Δείτε το πλήρες πρόγραμμα του 8ου Athens Open Air Film Festival – Ξεκινά με τις «Γέφυρες του Μάντισον»

Το αγαπημένο καλοκαιρινό σινεφίλ ραντεβού, το Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας - Athens Open Air Film Festival, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ), επιστρέφει για 8η χρονιά με σινε προβολές από τον Ιούνιο μέχρι τον Αύγουστο. Ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικοί χώροι (πρώτη κινηματογραφική προβολή στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου), άλση, πλατείες, παραλίες και μερικά από τα ομορφότερα μουσεία και σημεία της Αθήνας μεταμορφώνονται σε θερινό σινεμά με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Σημείωμα του καλλιτεχνικού Διευθυντή του Athens Open Air Film Festival, Λουκά Κατσίκα:

«Το Athens Open Air Film Festival είναι μια χειρονομία αγάπης στο σινεμά και την πόλη μας. Ένας εναλλακτικός και αφοπλιστικά όμορφος τρόπος να βλέπεις ταινίες και ταυτόχρονα να αντικρίζεις την Αθήνα, όπως δεν την γνώρισες ή δεν τη φανταζόσουν ποτέ. Ένα είδος πολιτιστικού τουρισμού που σκοπό έχει να συστήσει στους επισκέπτες και στους κατοίκους της πρωτεύουσας μια πόλη απρόσμενη, φωτογενή και αθεράπευτα κινηματογραφόφιλη.

Φέτος, πιστό στη φιλοσοφία και στις προτιμήσεις του, το 8ο Athens Open Air Film Festival θα φιλοξενήσει ένα πρόγραμμα 18 κλασικών ταινιών, αρκετές από τις οποίες αποτελούν εξαιρετικές λογοτεχνικές διασκευές για λογαριασμό της μεγάλης οθόνης. Για ολόκληρο το καλοκαίρι, και με ελεύθερη είσοδο, θα επισκεφτεί μουσεία και πλατείες, κήπους και πεζοδρόμους, αρχαιολογικούς χώρους και άλση. Θα ανεβεί στον λόφο του Λυκαβηττού, τηρώντας μια παράδοση την οποία ξεκίνησε πρώτο πριν τρία χρόνια. Θα απλώσει την ψάθα του στην αμμουδιά του Αγίου Κοσμά, δίπλα ακριβώς στη θάλασσα. Και το Σάββατο 30 Ιουνίου θα γράψει Ιστορία, πραγματοποιώντας την πρώτη κινηματογραφική προβολή που έγινε ποτέ στο Μικρό Θέατρο της Επιδαύρου - μια εκδήλωση μεγάλης σημασίας που αξίζει να μη χάσει κανείς.

Το μόνο που μένει είναι να εξασφαλίσετε εγκαίρως θέση στις προβολές που επιθυμείτε. Και να εύχεστε να περάσουμε ένα όμορφο καλοκαίρι, στο υπέροχο ανοιχτό σινεμά που ονομάζουμε για 8η χρονιά Αθήνα».

Ακολουθεί αναλυτικά το πρόγραμμα:

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 / Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο

Ταινία Έναρξης

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Θα προβληθεί η κοινωνικορομαντική ταινία σε σκηνοθεσία Κλιντ Ίστγουντ «Οι Γέφυρες του Μάντισον», παραγωγής του 1995 με πρωταγωνιστές τον ίδιο τον Ίστγουντ και την Μέριλ Στριπ. Το σενάριο έχει βασιστεί στο μυθιστόρημα του Robert James Waller.

Διάρκεια: 135’ | Ώρα έναρξης: 21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΙΟΥΝΙΟΥ / Πλατεία Αυδή

Το Παιχνίδι των Λυγμών (The Crying Game, 1992)

του Νιλ Τζόρνταν

Προβολή στο πλαίσιο του Athens Pride, σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και το Διεθνές Φεστιβάλ και Αγορά Κινουμένων σχεδίων Animasyros

