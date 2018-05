Τι μας φέρνει το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας- Όλο το πρόγραμμα

Με έμφαση στο θέατρο, mainstream ονόματα όπως η Δέσποινα Βανδή (!) και η Δήμητρα Παπαδοπούλου και τους διεθνείς του προσκεκλημένους να περιορίζονται στους μουσικούς του τριήμερου τζαζ και τους Tiger Lillies (που μας επισκέπτονται για τρίτη φορά) το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας είναι εύπεπτο και πολυσυλλεκτικό. Από τον Μάριο Φραγκούλη, τον Σταύρο Ξαρχάκο και την Άλκηστη Πρωτοψάλτη μέχρι την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, τον Πέτρο Φιλιππίδη και τον Δημήτρη Πιατά, οι περισσότεροι προσκεκλημένοι είναι γνώριμοι του Πατρινού κοινού αφού μας επισκέπτονται σχεδόν κάθε χρόνο.

Όσον αφορά το θεατρικό στοιχείο που είναι ιδαίτερα έντονο στο πρόγραμμα, φαίνεται ότι η άτυπη συμφωνία όπου το Διεθνές Φεστιβάλ εστίαζε σε μουσικές εκδηλώσεις και το έτερο Φεστιβάλ Αρχαίου Δράματος σε θεατρικές παραγωγές φέτος δεν έχει τηρηθεί, αν και για να είμαστε ακριβείς τα τελευταία χρόνια είχε ατονίσει.

Κατά τα λοιπά οι δικές μας παραγωγές είναι ελάχιστες και περιορίζονται κυρίως στις παραστάσεις των πολιτιστικών θεσμών του Δήμου όπως το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας και η Ορχήστρα Νυκτών Εγχόρδων, ενώ τα τελευταία χρόνια συμμετέχει και ο Παμμικρασιατικός Σύλλογος.

Το "παρών" θα δώσουν μεταξύ άλλων οι: Χαϊκάλης, Καφετζόπουλος, Σπυρόπουλος, Στάνκογλου, Ζουγανέλης, Κυριακίδης, Μαξίμου, Χειλάκης, Σταρόβας.

Συνολικά το φετινό πρόγραμμα του Διεθνούς Φεστιβάλ περιλαμβάνει περισσότερες από 85 εκδηλώσεις – συμπεριλαμβανομένων και των Παράλληλων ενώ οι υπεύθυνοι προχώρησαν στη χρήση νέων χώρων – πέραν τoυ Αρχαίου Ωδείου.

Επιγραμματικά αναφέρουμε:

Οι εκδηλώσεις θα διαρκέσουν από τις 5 Ιουνίου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου

Σκαγιοπούλειο, Θέατρο Κρήνης, Πλατεία Χατζή, Θεατράκι Ιτεών, Νότιο Πάρκο, Κάστρο Ρίου, Αρσακειο, Πλατεία «Παναχαϊκής», Πλατεία Αμπελοκήπων, Βραχναιϊκα, Πλατεία Σαραβαλίου, Ταραμπούρα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΤΡΙΤH 5/6

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ "ARMONY ENSEMBLE"

"TA TΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ"

ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,

ΩΡΑ 21.30

Το σύνολο Μουσικής ARMONY ENSEMBLE θα παρουσιάσει ένα μουσικό πρόγραμμα με τραγούδια εφ' όλης της ύλης και τίτλο ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ. Θα ακουστούν τραγούδια Ελλήνων και ξένων δημιουργών. Τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε

EΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

JAZZ + ΠΡΑΞΕΙΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΩΡΑ 21.30

ΠΕΜΠΤΗ 7/6

PETROS KLAMPANIS GROUP

με την συμμετοχή των Πέτρου Κλαμπάνη (κοντραμπάσο) Shai Maestro (πιάνο), Κουαρτέτου Εγχόρδων (Γιάννη Μαυρίδη-βιολί, Νίκου Μαυρίδη-βιολί, Ρόμπερτ Σμαγκούλοφ- βιόλα, Αλέξανδρου Μποτίνη-τσέλο) και Ελευθερίας Δαουλτζή (κανονάκι)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/6

MICHAEL WOLLNY - VINCENT PEIRANI σε συνεργασία με το GOETHE ZENTRUM PATRAS

Δυο τεράστια ονόματα της διεθνούς τζαζ σκηνής, ο Γερμανός πιανίστας και συνθέτης Michael Wollny και ο Γάλλος ακορντεονίστας και συνθέτης Vincent Peirani ενώνουν τις δυνάμεις τους, την ανεξίτηλη φαντασία, την σπάνια ευαισθησία και λυρισμό, τον εκρηκτικό τους δυναμισμό, την απαράμιλλη δεξιοτεχνία τους και την μοναδική παρουσία τους με σκοπό να μας προσφέρουν μια ανεπανάληπτη μουσική βραδιά, από αυτές που δεν ξεχνιούνται. Δυο μουσικοί που βρίσκονται στην κορυφή του μουσικού ενδιαφέροντος διεθνώς.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9/6

