Χαράς ευαγγέλια για τους σινεφίλ: Βγαίνει στην Ελλάδα το νέο φιλμ του Βιμ Βέντερς

Σε ένα δωμάτιο χωρίς παράθυρα στην ανατολική ακτή της Αφρικής, ο Τζέιμς, κρατείται αιχμάλωτος. Χιλιάδες μίλια μακριά στη θάλασσα της Γροιλανδίας, η Ντανιέλ ετοιμάζεται να βουτήξει στον πυθμένα του ωκεανού.

Η απομόνωση αυτή παρασύρει τη σκέψη τους στο προηγούμενο έτος. Εκεί όπου μια τυχαία συνάντηση σε μια παραλία στη Γαλλία τους έκανε να ερωτευτούν.

Όλα αυτά συμβαίνουν στη νέα ταινία του σπουδαίου Γερμανού κινηματογραφικού δημιουργού Βιμ Βέντερς με τίτλο «Στο βαθύ γαλάζιο – Submergence» που είχε κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Τορόντο, τον Σεπτέμβριο του 2017 ενώ ήταν και η ταινία έναρξης του επίσημου προγράμματος, συμμετέχοντας και στο διαγωνιστικό τμήμα του Διεθνούς Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν του 2017.

Διάρκεια: 112 λεπτά.

Το φιλμ με πρωταγωνιστές την βραβευμένη με Όσκαρ Αλίσια Βικάντερ και τους Τζέιμς ΜακΑβόι και Αλεξάντερ Σιντίκ θα βγει στην Ελλάδα από την Seven Films, στις 7 Ιουνίου 2018 και ενδεχομένως να την δούμε και στην Πάτρα.

ΣΥΝΟΨΗ

Η Ντανιέλ Φλάντερς και ο Τζέιμς Μορ είναι δύο άνθρωποι που συναντιούνται τυχαία σε ένα απομονωμένο και ειδυλλιακό ξενοδοχείο στη Νορμανδία. Και οι δύο προετοιμάζονται για μια επικίνδυνη αποστολή που έχουν αναλάβει. Ερωτεύονται σχεδόν παρά τη θέλησή τους, αλλά σύντομα αναγνωρίζουν ο ένας στον άλλο εκείνη τη μία και μοναδική αγάπη στη ζωή τους, εκείνη που θα τους σημαδέψει για πάντα.

Όταν έρχεται η ώρα να αφήσουν το ειδύλλιό τους στη μέση για να προχωρήσουν στις αποστολές που έχουν αναλάβει, διαπιστώνουμε ότι ο Τζέιμς είναι πράκτορας που δουλεύει για τις μυστικές υπηρεσίες της Μεγάλης Βρετανίας. Στόχος του είναι να πάει στη Σομαλία υποδυόμενος έναν μηχανικό, προκειμένου να εντοπίσει και να εξαρθρώσει μια ομάδα τζιχαντιστών, πριν μέλη της χτυπήσουν την Ευρώπη με βομβιστικές επιθέσεις αυτοκτονίας. Η Ντανιέλ από την άλλη είναι μαθηματικός – βιολόγος, που εργάζεται σε μια αποστολή καταδύσεων βαθέων υδάτων, στο πλαίσιο μιας έρευνας που αναζητά την προέλευση της ζωής στον πλανήτη μας.

Η αποστολή του Τζέιμς δεν πάει καλά. Πιάνεται όμηρος από τους τζιχαντιστές και δεν έχει τρόπο να επικοινωνήσει με την Ντανιέλ. Αλλά κι εκείνη πρέπει να κατέβει στον πυθμένα του ωκεανού με το κίτρινο υποβρύχιό της, χωρίς καν να ξέρει αν ο Τζέιμς είναι ακόμα ζωντανός...

Σε συνέντευξη του ο Βιμ Βέντερς για το πώς ασχολήθηκε με αυτήν την ταινία, είπε πως «όλα ξεκίνησαν από την επιμονή του Cameron Lamb, του παραγωγού του φιλμ. Αυτός μου έστειλε το ομώνυμο βιβλίο του J.M. Ledgard, πάνω στο οποίο βασίζεται το σενάριο. Διάβασα το βιβλίο και αντιλήφθηκα πως πρόκειται για κάτι σπουδαίο. Δεν είχα διαβάσει ποτέ κάτι ανάλογο. Το πως θα μπορούσε να γίνει ταινία ήταν κάτι που δεν μπορούσα να φανταστώ! Αυτό, όμως, είναι πάντα ένα καλό σημάδι. Κι αυτό γιατί όταν δεν ξέρω πώς να κάνω κάτι, αυτό αποτελεί πάντα ένα σημαντικό έναυσμα για να το προσπαθήσω.

Η πρώτη ύλη του βιβλίου είναι αυθεντική, καθώς έχει γραφτεί από συγγραφέα με γνώσεις πάνω στην Αφρική, μιας και έστελνε ρεπορτάζ από την περιοχή. Από την άλλη, η έρευνα που έκανε ο Ledgard σχετικά με τον βυθό των ωκεανών με συνεπήρε. Ο βυθός της θάλασσας μπορεί να αποτελέσει λύση για το μέλλον του πλανήτη μας».