Βραβευμένη με Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, μια από τις καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του ’90 έχει ως πρωταγωνιστή ένα μετανοημένο εκτελεστή του ΙΡΑ ο οποίος συναντά απρόσμενη λύτρωση και ασυνήθιστη αγάπη στο πρόσωπο της ερωμένης ενός θύματός του. Μόνο που τίποτα δεν είναι τόσο απλό στον πανούργο κινηματογραφικό ιστό που υφαίνει ο σπουδαίος Ιρλανδός σκηνοθέτης («Μόνα Λίζα», «Το Τέλος μιας Σχέσης»), συνδυάζοντας πολιτικό θρίλερ, μοντέρνο νουάρ και ερωτικό δράμα σε έναν σύνθετο και γεμάτο ανατροπές στοχασμό πάνω στη μυστηριώδη φύση της ανθρώπινης σεξουαλικότητας και ηθικής και στα παράδοξα παιχνίδια της μοίρας και της ζωής.

Πρωταγωνιστούν: Στίβεν Ρία, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Τζέι Ντέιβιντσον, Φόρεστ Γουίτακερ, Τζιμ Μπρόουντμπεντ.

Διάρκεια: 111’ | Ώρα Έναρξης: 21:30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ / Ακαδημία Πλάτωνος

Χρυσοδάκτυλος (Goldfinger, 1964)

του Γκάι Χάμιλτον

Aφιέρωμα «Κλασικά Εικονογραφημένα» σε συνεργασία με το British Council

Ο απαράμιλλος συνδυασμός κοσμοπολίτικης περιπέτειας, κατασκοπευτικής δράσης και πνευματώδους σεναρίου. Ο Σον Κόνερι πιο ακαταμάχητος Tζέιμς Μποντ από ποτέ. Η Σίρλεϊ Μπάσεϊ και η λουσάτη φωνή της στο τραγούδι τίτλων. Το χιούμορ που γίνεται απαραίτητη προσθήκη σε ένα κινηματογραφικό κοκτέιλ που σερβίρεται πάντοτε «shaken, not stirred»… Για πολλούς θεωρείται η κορυφαία κινηματογραφική περιπέτεια του Βρετανού πράκτορα.

Πρωταγωνιστούν: Σον Κόνερι, Γκερτ Φρέμπε, Όνορ Μπλάκμαν, Σίρλεϊ Ίτον, Μπέρναρντ Λι

Διάρκεια: 110’ | Ώρα Έναρξης: 21:30.

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ / Πεζόδρομος Ερμού

Τα Βήματα που Γοητεύουν (Strictly Ballroom, 1992)

του Μπαζ Λούρμαν

Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής

Ο νεαρός χορευτής Σκοτ Χέιστινγκς, προπονείται από μικρή ηλικία στους χορούς ballroom, κάτι που αποτελεί οικογενειακή παράδοση. Μένοντας πιστός σε ένα εντελώς ξεχωριστό προσωπικό ύφος, βάζει τα δυνατά του για να κερδίσει το μεγάλο βραβείο στον εθνικό διαγωνισμό. Σκηνοθέτης που αγαπά τη μουσική, το μεγάλο θέαμα και λειτουργεί εντελώς απενοχοποιημένα απέναντι στην ευδαιμονία της ποπ κουλτούρας και το κινηματογραφικό μελόδραμα, ο Λούρμαν παραδίδει στο κινηματογραφικό του ντεμπούτο ένα απολαυστικό μάθημα χορού.

Πρωταγωνιστούν: Πολ Μερκούριο, Τάρα Μορίς, Μπιλ Χάντερ, Πατ Τόμσον, Τζία Καρίντις, Πίτερ Γουίτφορντ

Διάρκεια: 94’ | Ώρα έναρξης: 21.30

ΔΕΥΤΕΡΑ 25 ΙΟΥΝΙΟΥ / Σινέ Ριβιέρα

Ο ΜΙΚΡΟΣ ΔΡΑΠΕΤΗΣ (1968)

του Σταύρου Τσιώλη

Επετειακή προβολή-φόρος τιμής για τα 50 χρόνια του Σταύρου Τσιώλη στο ελληνικό σινεμά σε συνεργασία με τη Χαμένη Λεωφόρο του Ελληνικού Σινεμά

