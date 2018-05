Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ & η σύζυγος του, Sibylle Szaggars θα τιμηθούν στο Σικάγο

Ο Αμερικανός θρύλος του σινεμά, Robert Redford την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 θα παραστεί στο Brushwood Center στο Ryerson Woods στο βόρειο προάστιο Riverwoods, στο Σικάγο του Ιλινόις των ΗΠΑ όπου μαζί με τη σύζυγο του, την Γερμανικής καταγωγής καλλιτέχνιδα Sibylle Szaggars (ασχολείται ως ακτιβίστρια για το περιβάλλον και multimedia artist) θα τιμηθούν ακριβώς γι’ αυτό, για την περιβαλλοντολογική ευαισθησία τους και τις πρωτοβουλίες που κατά καιρούς έχουν πάρει.

Η εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο του ετήσιου συμποσίου Smith Nature Symposium & Benefit του Brushwood Center.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα ChicagoTribune, η παρουσία αυτή του 81χρονου Ρέντφορντ θα συνδυαστεί από την performance “The Way of the Rain” που είναι μία multimedia συνεργασία της Sibylle Szaggers Redford και του 50χρονου Νεουορκέζου μουσικού Tim Janis, μεταξύ άλλων. Το ενδιαφέρον αυτό πρότζεκτ έχει ήδη παρουσιαστεί στο Κάρνεγκι Χολ της Ν. Υόρκης το 2017 καθώς και στο Sundance Film Festival στο Park City, στην Γιούτα καθώς και στο Miami και στο Dubai.

Το “The Way of the Rain” θεωρείται ως ένας φόρος τιμής στον πλανήτη γη μέσα από την μουσική, την τέχνη και την κινηματογραφική εμπειρία. Είναι σχεδιασμένο ώστε να αναδείξει το τεράστιας σημασίας θέμα της κλιματικής αλλαγής και των συνεπειών της που ήδη όλοι βιώνουμε.

Σε ανακοίνωση του, η εκτελεστική διευθύντρια του Brushwood Center, Catherine Game χαρακτήρισε τον Robert Redford και τη σύζυγο του ως "ένα εμπνευσμένο ζευγάρι που χρησιμοποιεί τη δύναμη της φωνής και του καλλιτεχνικού του ταλέντου για να τραβήξει την προσοχή πάνω στο θέμα της σημασίας και του σεβασμού του πλανήτη μας".

Το πρότζεκτ “The Way of the Rain” περιλαμβάνει αφήγηση με την υπέροχη φωνή του Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε το σάιτ www.brushwoodcenter.org.

Η εκδήλωση θα είναι με εισιτήριο.

H φωτ. είναι από το redfordcenter.org.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