THE HUS-BAND (ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ-ΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ)

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 21.00

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Ο Μιχάλης Σιγανίδης (κοντραμπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, φωνή, samples) θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με συνθέσεις του και αυτοσχεδιασμούς με τον Χάρη Λαμπράκη (νέι, πλήκτρα, φωνή, samples). Θα παιχτούν κομμάτια από όλη την δισκογραφία και θα ακουστούν ποιήματα των Μίλτου Σαχτούρη, Ομάρ Καγιάμ, Λέοντα Κουκούλα, Τάσου Ναούμ, Γιάννη Ζήκα, Γιώργου Σιγανίδη και στίχοι του συνθέτη, μαζί με ηχογραφημένα θραύσματα λόγου και ήχων.

Θα προβληθούν ακόμα τα μικρού μήκους βίντεο που επιμελήθηκε ο Γιάννης Πειραλής: Οι μπαγκέτες του Κώστα Αναστασιάδη, Σκύμνοι Ωριόμενοι, Das Phaenomen, Audition Παπαδιαμάντη, Κοιμάστε σαν πουλάκι, bio, Lacrimae No 9480967824659.

ΝΑΤ BIRCHALL QUARTET

Ένα από τα πιο καυτά ονόματα της Ευρωπαϊκής τζαζ, που η βαθιά ειρηνική, πνευματική μουσική του τον καταξίωσε σαν μια μοναδική φωνή σε διεθνές επίπεδο. Το περιοδικό Mojo έγραφε πως ο ήχος του Άγγλου σαξοφωνίστα και συνθέτη Nat Birchall ακολουθούσε την spiritual παράδοση του John Coltrane και όντως έτσι ήταν. Αυτή η - πνευματική κυρίως - προσήλωση στο κολτρεινικό σύμπαν, ακολουθεί τον Birchall τα τελευταία 36 χρόνια, παρά το γεγονός ότι στην αρχή ακολούθησε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια.

TETΑΡΤΗ 13/6

ΧΟΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ"

ΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΩΡΑ 21.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ

ΠΕΜΠΗ 14/6

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ, ΧΟΡΟΣ ΛΑΤΙΝ ΚΑΙ ΧΟΡΩΔΙΑ BELLE EPOQUE ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΩΡΑ 21.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/6

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ "Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ" ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΛΑΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΩΡΑ 21.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 17/6

ΛΑΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τον ΓΙΩΡΓΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ

ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ, 20.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 18/6

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ "ΟΜΟΡΦΟ ΟΝΕΙΡΟ"

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουταρίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν αυτό το καλοκαίρι σε επιλεγμένους συναυλιακούς χώρους στην Ελλάδα αλλά και την Κύπρο, το "Όμορφο Όνειρό" τους.

ΠΕΜΠΤΗ 21/6

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΤΟΥ Π.Κ.Κ. "ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΡΟ"

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Το θέμα της φετινής παράστασης θα είναι το νερό και η λειτουργία του γύρω από την ζωή του ανθρώπου.

Το νερό αποτελεί πηγή έμπνευσης ιδιαίτερα για τους ανθρώπους της μουσικής και της ποίησης.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ "TIGER LILLIES" ΜΕ ΤΙΤΛΟ "THE VERY WORST OF TIGER LILLIES"

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Τα «κακά» παιδιά επιστρέφουν!

Οι ζωντανοί θρύλοι της alternative σκηνής και κάποτε για grammy Tiger Lillies παρουσιάζουν μια παράσταση με τα καλύτερα (ή μάλλον…-αθλιότερα-) τραγούδια της 29χρονης καριέρας τους. Γνωστοί σε όλη την υφήλιο ως η νούμερο ένα avant-garde μπάντα, ποτέ δεν παύουν να εκπλήσσουν, να σοκάρουν και να διασκεδάζουν με το αμίμητο μουσικό τους στυλ, που συνδυάζει με μαεστρία την μακάβρια μαγεία του προπολεμικού Βερολίνου με την ατίθαση αγριάδα του τσιγγάνικου πάνκ, τους Monty Python, τον Jacques Brel, Edith Piaf.

Τα τραγούδια τους καλύπτουν όλες τις σκοτεινές πτυχές της ζωής, από την πορνεία, τον εθισμό στα ναρκωτικά, την βία και την απελπισία μέχρι την μετενσάρκωση.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΝΥΚΤΩΝ ΕΓΧΟΡΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ "ΘΑΝΑΣΗΣ ΤΣΙΠΙΝΑΚΗΣ" - ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΑΚΗ, ΘΟΔΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΥΑΚΙΝΘΗ ΛΑΓΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/6, ΣΑΒΒΑΤΟ 23/6, ΚΥΡ. 24/6

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ "ΒΑΚΧΕΣ" του ΕΥΡΙΠΙΔΗ σε διδασκαλία

ΠΑΡΘΕΝΟΠΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΡΗ

ΘΕΑΤΡΟ ΚΡΗΝΗΣ, ΩΡΑ 21.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 25/6, ΤΡΙΤΗ 26/6

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ "ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ"

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Το θέμα της φετινής παράστασης θα είναι το νερό και η λειτουργία του γύρω από την ζωή του ανθρώπου.