Ο μικρός Αλέξης, που μόλις δραπέτευσε από το αναμορφωτήριο, βρίσκει καταφύγιο στο υπόγειο της ακόμη πιο μικρής Μαρίας. Κρυφά από τους μεγάλους, και με τη βοήθεια των υπόλοιπων παιδιών της περιοχής, οι δυο τους θα ζήσουν ένα σύντομο αλλά κι επικίνδυνο παραμύθι. Την ίδια στιγμή ένας περιοδεύων θίασος πλησιάζει για να δώσει τη λύση. Η πρώτη ταινία του Σταύρου Τσιώλη είναι η διακήρυξη της σπάνιας ιδιοσυγκρασίας του. Μια sui generis ταινία από έναν εξίσου μοναδικό δημιουργό, που είδε στην καρδιά ενός τυπικού μελοδράματος να ωρύεται η μηχανή ενός (κλεμμένου) γρήγορου αυτοκινήτου.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Παπαϊωάννου, Νίκος Οικονομίδης, Άγγελος Αντωνόπουλος, Άινα Μάουερ, Μαρία Φωκά, Θεανώ Ιωαννίδου

Διάρκεια: 92’ | Ώρα έναρξης: 21.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ / Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου

ΠΡΩΤΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ στην ΕΠΙΔΑΥΡΟ

Ηλέκτρα (Electra, 1962)

του Μιχάλη Κακογιάννη

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου και την ευγενική παραχώρηση του Ιδρύματος Μιχάλη Κακογιάννη

Ο Μιχάλης Κακογιάννης παραδίδει την πιο διαχρονική και ταυτόχρονα υποδειγματική μεταφορά αρχαίας ελληνικής τραγωδίας στον κινηματογράφο. Ο Ευγένιος Ιονέσκο αποθέωσε την ταινία στην εφημερίδα «Le Figaro» γράφοντας πως είναι η ωραιότερη που έχει δει ποτέ, το Φεστιβάλ Καννών θέσπισε το βραβείο Καλύτερης Κινηματογραφικής Μεταφοράς για να την τιμήσει, ενώ τα 24 ακόμη Διεθνή Βραβεία και η υποψηφιότητα για Όσκαρ Ξενόγλωσσης ταινίας σφραγίζουν την ποιότητα μιας δημιουργίας που δεν αποτελεί το φιλμικό ανέβασμα ενός θεατρικού έργου, αλλά μετουσιώνει την τραγωδία σε κινηματογραφική κάθαρση.

Πρωταγωνιστούν: Ειρήνη Παππά, Γιάννης Φέρτης, Αλέκα Κατσέλη, Μάνος Κατράκης, Νότης Περγιάλης, Τάκης Εμμανουήλ

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Διάρκεια: 110’ | Ώρα έναρξης: 21.30.

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΙΟΥΛΙΟΥ / Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή

Τρία Χρώματα: Η Μπλε Ταινία (Trois Couleurs: Bleu, 1993)

του Κριστόφ Κισλόφσκι

Προβολή σε συνεργασία με το Plein Air Festival του Γαλλικού Ινστιτούτου

Η Ζιλί χάνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα τον σύζυγό της Πατρίς, διάσημο μουσικοσυνθέτη, και τη μικρή τους κόρη, Άννα. Αντιμέτωπη με την τεράστια απώλεια, προσπαθεί να κάνει μία νέα αρχή και επιλέγει τη μοναξιά. Με όποιο κόστος. Ακόμα κι αν αυτό είναι η μεγάλη της αγάπη για τη μουσική. Όταν ένας μουσικοκριτικός θα υποπτευθεί πως εκείνη κρυβόταν πίσω από τις παρτιτούρες του άντρα της, η Ζιλί θα αρνηθεί κάθε κομμάτι του παρελθόντος που απειλεί την καινούργια της ελευθερία. Η επιστροφή της στη ζωή γίνεται στα χέρια του σπουδαίου Πολωνού σκηνοθέτη μία κινηματογραφική παραβολή, που μετουσιώνει σταδιακά τη θρηνωδία της μοναξιάς σε ένα θεϊκό ύμνο για την αγάπη.

