Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 17 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 17 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΚΙΤΣΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ Υπεύθ. Φαρμακοποιός

ΔΙΑΜΑΝΤΗ-ΠΗΓΑΣΟΥ 12 ΕΝΑΝΤΙ ΙΚΑ ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΩΝ

ΛΥΚΟΚΑΝΕΛΛΟΥ ΖΩΗ

ΓΟΥΝΑΡΗ 34 - ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 110 - ΠΑΤΡΕΩΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΜΕΣΟΛΟΓΓIΟΥ 107 - Β. ΗΠΕΙΡΟΥ

ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 6-8 ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΤΣΑΛΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΙΓ. ΑΚΡΙΤΑ 91 ΜΠΟΖΑΪΤΙΚΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 105 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΒΟΥΤΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΤΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ 93 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23100

21:00-πρωί

ΚΟΤΣΑΛΗ ΒΛΑΣΤΑ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 70 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22221

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-22:30

ΠΕΝΤΖΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ 18ΤΗΛ.: 26920-24.164

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΑΡΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 102 ΟΒΡΥΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣΤΗΛ. 2610-526.140

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΘΕΣΗ ΠΑΛΙΟΥΡΓΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-523.703

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

ΙΟΝΙΟΥ 11 ΣΤΑΘΜΟΣ Ο.Σ.Ε. - ΡΙΟΝΤΗΛ.: 2610-992.419

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 17/06/2018 10:02

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489198

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