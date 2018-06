Έρχεται ο "δανδής" Bryan Ferry για μία μοναδική συναυλία στην Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβριο

Τον έχουν χαρακτηρίσει «δανδή» της διεθνούς μουσικής σκηνής, τίτλος που του ταιριάζει απόλυτα. Ο λόγος για τον εμβληματικό Βρετανό τραγουδοποιό, ερμηνευτή και συνθέτη, πρώην μέλος των Roxy Music, Bryan Ferry που όπως είδαμε την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2018, θα έρθει στην Ελλάδα στο πλαίσιο της περιοδείας του, για μία live μουσική εμφάνιση στο Θέατρο Δάσους στην Θεσσαλονίκη.

Κρίμα που ο σπουδαίος Bryan Ferry δεν έρχεται και στην Πάτρα, στο εδώ Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου που ως γνωστόν παλιότερα φιλοξενούσε καλλιτέχνες του διαμετρήματος και της φήμης του Ferry.

O ξεχωριστός καλλιτέχνης του «More than this» και του «Slave to love», θα δώσει όπως είδαμε, μια μοναδική συναυλία στην Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του 4ου Φεστιβάλ Δάσους.

Ο Bryan Ferry στα 72 του χρόνια σήμερα, συνεχίζει να διαθέτει μία πρωτότυπη φωνητική ικανότητα που εκπέμπει μοναδική κομψότητα.

Ενώ σπούδαζε στην σχολή Καλών Τεχνών, προς στο τέλος της δεκαετίας του ‘60 συνάντησε τον ιδρυτή της Βρετανικής Pop Art, Richard Hamilton, του οποίου η έμπνευση και επίδραση επηρέασαν το καλλιτεχνικό όραμα του Ferry.

«Οι πρώτες μου συνθέσεις και ηχογραφήσεις με τους Roxy Music», όπως έχει πει, «ήταν μια άμεση προσπάθεια να συνδυάσω την αγάπη μου για την μουσική με τις δημιουργικές δυνατότητες και ιδέες που είχα από την Καλών Τεχνών.”

Ο Ferry μετακόμισε στο Λονδίνο, όπου και βραβεύτηκε με υποτροφία από το Royal College of Art. Εκεί έγραψε τα τραγούδια που αργότερα συμπεριλήφθηκαν στο πρώτο άλμπουμ των Roxy Music. Εμφανίστηκαν στο «Top of The Pops» το 1972 παρουσιάζοντας το ντεμπούτο single τους, «Virginia Plain» και η επιρροή τους φάνηκε από την πρώτη νότα. Πήραν την ιστορία της pop μουσικής, από τον Elvis μέχρι την progressive ροκ με επιρροές από τη soul και avant-garde στοιχεία και τα συγχώνευσαν σε μια λαμπερή, καθαρά ποπ στιγμή, μια αψεγάδιαστη προβολή μουσικής δεξιοτεχνίας, στιχουργικής ευφυΐας και στυλ.

Το πρώτο άλμπουμ των “Roxy Music” έχει χαρακτηριστεί από μία γενιά επιτυχημένων κριτικών, ως ένας από τους πιο σημαντικούς δίσκους στην ιστορία της ποπ και του rock.

Από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Roxy Music είναι το «Love Is The Drug» που πρωτοκυκλοφόρησε το ’75.

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’80, αρχές του ‘90 μέχρι και σήμερα, ο Bryan Ferry συνεχίζει να δουλεύει ως σόλο καλλιτέχνης με το «Slave to love» να θεωρείται από τα ωραιότερα κομμάτια του. Όπως έγραψε το περιοδικό Mancode, το 1983 το συγκρότημα των Roxy Music διαλύθηκε και πάλι ακολουθώντας ο καθένας τον δρόμο του και τα σόλο του! Ο καθένας μόνος του και ο Bryan Ferry στην κορυφή, μιας και η καριέρα του ανανεώνεται επιφυλάσσοντας του άλλη μία γύρα δόξας και θριάμβου, είτε ως crooner διασκευαστής μέχρι και τις μέρες μας, είτε ως αιώνια επιτομή του coolness. Ο Bryan Ferry παραμένει αξία.

Μερικές από τις δουλειές του είναι το «Frantic» του 2002, το «Dylanesque» το 2006, ένας καλλιτεχνικός φόρος τιμής στον Αμερικάνο τραγουδιστή και συνθέτη που πάντα αγαπούσε και σεβόταν, τον Μπομπ Ντύλαν ενώ ο Φέρι γιόρτασε τα σαράντα χρόνια καριέρας με τις επανεκτελέσεις των δικών του συνθέσεων και ηχογραφώντας τες με την ‘20s Jazz ορχήστρα του, The Bryan Ferry Orchestra, σε έναν instrumental δίσκο. Αφότου άκουσε το «The Jazz Age» ο Αυστραλός σκηνοθέτης Baz Luhrmann ζήτησε από τον Ferry να ηχογραφήσει την μουσική για το remake της ταινίας «The Great Gatsby» το 2013.

To 2014 ο Ferry κυκλοφόρησε το 14ο σόλο άλμπουμ του, το ακραίο, περιπλανητικό, κινηματογραφικό «Avonmore» που περιείχε μία μίξη αυθεντικών συνθέσεων, όπως τα «Soldier of Fortune» (γραμμένο μαζί με τον Johnny Marr), «Lost» και «Loop de Li», καθώς και τις εκτελέσεις του για το «Send in the Clowns» του Stephen Sondheim και το «Johnny and Mary» του Robert Palmer.

Το 2016 υπήρξε ένας γεμάτος χρόνος για τον Ferry, με μια παγκόσμια περιοδεία και την κυκλοφορία του πρώτου του live σόλο άλμπουμ. Ηχογραφήθηκε κατά την διάρκεια του Avonmore Tour το 2015, και είχε τίτλο «Bryan Ferry Live 2015», το οποίο περιέχει ολόκληρο το set που παίχτηκε σε όλους τους σταθμούς της περιοδείας ανά τον κόσμο. To άλμπουμ είχε κομμάτια από το πολυσυζητημένο τελευταίο του άλμπουμ, «Avonmore» καθώς και τις κλασικές επιτυχίες του Bryan Ferry με τους Roxy Music.

Την Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου στο υπέροχο Θέατρο Δάσους στις 21.30, ο Bryan Ferry αναμένεται να δώσει μια μοναδική συναυλία.

Οι πόρτες θ’ ανοίξουν στις 19:30.

Γενική είσοδος: 45€.

*Η αλήθεια είναι πως ένα τέτοιο εισιτήριο ίσως να μην το άντεχε η Πάτρα. Σε κάθε περίπτωση Μπράιν Φέρι είναι αυτός.