Πρωταγωνιστούν: Ζιλιέτ Μπινός, Μπενουά Ρεζάν, Εμανουέλ Ριβά, Φλοράνς Περνέλ, Σαρλότ Βερί

Διάρκεια: 98’ | Ώρα έναρξης: 21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ / Σινέ Ριβιέρα

Βαγόνι Δολοφόνων (Compartiment Tueurs, 1965)

του Κώστα Γαβρά

Προβολή σε συνεργασία με τη Χαμένη Λεωφόρο του Ελληνικού Σινεμά

Σε ένα νυχτερινό τρένο που εκτελεί το δρομολόγιο Μασσαλία-Παρίσι, έξι επιβάτες μοιράζονται την ίδια καμπίνα, όμως στο τέλος της διαδρομής μία εξ αυτών θα βρεθεί νεκρή στην κουκέτα της. Την υπόθεση αναλαμβάνει να διαλευκάνει η αστυνομία του Παρισιού, όμως το μυστήριο μεγαλώνει καθώς ο ένας μετά τον άλλο οι συνεπιβάτες του θύματος καταλήγουν επίσης νεκροί. Επηρεασμένο από το κατανυκτικό νουάρ σινεμά του Ζαν Πιέρ Μελβίλ, και με εκπληκτικό επιτελείο ηθοποιών, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κώστα Γαβρά ζωντανεύει επί της οθόνης το πρώτο μυθιστόρημα μυστηρίου που έγραψε ο Σεμπαστιέν Ζαπριζό, ένας συγγραφέας που σύντομα θα έκανε όνομα στο πεδίο της γαλλικής αστυνομικής λογοτεχνίας.

Πρωταγωνιστούν: Ιβ Μοντάν, Σιμόν Σινιορέ, Ζαν Λουί Τρεντινιάν, Κατρίν Αλεγκρέ, Μισέλ Πικολί

Διάρκεια: 95’ | Ώρα έναρξης: 21.30.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ / Τεχνόπολις Δήμου Αθηναίων

Οικογένεια Τένενμπαουμ (The Royal Tenenbaums, 2001)

του Γουές Άντερσον

Η «Οικογένεια Τένενμπαουμ» είναι η καλύτερη ταινία του Γουές Άντερσον. Κι αυτό γιατί, για σπάνια φορά, οι φαντασμαγορίες και τα φετιχιστικά στυλιζαρίσματα του σκηνοθέτη έρχονται να τοποθετηθούν στην υπηρεσία μιας «προσγειωμένης» ιστορίας και να ντύσουν με τρυφερές και συμπονετικές πινελιές μια ολόκληρη πινακοθήκη εκκεντρικών χαρακτήρων, οι οποίοι μέχρι το τέλος του φιλμ έχουν εξανθρωπιστεί και γίνει εξαιρετικά συμπαθείς.

Πρωταγωνιστούν: Τζιν Χάκμαν, Αντζέλικα Χιούστον, Γκουίνεθ Πάλτροου, Μπεν Στίλερ, Μπιλ Μάρεϊ, Λουκ Γουίλσον

Διάρκεια: 110’ | Ώρα έναρξης: 21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ / Άλσος Πετραλώνων

Ο Στοιχειωμένος Πύργος (The Haunting, 1963)

του Ρόμπερτ Γουάιζ

Aφιέρωμα «Κλασικά Εικονογραφημένα» σε συνεργασία με το British Council και το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Μια μοναχική και συναισθηματικά εύθραυστη γυναίκα δέχεται να γίνει το τέταρτο μέλος μιας ερευνητικής ομάδας που αναλαμβάνει να διαλευκάνει αν ένα γοτθικό οίκημα, το οποίο βαραίνουν απόκοσμες ιστορίες από το παρελθόν, κατοικείται όντως από φαντάσματα. Αυτό που ακολουθεί είναι μια από τις δέκα καλύτερες δημιουργίες τρόμου στην ιστορία του κινηματογράφου και η προβολή γιορτάζει τα 55 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία της στις αίθουσες.

