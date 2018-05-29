Έφυγαν από τη ζωή και κηδεύτηκαν την Κυριακή 27 και την Δευτέρα 28 Μαΐου

Κηδεύτηκε την Κυριακή 27/5/2018 και ώρα 5 μ.μ
από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Σαραβαλίου (Νεκροταφείο),
ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΤΩΝ 94.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΒΙΚΤΩΡΙΑ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΕΤΡΟΣ & ΤΑΣΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΙΩΑΝΝΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΡΟΣΟΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 27/5/2018 και ώρα 1 μ.μ
από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Βούντενης,
ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝ. ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ - ΕΤΩΝ 42.
Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: ΒΑΡΒΑΡΑ (χήρα) ΠΑΝ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΜΑΡΙΝΗΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΥ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥΡΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Κηδεύτηκε την Κυριακή 27/5/2018 και ώρα 5 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Μαναστηρακίου Δωρίδος,
η ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΑΘ. ΤΣΙΜΠΟΥΚΗ – ΕΤΩΝ 91.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΩΤΙΟΥ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΜΑΡΙΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΣΑΒΒΟΥΛΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 28/5/2018 και ώρα 10:30 π.μ
από τον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Πατρών,
ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΤΩΝ 82.
Η ταφή του έγινε στο Νεκροταφείο Βελβιτσίου.
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (χήρα) ΚΑΣΠΙΡΗ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (χήρα) ΧΑΡ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΞΕΝΟΦΩΝ & ΤΑΣΙΑ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΙΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 28/5/2018 και ώρα 5 μ.μ.
από το Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Πατρών,
η ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα) ΔΙΟΝ. ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ – ΕΤΩΝ 85.
Η ταφή έγινε στο Νεκροταφείο Ρίου.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΗΛΙΑΣ & ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΡΟΔΟΥΛΑ ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ, ΕΛΕΝΗ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ, ΝΤΙΝΑ (χήρα) ΑΘΑΝ. ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΟΣ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ, ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΔΙΣΕΓΓΟΝΟΙ, ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Κηδεύτηκε την Δευτέρα 28/5/2018 και ώρα 3 μ.μ.
από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Λαμπρέικα Αχαΐας,
η ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ (χήρα) ΝΙΚ. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 72.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΕΛΕΝΗ &ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΜΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΑ & ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ & ΒΑΣΩ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ: ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΑ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ «ΣΑΜΙΩΤΗ»
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι (πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πάτρας). Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151