Για το ξενοδοχείο της «μοιραίας» συνάντησης που παίζει βασικό ρόλο στην πλοκή, ο Βέντερς είπε:

«Μέσα μου βαθιά πίστευα πως ολόκληρη η ταινία εξαρτιόταν από την εύρεση αυτού του απολύτως μαγικού μέρους και ψάξαμε παντού στην Ευρώπη για να το βρούμε! Από τον κόλπο της Γαλικίας στην Ισπανία μέχρι την Γαλλία και από το Βέλγιο μέχρι και την Ολλανδία - μέχρι και στη Νορβηγία φτάσαμε! Ψάξαμε και στην Ιρλανδία και τη Σκοτία, οπότε κάποια στιγμή γνωρίζαμε τα πάντα για κάθε ξενοδοχείο με θέα στον Ατλαντικό!

Κι όμως, δεν είχαμε βρει ακριβώς αυτό για το οποίο ψάχναμε. Μέχρι που κάποια μέρα ο διευθυντής παραγωγής Thierry Flamand μας είπε διστακτικά: «Ξέρω μια ιδιωτική κατοικία στην ακτή της Νορμανδίας, χτισμένη γύρω στο 1900. Η διακόσμησή της έχει επηρεαστεί από το κίνημα Arts and Crafts και είχε χτιστεί με σκοπό να αποτελεί έναν χώρο συνάντησης θρησκειών. Και διαθέτει ένα υπέροχο πάρκο δίπλα ακριβώς στον ωκεανό».

Δεν είχε προλάβει να ολοκληρώσει την περιγραφή κι εγώ είχα προλάβει να κλείσω μια πτήση για να πάω αμέσως εκεί και να το δω από κοντά. Και τη στιγμή που περάσαμε την εξώπορτα για πρώτη φορά ήξερα ότι επιτέλους είχαμε βρει αυτό που ονειρευόμασταν».

Όσο για τους δύο βασικούς πρωταγωνιστές του, ο Βιμ Βέντερς ανέφερε ότι «ο James McAvoy είναι ένας από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς του και το έχει αποδείξει σε πολλές ταινίες. Όταν βγήκε “Ο τελευταίος βασιλιάς της Σκωτίας” στις αίθουσες, έγινε μία από τις αγαπημένες μου ταινίες. Και βλέποντας τον James εκεί, ήξερα ότι το είχε μέσα του. Έχει παίξει ένα πολύ ευρύ φάσμα χαρακτήρων, με μεγάλη επιτυχία. Γνώριζα όμως ότι έκρυβε μέσα του έναν ηθοποιό έτοιμο να βγάλει κάτι εντελώς προσωπικό και πολύ κοντά στην καρδιά του.

Και η Alicia Vikander μου έδωσε ακριβώς αυτό που είχα φανταστεί ως ερμηνεία της Ντάνι χαρακτήρα. Είναι πολύ χαρισματική, πολύ όμορφη, πολύ λαμπρή και σχεδόν μαγεύει την κάμερα. Έπρεπε να κάνει πολύ έρευνα για να προετοιμαστεί».

Ο James McAvoy να θυμίσουμε πως έχει παίξει στην «Εξιλέωση» του Τζο Ράιτ με την Κίρα Νάιτλι και στην «Ύποπτη Συνωμοσίας» σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ρέντφορντ με την Ρόμπιν Ράιτ.

* Αυτή είναι η 24η μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας που σκηνοθετεί ο γεννημένος στις 14 Αυγούστου του 1945 στο Ντίσελντορφ, Γερμανός σκηνοθέτης, το πλήρες όνομα του οποίου είναι Ernst Wilhelm Wenders.

Έχει τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ αλλά για ντοκιμαντέρ που έχει γυρίσει και συγκεκριμένα το 2000 για το «Buena Vista Social Club», το 2012 για το «Pina» που στην Πάτρα πρόβαλλε η Κινηματογραφική Λέσχη και το 2015 για «Το αλάτι της γης» (The Salt of the Earth) που επίσης έπαιξε η Κινηματογραφική Λέσχη στη Βέσο Μάρε.

Το 1984 τιμήθηκε με τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες για την ταινία «Παρίσι, Τέξας» (Paris, Texas) με την Ναστάζια Κίνσκι ενώ το 1987 τιμήθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ των Καννών για την ταινία «Τα φτερά του έρωτα» (Der Himmel über Berlin). Το 1982 είχε προηγηθεί η βράβευσή του στη Βενετία με τον Χρυσό Λέοντα για την ταινία «Η κατάσταση των πραγμάτων» (Der Stand der Dinge). Στο διαγωνιστικό τμήμα του σπουδαιότερου φεστιβάλ της πατρίδας του, στην Berlinale δηλαδή, έχει συμμετάσχει μόνο μία φορά με την ταινία «The Million Dollar Hotel» (2000), για την οποία κέρδισε το Βραβείο της Επιτροπής.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