Πρωταγωνιστούν: Τζούλι Χάρις, Κλερ Μπλουμ, Ρίτσαρντ Τζόνσον, Ρας Τάμπλιν, Φέι Κόμπτον

Διάρκεια: 112’ | Ώρα έναρξης: 23.00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ / Τρένο στο Ρουφ

Γουίκεντ (Weekend, 1967)

του Ζαν-Λικ Γκοντάρ

Προβολή στο πλαίσιο της Εθνικής Γιορτής της Γαλλίας

Μέσα από το εφιαλτικό σαββατοκύριακο που περνά ένα ζευγάρι πλήρως αλλοτριωμένων αστών, κατά το ταξίδι του από το Παρίσι στους αιματοβαμμένους δρόμους της γαλλικής επαρχίας, ο Γκοντάρ απλώνει τη συντριβή και κατάρρευση του δυτικού πολιτισμού σε ένα πολιτικά φορτισμένο, δηλητηριωδώς αστείο και αποκαλυπτικό πανόραμα χάους και τρόμου, το οποίο παίζει αλλεπάλληλα με τις συμβάσεις του κινηματογραφικού μέσου, με τις ανοχές του κοινού και με τον ίδιο του τον εαυτό.

Με τον αντίκτυπο καλλιτεχνικής χειροβομβίδας, το τοξικό αριστούργημα του Γκοντάρ παραβιάζει κανόνες και ταμπού με διάθεση οδοστρωτήρα, περιέχει στιγμιότυπα αξέχαστης βιρτουοζιτέ (όπως το εκτενές μονοπλάνο-επίτευγμα στο θέαμα ενός μποτιλιαρίσματος) και προκαλεί σοκ μέχρι σήμερα, σε πείσμα όσων νομίζουν ότι έχουν δει τα πάντα στο σινεμά.

Πρωταγωνιστούν: Μιρέιγ Νταρκ, Ζαν Γιάν, Ζαν Πιέρ Καλφόν, Ζαν Πιέρ Λεό, Αν Βιαζέμσκι

Διάρκεια: 105’ | Ώρα έναρξης: 21.30.

ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ / Πειραιώς 260

Ταινία - Έκπληξη

Σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Με νωπές ακόμη τις μνήμες από την περιπετειώδη πρεμιέρα της στις αίθουσες, η πιο πολυσυζητημένη δημιουργία των τελευταίων τριών δεκαετιών στη χώρα μας προβάλλεται για μια μόνο βραδιά, χωρίς καμία λογοκρισία. Μη χάσετε τη μοναδική ευκαιρία να τη δείτε (ή ξαναδείτε) σε μεγάλη οθόνη.

Διάρκεια: 164’ | Ώρα έναρξης: 21.30

Τα δικαιώματα προβολής παραχωρούνται από την Πρεσβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ / Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τα Απομεινάρια μιας Μέρας (The Remains of the Day, 1993)

του Τζέιμς Άιβορι

Aφιέρωμα «Κλασικά Εικονογραφημένα», σε συνεργασία με το British Council και το Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου

Μεταφέροντας αριστουργηματικά στη μεγάλη οθόνη το βραβευμένο μυθιστόρημα του ιαπωνικής καταγωγής (και κατόχου του Νόμπελ Λογοτεχνίας) Καζούο Ισιγκούρο, ο σκηνοθέτης του «Επιστροφή στο Χάουαρντς Έντ» έφτασε να διεκδικεί 8 Όσκαρ. Κομψοτέχνημα σεναριακής διασκευής, κλασικότροπης σκηνοθεσίας, εκπληκτικών ερμηνειών και απαράμιλλης καλαισθησίας, η ταινία του Άιβορι μετατρέπει σε μοναδικό δράμα την ιστορία ενός πειθαρχημένου και υποδειγματικού μπάτλερ ο οποίος ανατρέχει στη ζωή του όταν συνειδητοποιεί, σε προχωρημένη πλέον ηλικία, ότι θυσίασε κάθε προσωπική του επιθυμία και ευτυχία στο όνομα του καθήκοντος.

Πρωταγωνιστούν: Άντονι Χόπκινς, Έμα Τόμσον, Τζέιμς Φοξ, Χιου Γκραντ, Κρίστοφερ Ριβ

Διάρκεια: 134’ | Ώρα Έναρξης: 21:30

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ / Προαύλιος χώρος Θεάτρου Λυκαβηττού

Fight Club (1999)

του Ντέιβιντ Φίντσερ

Η παράδοξη ιστορία ενός καταπιεσμένου άντρα ο οποίος ψάχνει διέξοδο στη ζωή του και τη βρίσκει μέσα από τις παράνομες (και προοδευτικά όλο και πιο ανήθικες) δράσεις μιας μυστικής πυγμαχικής λέσχης. Στην εκπνοή των 90s εμφανίστηκε από μεγάλο χολιγουντιανό στούντιο αυτή η προκλητική ταινία που έμελλε να γίνει αντικείμενο λατρείας, μίσους και ενδελεχούς μελέτης. Το «Fight Club», υπήρξε η ηλεκτρισμένη αυτοψυχανάλυση του κοινωνικά ευνουχισμένου Gen-X-er, που έβλεπε την επανάσταση που πάντα ονειρευόταν να κάνει στη ζωή του να συμβαίνει ως αποκύημα της φαντασίας του.