Μέσα από βίντεο-προβολή θα παρουσιασθούν το νερό σαν αγαθό απαραίτητο για τον άνθρωπο, η χρήση του, η κατάχρησή του, αλλά και η εμπορευματοποίησή του έτσι ώστε από αγαθό να γίνεται προϊόν εκμετάλλευσης και ανταγωνισμού. Θα καταδειχτεί ο ρόλος του νερού στην τέχνη και πως αυτό επηρέασε την λαϊκή παράδοση του κάθε τόπου.

Κάθε γωνιά της Ελλάδας έχει να μας διηγηθεί την δική της ξεχωριστή ιστορία γύρω από το νερό.

Νεράιδες, ξωτικά, θρύλοι, παραδόσεις γεμίζουν με απερίγραπτη χάρη της λαϊκή μας τέχνη. Με πολλή προσοχή, μεράκι, γνώση και έμπνευση προσεγγίζουμε όλον αυτό τον πλούτο της λαϊκής μούσας φτάνοντας στο σήμερα και τα προβλήματα που ο σύγχρονος τρόπος ζωής δημιουργεί. Χορεύοντας στον κύκλο του νερού κάθε βήμα θα είναι και ένα λιθαράκι για ένα καλύτερο αύριο. Όλα αυτά δοσμένα μέσα από την εικόνα, τον λόγο, την μουσική και βέβαια τον χορό.

ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ "STEP TO A DREAM"

AΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Η εκδήλωση χωρίζεται σε δύο μέρη

1. ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΟΥ STEP TO A DREAM που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στις 26 και 27 Ιουνίου το πρωί.

Στο διαγωνιστικό μέρος του Φεστιβάλ τα παιδιά διαγωνίζονται και αξιολογούνται από επαγγελματική διεθνή κριτική επιτροπή σε τέσσερις κατηγορίες χορού Κλασσικό Μπαλέτο, Σύγχρονο, Pop Dance και Παραδοσιακό Χορό.

2. ΓΚΑΛΑ ΧΟΡΟΥ

Το γκαλά χορού “STEP TO A DREAM” είναι μια φαντασμαγορική εκδήλωση που προσφέρει μοναδικό χορευτικό θέαμα με οπτικοακουστικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Η συνεργασία και η ανταλλαγή πολιτιστικού έργου προάγει την τέχνη του χορού, χαρίζοντας στους χορευτές πολύτιμη καλλιτεχνική εμπειρία και στους θεατές αισθητική απόλαυση και συγκίνηση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/6

ΣΥΝΑΥΛΙΑ "Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΜΟΧΘΟΥ" με την συμμετοχή του ΛΑΚΗ ΧΑΛΚΙΑ, ΠΑΙΔΙΚΗ

ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ "ΑΝΤΗΧΩ" ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΜΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΡΙΤΗ 26/6, ΤΕΤΑΡΤΗ 27/6, ΠΕΜΠΤΗ 28/6

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ ΜΑΚΗ ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΥ "ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ" και ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ

ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,

ΩΡΑ 21.00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 1/7

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΧΟΡΩΔΙΩΝ «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟ»

με την συμμετοχή των :

- CANTELENA

- ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ "ΑΝΤΗΧΩ"

- ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ "VOCALS"

- XOΡΩΔΙΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.00

ΔΕΥΤΕΡΑ 2/7, ΤΡΙΤΗ 3/7

"ΑΧΑΡΝΗΣ" του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Σκηνοθεσία - Διασκευή ΚΩΣΤΑ ΤΣΙΑΝΟΥ

Σκηνικά - Κοστούμια ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΕΤΖΙΚΩΦ

Μουσική ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ

με τους ΠΕΤΡΟ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ, ΠΑΥΛΟ ΧΑΙΚΑΛΗ,

ΠΥΓΜΑΛΙΩΝ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ και 20μελή θίασο

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Ο Πέτρος Φιλιππίδης, ο Παύλος Χαϊκάλης, ο Κώστας Κόκλας, ο Πυγμαλίωνας Δαδακαρίδης, ο Τάκης Παπαματθαίου, αναλαμβάνουν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους για να μας μιλήσουν μέσα από το πρώτο σωζόμενο έργο του Αριστοφάνη, για έννοιες όπως η ειρήνη και η δικαιοσύνη.

