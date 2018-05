Υπέροχες οι φωτογραφίες της Joan Leigh Fermor από μία άλλη Ελλάδα - Παρουσιάζονται στο Μουσείο Μπενάκη

Tο Μουσείο Μπενάκη στην Κουμπάρη 1 και Βασιλίσσης Σοφίας, στην Αθήνα παρουσιάζει από τις 22 Μαΐου 2018 μία ξεχωριστή έκθεση για τo έργο και τη ζωή της Joan Leigh Fermor, σύντροφο του Paddy Leigh Fermor. Η έκθεση έχει τίτλο «Joan Leigh Fermor. Φωτογράφος και αγαπημένη».

Τα Φωτογραφικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη λοιπόν σε συνεργασία με το Paddy & Joan Leigh Fermor Arts Fund παρουσιάζουν την μοναδική αυτή έκθεση που είναι αφιερωμένη στη φωτογράφο Joan Leigh Fermor, σύζυγο του συγγραφέα Paddy Leigh Fermor, δείχνοντας για 1η φορά στο ελληνικό κοινό άγνωστες φωτογραφίες της από τα ταξίδια της στην Ελλάδα.

Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι έως τις 21 Οκτωβρίου 2018. Περιλαμβάνει 146 φωτογραφίες από τη δεκαετία του 1940 μέχρι τη δεκαετία του 1960, στην πλειοψηφία τους ασπρόμαυρες.

Ο Paddy και η Joan μοιράστηκαν τη ζωή τους, κυρίως στην Ελλάδα, ως εραστές και ως φίλοι. Εκείνη φωτογράφος και εκείνος συγγραφέας, απολάμβαναν ισότιμη αναγνώριση ως καλλιτέχνες. O ζωγράφος και φίλος της John Craxton γράφει για αυτήν: «Όπως όλοι οι αξιολάτρευτοι άνθρωποι, η Joan Leigh Fermor είχε στη φύση της κάτι το αινιγματικό, στοιχείο το οποίο σε συνδυασμό με την εξαίσια εξωτερική της εμφάνιση την καθιστούσε μια πολύ σαγηνευτική παρουσία».

H Joan χρησιμοποιούσε φωτογραφική μηχανή Rolleiflex με τετράγωνα αρνητικά μεγέθους 6×6. Εξαίρεση αποτελούν οι φωτογραφίες που πραγματοποίησε στην Καρδαμύλη της Μεσσηνίας. Δεν εκτύπωνε ούτε επεξεργαζόταν τις φωτογραφίες της. Κατέγραφε τις τοποθεσίες των φωτογραφιών σε λυτές καρτέλες από κοντάκτ, αν και σε αρκετές από αυτές δεν αναφέρεται ο τόπος. Οι πρώτες της φωτογραφίες δημοσιεύτηκαν στην Αγγλία στα περιοδικά Architectural Review και Horizon.

Η Joan Leigh Fermor από πολλούς θεωρείται μια από τις καλύτερες ερασιτέχνες φωτογράφους στην Αγγλία. Στη δεκαετία του ’30 ασχολήθηκε κυρίως με την αρχιτεκτονική φωτογραφία και με το ξέσπασμα του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου συμμετείχε στην προσπάθεια καταγραφής των κτηρίων εθνικής σημασίας που είχαν υποστεί ζημιές. Οι φωτογραφίες της με τα κατεστραμμένα από τον πόλεμο κτήρια, δύο από τις οποίες παρουσιάζονται στην έκθεση, συμβολίζουν αδήριτα τον σκοτεινό και ρημαγμένο κόσμο που θα άφηνε πίσω της.

Με αφορμή μια σειρά διαλέξεων του Paddy, ως εργαζόμενου του Βρετανικού Συμβουλίου, στην Ελλάδα, τη δεκαετία του ’40, η Joan Leigh Fermor ταξίδεψε μαζί του και ξεκίνησε να δημιουργεί το τεράστιο αυτό αρχείο θαυμάσιων φωτογραφιών που με εξαίρεση αυτές που δημοσιεύτηκαν στα βιβλία του Paddy, Μάνη και Ρούμελη, οι υπόλοιπες παρέμεναν μέχρι σήμερα άγνωστες. Τα ταξίδια συνεχίστηκαν και τη δεκαετία του ’50, με τον Paddy να κρατάει σημειώσεις για τα βιβλία που θα έγραφε αργότερα και τη Joan να φωτογραφίζει την ελληνική ύπαιθρο και τους ανθρώπους της.

Πολλές από τις φωτογραφίες εικονίζουν τον Paddy, ενώ μια σειρά από αυτές αφορά μια κρουαζιέρα του ζεύγους Fermor στην Ελλάδα μαζί με τον John Craxton, την Margot Fonteyn και τον Freddy Ashton.

Ο Paddy και η Joan όπως διαβάσαμε στο culturenow.gr, αγόρασαν τη δεκαετία του ’60 ένα κτήμα στην Καρδαμύλη της Μάνης, το οποίο μετέτρεψαν σε ένα υπέροχο σπίτι και θα το δωρίσουν αργότερα στο Μουσείο Μπενάκη.

Την επιμέλεια της έκθεσης έχει η Olivia Stewart.

H έκθεση συνοδεύεται από την αγγλική έκδοση The photographs of Joan Leigh Fermor. Artist and Lover, σε επιμέλεια της Olivia Stewart και του Ian Collins από το Haus Publishing.

*Τα Φωτογραφικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη συνεργάζονται και με την Φωτογραφική Λέσχη Ηδύφως εδώ στην Πάτρα, στη διοργάνωση Μέρες Φωτογραφίας.

Στη φωτ. της Joan Leigh Fermor εικονίζεται ο Patrick Leign Fermor στο Ληξούρι της Κεφαλλονιάς, 1946 Εθνική Βιβιλιοθήκη της Σκωτίας.