Πρωταγωνιστούν: Έντουαρντ Νόρτον, Μπραντ Πιτ, Έλενα Μπόναμ Κάρτερ, Τζάρεντ Λέτο

Διάρκεια: 139’ | Ώρα έναρξης: 21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ / Παραλία Αγίου Κοσμά

Ξέφρενες Νύχτες (Boogie Nights, 1997)

του Πολ Τόμας Άντερσον

Ένας νεαρός Καλιφορνέζος βρίσκει την οικογένεια που πάντα έψαχνε σε έναν οίκο παραγωγής ταινιών πορνό. Μέσα σ' αυτήν αναβαπτίζεται ως Ντερκ Ντίγκλερ και ξεκινάει την μετεωρική του πορεία σαν ένα από τα «μεγαλύτερα» αστέρια του χώρου. Όσο απότομη όμως η άνοδος, τόσο πιο επίπονη η πτώση και η προσγείωση στην βαθιά συντηρητική Αμερική των ‘80s. Εκμεταλλευόμενος μια αεικίνητη κάμερα και ένα ασυναγώνιστο επιτελείο ηθοποιών, ο Άντερσον ανοίγει διάπλατα τις πόρτες στα παρασκήνια της πορνοβιομηχανίας. Πίσω τους ανακαλύπτει έναν παράλληλο κόσμο ιδεαλιστών που αγωνίζονται να κρατήσουν ακέραιες τις ηθικές του αξίες, απέναντι σε μια πραγματικότητα που κλείνει ασφυκτικά γύρω τους.

Πρωταγωνιστούν: Μαρκ Γουόλμπεργκ, Τζούλιαν Μουρ, Μπαρτ Ρέινολντς, Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν, Χίδερ Γκράχαμ, Τζον Σ. Ράιλι

Διάρκεια: 155’ | Ώρα έναρξης: 21.30

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / Θέατρο Ρεματιάς, Χαλάνδρι

Ο Συλλέκτης (The Collector, 1965)

του Γουίλιαμ Γουάιλερ

Aφιέρωμα «Κλασικά Εικονογραφημένα», σε συνεργασία με το British Council

Ένας νεαρός και μοναχικός άνδρας (Τέρενς Σταμπ) απαγάγει μια φοιτήτρια καλών τεχνών (Σαμάνθα Έγκαρ) με σκοπό να κερδίσει την αγάπη της, ακόμη και με τη βία αν χρειαστεί. Δύο φορές βραβευμένος με Όσκαρ, από τους κορυφαίους δημιουργούς της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, ο Γουίλιαμ Γουάιλερ άφησε στην άκρη τους κοινωνικούς προβληματισμούς του ομότιτλου βιβλίου του Τζον Φόουλς και επικεντρώθηκε στη συνύπαρξη των δύο κεντρικών χαρακτήρων, φτιάχνοντας μια ασυνήθιστη (και μοναδική στο είδος της) ερωτική ταινία, μέσα από τη σύγκρουση διαφορετικών κοσμοθεωριών.

Τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ (σκηνοθεσίας, α΄ γυναικείου ρόλου, διασκευασμένου σεναρίου) και δύο βραβεία στο Φεστιβάλ Καννών, ένα για τον Τέρενς Σταμπ και ένα για την Σαμάνθα Έγκαρ.