Στο πλευρό τους ταλαντούχοι ηθοποιοί και μουσικοί (αλφαβητικά): Βατικιώτης Νίκος, Ζουγανέλης Αλέξανδρος, Καμμένος Παναγιώτης, Κατσώλης Παναγιώτης, Κοράκης Κωνσταντίνος, Κυπαρίσσης Βαγγέλης, Κωστάκης Ηρακλής, Μαγγόνας Αλκιβιάδης, Παυλίδης Παύλος, Πετκίδης Μάριος, Σταμούλης Γρηγόρης, Τσουρουνάκης Γιώργος, Φλέουρας Χάρης, Χιώτης Χάρης.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Απόδοση-Σκηνοθεσία: Κώστας Τσιάνος

Χορογραφίες: Ελενα Γεροδήμου, Κώστας Τσιάνος

Σκηνικά-Κοστούμια: Γιάννης Μετζικώφ

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Μουσική διδασκαλία: Παναγιώτης Τσεβάς

ΠΕΜΠΤΗ 5/7, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6/7

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

"ΠΕΡΣΕΣ" του ΑΙΣΧΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία - Μουσική Δραματουργία ΑΡΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ

Σκηνικά ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΚΑ

Κοστούμια ΕΛΕΝΗ ΤΖΙΡΚΑΛΛΗ

Ερμηνεύουν ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΤΗ,

ΧΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ, ΝΙΚΟΣ ΨΑΡΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ και 12μελή θίασο

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7

ΞΑΡΧΑΚΟΣ - ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ - ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 7/7

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΠΑΜΠΗ ΤΣΕΡΤΟ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΧΑΤΖΗ, ΩΡΑ 21.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 8/7

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΠΑΤΡΑΣ - ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

«Η ΤΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΣΑΓΙΟ»

ΧΩΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΙ, ΩΡΑ 21.30

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 9/7

ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

"ΧΕΝΣΕΝ ΚΑΙ ΓΚΡΕΤΕΛ" σε σκηνοθεσία

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Το έργο αυτό- που θεωρείται σκληρό- μεταμορφώνεται, διασκευάζεται και παρουσιάζεται σαν ένα τρυφερό παραμύθι, πλούσιο σε μηνύματα – μιλάει για την μανία των παιδιών να κοροϊδεύουν -που με την υπόθεσή του θα μπορέσει να κρατήσει το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων.

ΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

ΣΚΗΝΙΚΑ-ΚΟΣΤΟΥΜΙΑ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ

ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΙ: ΠΕΤΡΟΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ-VIDEO ART: ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ

ΣΤΙΧΟΙ & ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ: ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΛΟΥΜΠΗΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΩΝ: ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΕΜΕΓΙΕΒΑ

ΒΟΗΘΟΣ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΤΑΣΗ

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αθηνά Δημητρακοπούλου, Ελένη Ζιώγα, Εστέλλα Κοπάνου, Κωνσταντίνα Λιναρδάτου, Ιουστίνα Μάτσιασεκ, Έλενα Μιχαλάκη, Αλέξανδρος Μπούρκας-Μαράκης, Νικόλας Παπακωνσταντίνου.

ΤΡΙΤΗ 10/7, ΤΕΤΑΡΤΗ 11/7

"ΒΑΤΡΑΧΟΙ" του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

Σκηνοθεσία ΚΩΣΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΓΛΟΥ με τους ΛΑΚΗ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟ, ΣΟΦΙΑ ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ,

ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΙΑΤΑ, ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟ κ.ά.

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13/7

«ΝΥΧΤΑ ΜΑΓΙΚΙΑ»

Η «ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ» και τα ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ερμηνεύουν έργα ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Τραγούδι ΡΙΤΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Σολίστ IWONA GLIKKA (φλάουτο)

ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ (πιάνο)

Διδασκαλία Φωνητικών Συνόλων Λ. ΓΕΡΟΝΙΚΟΥ, Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΡ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Δ/νση Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ - ΝΟΤΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/7

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ, ΩΡΑ 21.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/7

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ – ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

«Η ΤΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΣΑΓΙΟ»

ΤΑΡΑΜΠΟΥΡΑ, ΩΡΑ 21.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ18/7, ΠΕΜΤΗ 19/7, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ

"ΟΙΔΙΠΟΥΣ" Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, όπως τον είπαν οι Έλληνες

Σκηνοθεσία ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Μουσική ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ

Σκηνικά ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΧΟΥΛΗΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΛΟΣ

ΛΕΝΑ ΔΡΟΣΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

και ο ΤΑΣΟΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/7- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7, ΩΡΑ 21.30

ΔΕΥΤ. 16/7

S.T.A.B. SAXOPHONE QUARTET

Οι G. DE FLAVIIS (soprano saxophone), ΣΤ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ (alto saxophone), ILIA SAMSONOV (tenor saxophone),Κ. ΤΖΕΚΟΣ (baritone saxophone) παρουσιάζουν έργα Vivaldi, Bach, Rossini, Piovani, Rota, Romero, Ravel

