Τουλάχιστον τρεις τραυματίες από πυροβολισμούς σε σχολείο των ΗΠΑ

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα νέο επεισόδιο με πυροβολισμούς σε ένα γυμνάσιο της πόλης Νόμπλσβιλ, στην Ιντιάνα, όπως έγινε γνωστό από τις τοπικές αρχές. Ένας ύποπτος συνελήφθη, όπως μετέδωσε το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Τζον Πέριν λίγο νωρίτερα ανέφερε μέσω του Twitter ότι ήταν σε εξέλιξη ένα επεισόδιο στο Γουέστ Μιντλ Σκουλ της Νόμπλσβιλ και ότι δύο άνθρωποι είχαν μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Σύμφωνα με νοσοκομειακές πηγές ωστόσο, οι τραυματίες είναι τουλάχιστον τρεις, εκ των οποίων ο ένας είναι ενήλικος. Ένας μαθητής νοσηλεύεται με κάταγμα στον αστράγαλο.

Το σχολείο έχει αποκλειστεί από την αστυνομία. Το κτίριο εκκενώθηκε και οι μαθητές επιβιβάστηκαν στα σχολικά λεωφορεία προκειμένου να μεταφερθούν στο λύκειο της πόλης, απ' όπου τους παρέλαβαν οι γονείς τους.

Η σχολική χρονιά λήγει την 1η Ιουνίου.

Την περασμένη εβδομάδα ένας 17χρονος άνοιξε πυρ μέσα στο σχολείο του στην πόλη Σάντα Φε του Τέξας, σκοτώνοντας δέκα συμμαθητές και καθηγητές του.

Από τις αρχές του έτους έχουν καταγραφεί 23 επεισόδια με πυροβολισμούς σε σχολεία – κατά μέσο όρο πάνω από ένα την εβδομάδα.

Πηγή: CNN, ΑΠΕ – ΜΠΕ

