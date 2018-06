Αυλαία με τους "ARMONY ENSEBLE" απόψε για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας

H αυλαία των εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας 2018 ανοίγει σήμερα (Τρίτη) 5 Ιουνίου στις 9.30 το βράδυ, στο αίθριο του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου, με Τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε.

Τον κύκλο των φετινών εκδηλώσεων ανοίγει το “ARMONY ENSEBLE”, παραθέτοντας Τραγούδια Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Το μουσικό σύνολο θα παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα, με τραγούδια εφ' όλης της ύλης και τίτλο «ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ».

Το “ARMONY ENSEMBLE” δημιουργήθηκε στην Πάτρα το 2016. Τα μέλη του είναι και μέλη της ορχήστρας του Μεγάρου και της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

Η δραστηριότητα του συγκροτήματος περιλαμβάνει ένα πλούσιο ρεπερτόριο, το οποίο εκτείνεται από την κλασσική μουσική περνά από τη μουσική για κινηματογράφο και καταλήγει σε διασκευές τραγουδιών Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Έχει ήδη ένα μεγάλο αριθμό ζωντανών εμφανίσεων στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Σε κάθε τους συναυλία τα μέλη του φλερτάρουν με τραγούδια διαφορετικού είδους και εποχής.

Συγκεκριμένα θα ακουστούν τραγούδια από μιούζικαλ όπως «Memory» από το μιούζικαλ Cats, «Τhat all that jazz» από Chicago, “Shadow land “ από The Lion King .

Τραγούδια που έχουν ερμηνεύσει ξένοι τραγουδιστές όπως: Sous le ciel de Paris ( Εντίθ Πιάφ), Sodade (Σεζάρια Εβόρα), Youkali (Kurt Weill) Hijo de la Luna (Mecano), Luna Rosa (Claudio Villa) καθώς και τραγούδια ελλήνων δημιουργών όπως, «Θάλασσα αλμύρα» Θ. Μικρούτσικος, «Φαίδρα» & «Όμορφη πόλη» Μ. Θεοδωράκη . Η διάρκεια της συναυλίας θα είναι περίπου δυο ώρες.

Θα ακουστούν τα τραγούδια:

1. “Blue Moon” από το Creese

2. “Sodade” (Σεζάρια Εβόρα)

3. “Caravan” (Juan Tizol & Duke Ellington )jazz

4. «Πες μου μια λέξη» (Μ. Χατζιδάκις)

5. «Αν σ΄αρνηθώ αγάπη μου» (Μ. Χατζιδάκις)

6. «Μην τον ρωτάς τον ουρανό» Μ. Χατζιδάκις

7. «Θάλασσα αλμύρα» Θ. Μικρούτσικος

8. “Memory”

9. “The way we were” από smiles of a summer Night

10. “Send in the clowns” από A Little Night Music 1973

11. “Sous le ciel de Paris” ( Εντίθ Πιάφ)

12. “Et sit u n’existais pas”

13. “Youkali” (Kurt Weill) A- (C-)

14. “Historia de la mermour” (Carlos Eleta Almaran)

15. “Luna Rosa” (Claudio Villa)

16. “Hijo de la Luna” (Mecano) Jose Maria Cano

17. “Pastor” (Madredeus)

18. “Ελένη» (Θ. Μικρούτσικος)

19. «Θάλασσα πλατειά» (Μ. Χατζιδάκις)

20. «Όμορφη πόλη» Μ. Θεοδωράκης

21. «Πίστα από Φώσφορο» (Θ. Μικρούτσικος)

22. «Granada» ( Agustin Lara)

23. “Quando l’amore divento poesia” (Piero Soffici)

24. «Φαίδρα» Μ. Θεοδωράκης25. «Αν θυμηθείς τα΄ονειρό μου» (Μ. Θεοδωράκης)

Συμμετέχουν :

Φωνή : Μαρουτσέλλα Γασπαρινάτου

Πιάνο : Ζαφειρόπουλος Ανδρέας

Κρουστά : Θωίδης Παναγιώτης

Ηλεκτρικό Μπάσο: Γιούλης Χρήστος

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