TΡΙΤΗ 17/7

ΤΟ ΣΕΠΤΕΤΟ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΕΙ LWDWING VAN BEETHOVEN,FRANZ BERWALD

Συμμετέχουν ΧΡ. ΓΕΩΡΓΑΚΗ (κλαρινέτο) ΒΑΣ. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ (φαγκότο) ΑΓΓ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ (κόρνο)Γ. ΤΟΚΑΡΕΦ (βιολί) Ρ. ΣΜΑΓΚΟΥΛΟΒ (βιόλα) Ν. ΚΟΜΙΣΑΡΟΒ (τσέλο) Β. ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ (κοντραμπάσο)

ΤΕΤΑΡΤΗ 18/7

ΣΥΝΟΛΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΩΔΕΙΟΥ

Συμμετέχουν οι μαθητές των τμημάτων ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΔΩΜΑΤΙΟΥ

Διδασκαλία Β. ΙΒΑΝΟΦ, Γ. ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Γ. ΤΟΚΑΡΕΦ

ΠΕΜΠΤΗ 19/7

«Ο ΜΑΓΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΛΑΤΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΠΑΣ» Έργα PIAZZOLA και N. ROTA

Συμμετέχουν I. GLINKA (φλάουτο) και ANNA OLEK-SIKORZAK (άρπα)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/7

«Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ» Οι μουσικοί της ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ερμηνεύουν έργα F. SCHUBERT, G. DONIZETTI, G. ROSSINI.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/7

O FEDERICO GARCIA LORCA ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ, ΩΡΑ 21.30

Ο Κώστας Βασιλιάγκος (τραγούδι), ο Ανδρέας Στεργίου (κλασική κιθάρα), η Ελευθερία Πολογεώργη (φλάουτο) και η Μαρί Χασάπη (κοντραμπάσο) μας οδηγούν σε μια μουσική διαδρομή βασισμένη στην ποίηση του Ισπανού Federico Garcia Lorca μέσα από τις μουσικές των Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Γλέζου, Μαμαγκάκη, Λεοντή, Λοίζου και Μαραμή.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/7

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ - ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

«Η ΤΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΣΑΓΙΟ»

ΝΟΤΙΟ ΠΑΡΚΟ, ΩΡΑ 21.0

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 23/7, ΤΡΙΤΗ 24/7

"ΜΑΜΜΑ ΜΙΑ" πως ν' αντισταθώ...ΞΑΝΑ! των BENNY ANDERSON, BJORN ULVAEUS και CATHERINE JOHNSON

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Σκηνοθεσία - Απόδοση κειμένου και στίχων ΘΕΜΙΣ ΜΑΡΣΕΛΛΟΥ

Σκηνικά - ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Μουσική Διεύθυνση - Διδασκαλία Ορχήστρας ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ

Χορογραφίες ΑΝΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ, ΑΚΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ, ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ, ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ, ΜΑΡΙΕΛΛΑ ΣΑΒΒΙΔΟΥ, ΕΥΑ ΤΣΑΧΡΑ, ΑΡΗΣ ΜΑΚΡΗΣ ΚΑΙ 30μελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα

ΤΕΤΑΡΤΗ 25/7, ΠΕΜΤΗ 26/7

"ΕΚΚΛΗΣΙΑΖΟΥΣΕΣ"

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, 21.30

Αυτές τις Εκκλησιάζουσες, τις αρχαίες μα τόσο μοντέρνες, τις πολιτικοποιημένες μα τόσο αθώες, τις ατίθασες, τις ανέμελες, τις δυνατές, τις προφητικές… παρουσιάζει και υπενθυμίζει στο θεατρικό κοινό ο Αλέξανδρος Ρήγας το καλοκαίρι του 2018.

Μετάφραση: Πολύβιος Δημητρακόπουλος

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ρήγας

Φωτισμοί: Νίκος Αναστασίου

Μουσική εμπνευσμένη από το Βυζάντιο και τη Δημοτική Παράδοση (με γνωστά δημοτικά τραγούδια από όλη την Ελλάδα).

Σκηνικά: Λία Ασβεστά

Κοστούμια: Έβελιν Σιούπη

Πραξαγόρα: Αντώνης Λουδάρος

Βλέπυρος:Μελέτης Ηλίας

1η γριά: Δημήτρης Σταρόβας

Θεράπαινα – Δούλα, 2η γριά: Αγγελος Παπαδημητρίου

Χρέμης:Τάκης Σπυριδάκης

Κορυφαία του Χορούα: Ησαίας Ματιάμπα

Κρητικιά σύμμαχος Πραξαγόρας :Γιάννης Κρητικός

Νέος: Θανάσης Πατριαρχέας

Και 15 ακόμα ηθοποιοί που αποτελούν το χορό και μικρότερους ρόλους στην παράσταση

