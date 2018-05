Έρχεται στις 14 Ιουνίου το φουτουριστικό θρίλερ «Hotel Artemis» με Τζόντι Φόστερ & Στέρλινγκ Κ. Μπράουν

Είδαμε το τρέιλερ του νέου φουτουριστικού θρίλερ με τίτλο «Hotel Artemis» στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε και μας τράβηξε το ενδιαφέρον. Το φιλμ σε σκηνοθεσία του Βρετανού Drew Pearce κάνει πρεμιέρα στις 8 Ιουνίου 2018 στις Αμερικάνικες αίθουσες και στην Ελλάδα καταφθάνει σχεδόν αμέσως μετά, την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018 σε διανομή της Tanweer.

Το στόρι εκτυλίσσεται στο Λος Άντζελες, το έτος 2028. Οι δρόμοι είναι αδιαπέραστοι καθώς εξελίσσεται η πιο βίαιη εξέγερση στην ιστορία της πόλης. Μέσα στο απόλυτο χάος, μία συμμορία ληστών (στους ρόλους ο Στέρλινγκ Κ. Μπράουν και ο Μπράιαν Ταϊρί Χένρυ) τραυματίζεται από πυρά αστυνομικών. Η μόνη ελπίδα είναι το Hotel Artemis, ένα νοσοκομείο τελευταίας τεχνολογίας αποκλειστικά για εγκληματίες με αυστηρούς κανόνες και ιδιοκτήτη έναν αρχιμαφιόζο (Τζεφ Γκόλντμπλαμ).

Η Νοσοκόμα (η 55χρονη ηθοποιός Τζόντι Φόστερ, τιμημένη με 2 Όσκαρ ερμηνείας, στο ρόλο) διοικεί το μέρος για 22 χρόνια και μπορεί να γιατρέψει ακόμα και τα πιο δύσκολα περιστατικά. Την ίδια νύχτα έχουν κάνει τσεκ ιν μία λάγνα Γαλλίδα δολοφόνος (Σοφία Μπουτέλα), ένας ναρκισσιστής έμπορος όπλων (Τσάρλι Ντέι), ενώ ο ιδιοκτήτης και ο εκρηκτικός γιος του (Ζάκαρι Κουίντο) κατευθύνονται προς τα εκεί.

Επίσης, ένας τραυματισμένος αστυνομικός (Κένεθ Τσόι) που ικετεύει τη Νοσοκόμα να τον δεχτεί, πράγμα που παραβαίνει τους κανόνες που τηρούνται ευλαβικά 22 ολόκληρα χρόνια.

Σκηνοθεσία : Ντρου Πιρς.

Τα γυρίσματα έγιναν στο Λος Άντζελες τον περσινό Μάιο.

Ο 42χρονος μαύρος Αμερικανός ηθοποιός Στέρλινγκ Κ. Μπράουν έχει παίξει στο τηλεοπτικό δράμα The People v. O. J. Simpson: American Crime Story, για το οποίο και κέρδισε Primetime Emmy Award ενώ ακολούθησε ο ρόλος του Randall Pearson στη δραματική σειρά του NBC που επαινέθηκε από τους κριτικούς, This Is Us. Για τη σειρά αυτή σάρωσε τα βραβεία κερδίζοντας Έμμυ, την Χρυσή Σφαίρα αλλά και βραβείο από το Screen Actors Guild – Σωματείο Αμερικανών ηθοποιών.

Την ταινία θα την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