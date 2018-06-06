Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Ιουνίου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 6 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΘΛΙΜΜΕΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 18 - ΕΞΩ ΑΓΥΙΑ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ

ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 26 - ΚΑΝΑΚΑΡΗ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΕΥΒΟΙΑΣ 202 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

ΜΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 59 - ΡΑΔΙΝΟΥ

ΝΙΤΤΑ ΟΛΓΑ

ΚΩΝΣΤΑΝ/ΛΕΩΣ 11 - ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (όπισθεν) ΠΛ. ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΤΣΑΡΑ ΜΑΡΙΝΑ

ΕΡΕΝΣΤΡΩΛΕ 17 - ΝΙΚΗΤΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2

02:00 πμ - πρωί

ΓΚΑΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΚΥΠΡΟΥ 2

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΠΟΥΣΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ (ΤΣΟΥΚΑΛΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.454 & 6945368963

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΠΛΩΤΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22595

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΦΡΑΝΤΣΕΣΚΟΥ ΑΝ.

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 5ΤΗΛ.: 26920-22.506

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΜΑΡΑΤΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΙΑ

ΟΥΛΟΦ ΠΑΛΜΕ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-526.413

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-671.777

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΙΝΤΖΕ ΜΑΡΙΑ

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΝΕΠ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΡΙΟΥΤΗΛ.: 2610-992.747

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 06/06/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/489049

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