Ο Ίων του Ευριπίδη γράφτηκε γύρω στα 412 π.Χ. Ο μύθος θέλει την Κρέουσα, κόρη του Βασιλιά της Αθήνας Ερεχθέα, να μένει έγκυος χωρίς τη θέλησή της από το θεό Απόλλωνα και να φέρνει στον κόσμο ένα αγόρι, το οποίο γεννά μόνη και αβοήθητη, κρυφά από την οικογένειά της. Με φόβο προς τον πατέρα της και με σεβασμό προς τη βασιλική της γενιά, αποφασίζει, παρότι πονάει για αυτό, να εγκαταλείψει το παιδί με τα σπάργανά του μέσα στην ίδια τη σπηλιά που συνευρέθηκε με τον Φοίβο, ελπίζοντας στον θάνατο του βρέφους ή στην εξαφάνισή του. Με απόφαση του ίδιου του Απόλλωνα, ωστόσο, ο Ερμής μεταφέρει το νεογέννητο στους Δελφούς, στον ομφαλό της γης, για να το αναθρέψει η Πυθία μέσα στο μαντείο και να σωθεί. Ο μικρός μεγαλώνει τρεφόμενος από τις σπονδές και τα πρόσφορα των πιστών και ως έφηβος ορίζεται φύλακας του Μαντείου. Χρόνια μετά, η μητέρα του η Κρέουσα, θα επισκεφτεί το Μαντείο με τον σύζυγό της τον Ξούθο, με σκοπό να πάρει χρησμό, γιατί ο γάμος της παραμένει άκαρπος. Τη στιγμή που το ζεύγος καταφτάνει, από το ιερό βγαίνει ο Ίωνας.

Είναι η τραγωδία αυτή κωμική; Είναι η τραγωδία αυτή μια προπαγάνδα; Μια προσπάθεια του ποιητή να επινοήσει τη θεϊκή προέλευση της Ιωνικής φυλής και άρα των Αθηναίων, με σκοπό να δικαιολογηθεί η διεκδίκηση τους για την κυριαρχία του Αιγαίου; Στον Ίωνα αυτά που φαίνονται δεν είναι αυτά που είναι. Το πραγματικό δεν το βλέπεις, σου αποκαλύπτεται. H ορατότητα του αόρατου, η εμφάνιση των κρυμμένων, των απόκρυφων στοιχείων μέσα από το κείμενο (νυν οράς α χρη σε οράν, μοτίβο κοινό σε Οιδίποδα και Ίωνα) και τελικά η σύνθεση μιας σκηνικής ιστορίας, η οποία φέρνει στο φως αυτά τα οποία υπονοούνται, αποσιωπώνται και αποκρύπτονται, είναι το κεντρικό ζητούμενο αυτής της νέας εκδοχής για δυο πρόσωπα.

Ερμηνεύουν:

Κων – νος Μπιμπής, Δήμητρα Χατούπη / Μουσικός επί σκηνής: Νίκος Τουλιάτος

Συντελεστές:

Μετάφραση - Σκηνοθεσία - Κίνηση: Ιόλη Ανδρεάδη / Προσαρμογή για δύο πρόσωπα: Ιόλη Ανδρεάδη & Άρης Ασπρούλης / Σκηνογραφία - Κοστούμια: Δήμητρα Λιάκουρα

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ - ΑΡΚΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΣΑΡΡΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΛΟΥΚΙΑ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΖΑΒΛΑΝΙΟΥ, ΩΡΑ 21.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29/7

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ - ΑΡΜΑ ΘΕΣΠΙΔΟΣ

«Η ΤΡΕΛΛΗ ΤΟΥ ΣΑΓΙΟ»

ΖΑΒΛΑΝΙ, ΩΡΑ 21.30

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/7

ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΑΝΩΤΕΡΑ ΣΧΟΛΗ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ "ΠΕΤΡΑΣ"

"ΒΑΤΡΑΧΟΙ" του ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Ο Διόνυσος, Θεός του Γλεντιού, του κρασιού, της γονιμότητας και της ζωτικής ενέργειας, μαζί με τον δούλο του ξεκινούν ένα ταξίδι για τον κάτω κόσμο. Σκοπός τους να φέρουν ξανά στη Γή τον ικανότερο ποιητή όπου με τις συμβουλές του και το πνεύμα του θα μπορέσει να σώσει την Αθήνα από την σκλαβιά και να ζήσει ξανά ο Αθηναίος πολίτης με τις θεμελιώδεις αξίες της ανθρώπινης ζωής. Την Ελευθερία, τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη. Το ταξίδι τους στον Άδη είναι μια αστραφτερή, χιουμοριστική περιπέτεια που χαρακτηρίζεται από το απροσδόκητο, τις συνεχείς μεταπτώσεις των καταστάσεων, τις ανατροπές στη συμπεριφορά των ηρώων ενώ το στοιχείο της φαντασίας, της παρωδίας και της αμφισημίας των λέξεων και των φράσεων προκαλούν το αβίαστο γέλιο των θεατών.

Όλοι οι συντελεστές της παράστασης διδάσκουν στη Δραματική Σχολή "Πέτρας". Τους ρόλους ερμηνεύουν καθηγητές της σχολής, απόφοιτοι και σπουδαστές.

ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΤΡΙΤΗ 31/7

5η ΕΠΟΧΗ "ΗΛΕΚΤΡΑ" του ΕΥΡΙΠΙΔΗ

Σκηνοθεσία ΘΕΜΗΣ ΜΟΥΜΟΥΛΙΔΗΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Η "ΗΛΕΚΤΡΑ", μια από τις σημαντικότερες τραγωδίες του Ευριπίδη, αποτελεί μια διεισδυτική σπουδή πάνω στις έννοιες της εκδίκησης, της ενοχής, της μεταμέλειας και της δικαιοσύνης.

ΚΥΡIAKH 26/8

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΙ ΛΟΥΚΑ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ "μη διακόπτετε....είμαι με τη σελήνη ΙΙ"

ΚΑΣΤΡΟ ΡΙΟΥ, ΩΡΑ 21.30

Στην πανσέληνο του Αυγούστου θα ακουστούν τραγούδια σταθμοί, από την ελληνική και ξένη σκηνή με ευθεία αναφορά στο φεγγάρι. Τραγούδια που γνωρίζουμε και αγαπήσαμε. Τραγούδια με δυνατό συγκινησιακό εκτόπισμα που συντρόφεψαν προσωπικές και όχι μόνο, στιγμές στη ζωή μας. Τα τραγούδια θα ερμηνεύσουν 4 τραγουδιστές με μικρό σύνολο οργάνων και τα κείμενα θα αποδώσει ηθοποιός.

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΤΕΤAΡΤΗ 29/8

"ΑΝΤΙΓΟΝΗ" του ΣΟΦΟΚΛΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Μετά την επιτυχημένη «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» του Ευριπίδη, o Αιμίλιος Χειλάκης και o Μανώλης Δούνιας συν-σκηνοθετούν φέτος την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Η νέα μετάφραση είναι του ποιητή Γιώργου Μπλάνα, η πρωτότυπη μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη και τους πρωταγωνιστικούς ρόλους ερμηνεύουν η Αθηνά Μαξίμου, ο Αιμίλιος Χειλάκης και ο Μιχάλης Σαράντης.

Οι δύο σκηνοθέτες ακολουθούν τα πρότυπα της αρχαίας τραγωδίας, όπου όλοι οι χαρακτήρες του δράματος μοιράζονται σε τρεις υποκριτές. Έτσι, ο Αιμίλιος Χειλάκης γίνεται Κρέοντας και Ευρυδίκη, η Αθηνά Μαξίμου, Αντιγόνη και Τειρεσίας και ο Μιχάλης Σαράντης, Αίμονας, Σκοπός και Ισμήνη. Τα οκτώ μέλη του χορού αναλαμβάνουν το ρόλο των αφηγητών και διηγούνται την ιστορία της εμμονικής σχέσης των ηρώων με τα πιστεύω τους. Αυτά που τους οδηγούν στην καταστροφή τους, αφού ο Κρέοντας είναι αποφασισμένος να επιβληθεί και η Αντιγόνη αποφασισμένη να πεθάνει. Στο μεταξύ, οι πολίτες παραδομένοι στον φόβο, ψιθυρίζουν κρυφά, μα δεν τολμούν να αντιδράσουν, ενώ η πόλη παραμένει ακυβέρνητη.

ΠΕΜΠΤΗ 30/8, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31/8

ΜΑΝΤΑΜ ΣΟΥΣΟΥ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΨΑΘΑ με τους ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,

ΚΩΣΤΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ, ΜΗΝΑ ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟ, ΤΑΣΟ ΧΑΛΚΙΑ κ.ά.

Τραγουδάει η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΞΟΥΡΗ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Η Μαντάμ Σουσού θα παρουσιαστεί σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα και απόδοση κειμένου της Δήμητρας Παπαδοπούλου σε μια υπερπαραγωγή γεμάτη γέλιο, συγκίνηση, νοσταλγία, σάτιρα και πολλή μουσική.

Τον ομώνυμο ρόλο θα ερμηνεύσει η σπουδαία Δήμητρα Παπαδοπούλου που επιστρέφει στην σκηνή μετά από καιρό αποχής για να δώσει σάρκα και οστά στην διάσημη μεγαλομανή ηρωίδα του Δημήτρη Ψαθά.

Συντελεστές

Διασκευή - Απόδοση κειμένου ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Σκηνοθεσία - Δραματολογική Επεξεργασία ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣ

Σκηνικά ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΑΚΗΣ

Κοστούμια ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ, ΣΟΦΙΑ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 1/9

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΒΕΤΤΑ & ΜΑΝOΛΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗΣ

“ TΟ ΔΕΝΤΡΟ F.G. LORCA “

ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, 21.30

Ο πολυταξιδεμένος, πολυτραγουδισμένος και πολυαγαπημένος λόγος του "δικού μας" Λόρκα, έδωσε αφορμή σε συνθέτες και ποιητές να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα.

