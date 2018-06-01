Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 1 Ιουνίου

Φαρμακεία

01/06/2018 09:00

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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 1 Ιουνίου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 17:00 μμ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 355 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 355 - ΤΣΑΜΑΔΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 – ΓΚΟΤΣΗ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ.

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

14:00-17:00 & 21:00-πρωί

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 24450

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΜΑΛΛΙΑΡΗ ΛΟΥΚΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 70-ΟΒΡΥΑΤΗΛ. 2614-002.372

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ.

ΔΑΚΟΡΩΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6978444386

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΡΙΟΥ

14:00-17:00 & 21:00-22:30

ΣΚΑΡΠΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΠΙΤΤΑ 38Α - ΡΙΟΤΗΛ.: 2614-003.084

 


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Δημοσιεύτηκε: 01/06/2018 09:00

Τυπώθηκε: 01/06/2018 12:31

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/488460

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