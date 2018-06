Μία κοινωνικορομαντική ταινία από την γειτονική Ιταλία, στις 14 Ιουνίου στην Ελλάδα

Mία ρομαντική, δραματική ταινία από την γειτονική μας Ιταλία με τίτλο «Ιστορίες Αγάπης που δεν Ανήκουν σ’ Αυτόν τον Κόσμο - Stories of Love That Cannot Belong to This World/Amori che non sanno stare al mondo», διάρκειας 92 λεπτών σε σκηνοθεσία της Francesca Comencini από την Ρώμη, θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες από την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 σε διανομή της Danaos Films. Tο φιλμ ενδεχομένως να έρθει και στην Πάτρα.

Παίζουν οι: Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Natoli, Valentina Bellè, Camilla Semino Favro, Filippo Dini.

Σύνοψη:

Η Claudia και ο Flavio αγαπιούνταν για πολύ καιρό, παθιασμένα. Μια μέρα αυτό τελείωσε. Εκείνη είναι γύρω στα πενήντα και ο κόσμος μοιάζει ένα μέρος άγριο και αφιλόξενο, σαν ένα έρημο νησί. Εκείνος, αισθάνεται δυνατός, λάμπει από αυτοπεποίθηση και ενώ η Claudia αγωνίζεται να ξεχάσει, αυτός κυριεύεται από τη μανία να προχωρήσει.

Όταν ο Flavio συναντά τη Giorgia, κάτω από την καλοκαιρινή βροχή, ο έρωτας τούς χτυπά από την πρώτη ματιά. Η ενέργεια μιας όμορφης κοπέλας γύρω στα 30 είναι ελιξίριο νεότητας και γι’ αυτόν, και δεν αργεί να υποκύψει σε κάθε επιθυμία της.

Την ίδια περίοδο η Claudia γνωρίζει στο πανεπιστήμιο τη Νίνα. Την φοβίζουν η διαφορά ηλικίας, η ιδέα και μόνο να είναι σε σχέση με μια γυναίκα, κι αυτό που την κάνει να διστάζει πιο πολύ, είναι ότι ο σεβασμός δεν θα μεταμορφωθεί ποτέ σε αγάπη. Όμως, η Νίνα είναι τόσο όμορφη και σαγηνευτική, σχεδόν ακαταμάχητη…

Η ταινία σύμφωνα με το δελτίο Τύπου, είναι ένα πορτρέτο ερωτικών σχέσεων, μια δυνατή ιστορία που μιλάει για εμάς, την αναζωογονητική έκρηξη του πάθους και την επώδυνη επούλωση της μνήμης. Ότι ακριβώς σημαίνουν οι ιστορίες αγάπης για τις ζωές μας.