του Λόουερι, Κέισι Αφλεκ, ο Τομ Γουέιτς, o Ντάνι Γκλόβερ, o Tζον Ντέιβιντ Ουάσινκτον, η Tika Sumpter, κ.α.

Ήδη τα πρώτα σχόλια από το τρέιλερ της ταινίας είναι ιδιαίτερα κολακευτικά, ιδίως για τον Ρέντφορντ και μακάρι να μην τηρήσει αυτό που είπε, ότι θα πάρει σύνταξη από την ηθοποιία και να τον δούμε και σε άλλα φιλμ μελλοντικά. Το «The Old man and the gun» πιθανόν να προβληθεί σε κάποιο από τα ερχόμενα Κινηματογραφικά Φεστιβάλ, είτε της Βενετίας, του Telluride, είτε του Τορόντο.

Τα γυρίσματα της ταινίας έγιναν στο Οχάιο πέρυσι την άνοιξη.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