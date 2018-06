Ο καταξιωμένος εικαστικός Αλέξανδρος Ψυχούλης υπογράφει τα σκηνικά στην σύνθεση "Οιδίπους" του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας

Ξεχωριστός αναμένεται ο σκηνικός χώρος της παράστασης αρχαίου δράματος του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας «Οιδίπους-Ο μύθος της Ιστορίας του Κόσμου όπως τον είπαν οι Έλληνες». Η παράσταση που ετοιμάζεται αυτό τον καιρό, θα κάνει πρεμιέρα στις 18 Ιουλίου 2018 στο Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο στις 21.30, στο Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας του Δήμου. Αναφερόμαστε στον σκηνικό χώρο μιας και την ευθύνη των σκηνικών έχει αναλάβει ένας ιδιαίτερα ταλαντούχος δημιουργός, ο εικαστικός Αλέξανδρος Ψυχούλης, ο οποίος συνηθίζει την τεχνική του flash animation.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, ο σκηνικός χώρος και χρόνος δεν είναι ενιαίος. Η χρήση των αντικειμένων δημιουργεί χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς, ακόμη και φανταστικούς με τη βοήθεια της τεχνικής του flash animation που συνηθίζει ο Αλέξανδρος Ψυχούλης. Τα κοστούμια της Ελένης Δουνδουλάκη είναι σύγχρονα αλλά με στοιχεία δανεισμένα από την Ελληνική παράδοση.

Η μουσική του Μίνου Μάτσα, άλλες φορές φωνητική και άλλες ηλεκτρονική, στηρίζεται σε μοτίβα της Ελληνικής λαϊκής παραδοσιακής μουσικής αποδιδόμενα μ’ ένα σύγχρονο ιδίωμα που μπερδεύεται με το ιδιαίτερο ύφος του συνθέτη. Την παράσταση σκηνοθετεί ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας Σταύρος Τσακίρης, ο οποίος έχει επιμεληθεί και τη σύνθεση του κειμένου. Ουσιαστικά πρόκειται μία σύνθεση των επτά τραγωδιών που αναφέρονται στον μύθο του οίκου των Λαβδακιδών.

Πιο συγκεκριμένα: των τραγωδιών του Σοφοκλή «Οιδίπους Τύραννος», «Οιδίπους επί Κολωνώ» και «Αντιγόνη», των τραγωδιών του Ευριπίδη «Φοίνισσες», «Βάκχες» και «Ικέτιδες» και της τραγωδίας του Αισχύλου «Επτά επί Θήβας». Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης με καταγωγή από τον Βόλο, είναι αδελφός της γνωστής δημοσιογράφου Ελένης Ψυχούλη που ασχολείται και με την μαγειρική σε εκπομπές στην τηλεόραση.

Ο Αλέξανδρος Ψυχούλης απ’ όσο είδαμε, είχε υπογράψει τα σκηνικά στο Ηρώδειο σε μία παράσταση αναφορά στη ζωή του Νιζίνσκι.

Έχει εκθέσει έργο του στο περίφημο Μουσείο Guggenheim στο Μπιλμπάο, μία μεγάλη εικαστική εγκατάσταση με τίτλο Body milk, η οποία φτιάχτηκε όπως ο ίδιος έχει εξηγήσει, με αφορμή μια είδηση που είχε βρει τυχαία στο διαδίκτυο το 2003, την βομβιστική επίθεση μιας Παλαιστίνιας σ΄ένα super market στο Ισραήλ, με συνέπεια το θάνατο μιας συνομήλικης της και του φύλακα της εισόδου.

Το 1997 ο Αλέξανδρος Ψυχούλης εκπροσώπησε την Ελλάδα στην 47η Μπιενάλε της Βενετίας, με το έργο "Black Box" και απέσπασε το βραβείο BENESSE. Έχει διδάξει τέχνη και τεχνολογία σε νεαρούς αρχιτέκτονες στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Βόλο ενώ τον περασμένο Δεκέμβριο παρουσίασε στην γκαλερί a. antonopoulou art, στην Αθήνα τη νέα του δουλειά με τίτλο «Μία καλλιεργήσιμη έκσταση». Ο Ψυχούλης εδώ δομεί την νέα του δουλειά σαν ένα είδος σημειώσεων του τουρίστα- καλλιεργητή, του ανθρώπου που αρνείται να εγκαταλείψει την πόλη, αλλά αντλεί από τη «βάναυση» γοητεία της καλλιέργειας όλη εκείνη την εμπειρία που καθιστά τον αστικό βίο υποφερτό και διεξοδικό.

Η έκθεση περιελάμβανε χαράγματα σε ξερό μελάνι (ένα είδος σκαψίματος σε βαμμένο Plexiglas) και υπερβατικά εργαλεία φτιαγμένα από ξύλα ελιάς που μαζεύει στους περιπάτους του.

Είχε κάνει και την έκθεση "Do You Want?", στην Cartwright Hall Art Gallery, στο Μπράντφορντ, στο West Yorkshire της Αγγλίας, το 1998.

Η διανομή των ρόλων στην παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας έχει ως εξής:

ΟΙΔΙΠΟΥΣ : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΛΟΣ

ΚΡΕΩΝ : ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΣ

ΙΟΚΑΣΤΗ : ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ : ΛΕΝΑ ΔΡΟΣΑΚΗ

ΕΤΕΟΚΛΗΣ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ

ΠΟΛΥΝΕΙΚΗΣ : ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΙΜΩΝ - ΒΟΣΚΟΣ Α: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΓΩΝΗΣ

ΘΗΣΕΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ -ΒΟΣΚΟΣ Β : ΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΥΛΙ

ΑΙΘΡΑ - ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ : ΝΑΝΣΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΓΓΕΛΟΣ- ΙΣΜΗΝΗ - ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ : ΛΕΝΑ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

και

ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΙΙ,ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ,ΚΑΔΜΟΣ: ο ΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ.

*Στοιχεία για το κείμενο πήραμε από συνέντευξη του κ. Ψυχούλη στο skai.gr, το culturenow.gr, την σελίδα του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας στο facebook, κ.α.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