Πρωταγωνιστούν: Τέρενς Σταμπ, Σαμάνθα Έγκαρ, Mόνα Γουόσμπορν

Διάρκεια: 119’ | Ώρα έναρξης: 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / Πεζόδρομος Διονυσίου Αρεοπαγίτου

To Tέλος της Μεγάλης Μέρας (The Long Day Closes, 1992)

του Τέρενς Ντέιβις

Aφιέρωμα «Κλασικά Εικονογραφημένα», σε συνεργασία με το British Council

Τέσσερα χρόνια μετά τον καλλιτεχνικό θρίαμβο της πρώτης του μεγάλου μήκους ταινίας «Distant Voices, Still Lives» (1988), ο σπουδαίος Τέρενς Ντέιβις επιστρέφει και πάλι στο παρελθόν και στη γενέτειρά του: Στο Λίβερπουλ του 1956, στο σπίτι των παιδικών του χρόνων, στην αγκαλιά της πολυαγαπημένης του μητέρας, στις μέρες όπου ολόκληρος ο κόσμος έμοιαζε να ξεκινά από το κατώφλι του πατρικού του και να τερματίζει στο τέλος του δρόμου. Ο Ντέιβις φτιάχνει την ταινία του σαν ένα ψηφιδωτό αποτελούμενο από νοσταλγίες, συνειρμούς και σκόρπιες αναμνήσεις, ένα οπτικοακουστικό μωσαϊκό από εικόνες και ήχους, από λατρευτικές μουσικές και τραγούδια. Όλα αυτά ο σκηνοθέτης τα εναποθέτει τρυφερά σε ένα κομψοτέχνημα ταινίας, η οποία εκπέμπει αλλεπάλληλα συναισθήματα και διαθέσεις στο κοινό της, κάνοντας τον θεατή για λίγο μέτοχο στις λεπτομέρειες μιας ξένης ζωής.

Πρωταγωνιστούν: Λι ΜακΚόρμακ, Μάρτζορι Γέιτς, Άντονι Γουότσον, Νίκολας Λάμοντ

Διάρκεια: 85’ | Ώρα έναρξης: 21.00

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ / Κήπος Νομισματικού Μουσείου

Ο Άρχοντας των Μυγών (Lord of the Flies, 1963)

του Πίτερ Μπρουκ

Aφιέρωμα «Κλασικά Εικονογραφημένα», σε συνεργασία με το British Council

Από τη μία στιγμή στην άλλη ξεσπάει πόλεμος και ένα τσούρμο Βρετανών σχολιαρόπαιδων βρίσκει καταφύγιο σε ένα εξωτικό νησί στη μέση του πουθενά. Μόνα και χωρίς καμία δυνατότητα επαφής με τον έξω κόσμο, τα αγόρια προσπαθούν να οργανώσουν μία κοινωνία από το μηδέν, παρά τις διαρκείς έριδες που απειλούν αυτή την ούτως ή άλλως εύθραυστη νέα συνθήκη. Αν η ελπίδα για έναν καλύτερο κόσμο εναποτίθεται κατά τεκμήριο στα παιδιά, όμως, η ίδια ελπίδα καταποντίζεται με τον πλέον δραματικό τρόπο στο πέλαγο της ψυχροπολεμικής απαισιοδοξίας που περιβάλλει το νησί του «Άρχοντα των Μυγών» κι αυτή την αριστουργηματική διασκευή στο θρυλικό μυθιστόρημα του Γουίλιαμ Γκόλντινγκ.

Πρωταγωνιστούν: Τζέιμς Όμπρι, Τομ Τσάπιν, Χιου Έντουαρντς

Διάρκεια: 92’ | Ώρα έναρξης: 21:00

Το 8th Athens Open Air Film Festival πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) με προβολές, καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, σε ξεχωριστές γωνιές της πόλης, αρχαιολογικούς χώρους, άλση, πλατείες και μερικά από τα ομορφότερα μουσεία και σημεία της Αθήνας, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

*Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της «Αθήνα 2018 Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου», μια διεθνή διάκριση που έλαβε ο δήμος της Αθήνας και η πόλη μας από την UNESCO με διάρκεια ενός χρόνου, από τις 23 Απριλίου 2018 έως τις 22 Απριλίου 2019.

Το 8ο Φεστιβάλ Θερινού Κινηματογράφου της Αθήνας είναι μέλος του δικτύου πολιτισμού Athens Culture Net του Δήμου Αθηναίων, με ιδρυτικό δωρητή το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

*Aναμένεται και Πατρινοί σινεφίλ να παρακολουθήσουν τις προβολές του