Το "δέντρο F. G. Lorca" είναι ένα λιόδεντρο με βαθιά ρίζα στο ματωμένο χώμα της ισπανικής υπαίθρου. Ο ποιητής, ως φυσικό πρόσωπο, η μουσική που συνέθεσε και τα κείμενά του - μαχαίρι και βάλσαμο για τον ακροατή και αφετηρία σκέψης για τις επόμενες γενιές- είναι ο όμορφος, δυνατός κορμός. Οι συνειρμοί του ισπανικού εμφυλίου, οι αναγωγές στους δικούς μας μάρτυρες της τέχνης, οι μεταφράσεις και οι μελοποιήσεις των στίχων του κι ότι ενέπνευσε στους άλλους δημιουργούς είναι τα κλαδιά.

H μουσική παράσταση "Το δέντρο F.G. Lorca" είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας της σπουδαίας ερμηνεύτριας Καλλιόπης Βέττα με τον συνθέτη και καταξιωμένο κιθαριστή Μανόλη Ανδρουλιδάκη. Στη συναυλία θα ακουστεί ολόκληρο το έργο "Romancero Gitano" σε μουσική του Μ. Θεοδωράκη, τραγούδια από τον κύκλο “Αχ, έρωτα!” σε μουσική του Χρ. Λεοντή και δύο σε μουσική του ίδιου του Λόρκα.

Ανάμεσα τους, το ομώνυμο έργο "Un árbol llamado Lorca "σε μουσική του Μανόλη Ανδρουλιδάκη και ποίηση του Χιλιανού ποιητή Jaime Svart ..

Η φωνητική αρτιότητα και ερμηνεία της Καλλιόπης Βέττα και Η υψηλού επιπέδου κιθαριστική δεξιοτεχνία του Μανόλη Ανδρουλιδάκη, πάνω στην οποία στηρίζεται η ενορχήστρωση για Quinteto εγχόρδων, υπηρετεί την τέχνη του ποιητή και προσφέρει στον ακροατή τους γλυκόπικρους καρπούς από "Το δέντρο F.G.Lorca

ΚΥΡΙΑΚΗ 2/9

ΠΑΡΑΞΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ του NEIL SIMON

Σκηνοθεσία ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

Μετάφραση ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΛΛΙΑ

Σκηνικά ΜΑΙΡΗ ΤΣΑΓΚΑΡΗ

ΘΙΑΣΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ

ΒΔΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

ΠΑΝΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΑΣΩ ΓΟΥΛΙΕΛΜΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΕΡΜΟΛΑΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

και ο ΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

ΔΕΥΤΕΡΑ 3/9

ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ" ΙΩΝΙΑ-ΕΛΕΝΗ ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ

ΣΤΗ ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Από τη Θράκη στην Κρήτη και από τα Επτάνησα στη Μικρά Ασία

Οι αυλές των μικρών σπιτιών με τις κεραμοσκεπές μυρίζουν ακόμα βασιλικό, το άρωμα του τσίπουρου πλανιέται στον αέρα, ήχοι από το παρελθόν ακούγονται στους δρόμους. Η προσφυγική Νέα Ιωνία Βόλου έχει δώσει ζωή σε νέους μουσικούς και σχήματα με υψηλό επίπεδο τεχνικής και ερμηνείας στην παραδοσιακή μουσική.

Σολίστ της παράστασης είναι η γνωστή ερμηνεύτρια Ελένη Τσαλιγοπούλου και ο Μπάμπης Τσέρτος όπου ενώνουν τις φωνές τους με εκείνες της Νάντιας Καραγιάννη και του Βασίλη Αγροκώστα.

Μαζί τους, η Ορχήστρα και η Χορωδία <<ΙΩΝΙΑ>>.

Διευθύνει η Κορνηλία Φραγκογιάννη, την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει ο Νεκτάριος Δεμελής.

ΤΕΤΑΡΤΗ 5/9

ΜΑΡΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ-ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΕΛΕΜΙΔΟΥ και οιΜ STRING DEMONS

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Ο Μάριος Φραγκούλης μαζί με την Δήμητρα Σελεμίδου και τους String Demons θα παρουσιάσουν μια συλλογή από τις μεγάλες επιτυχίες του καθώς και τραγούδια από τον νέο του δίσκο που θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

ΠΕΜΤΗ 6/9

"ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ" του ΑΙΣΧΥΛΟΥ

με τους ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΝΚΟΓΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ

ΙΩΒΗ ΦΡΑΓΚΑΤΟΥ κ.ά. σε σκηνοθεσία ΤΣΕΖΑΡΙΣ ΓΚΡΑΟΥΖΙΝΙΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Στην τραγωδία ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ του Αισχύλου, οι πρωταγωνιστές είναι καταδικασμένοι να υποφέρουν και να πεθάνουν, αλλά τα μέλη του χορού είναι καταδικασμένα να υποφέρουν και να επιβιώσουν. Να ξανασκεφτούν τα δεινά τους και να βρουν μια διέξοδο. Στην πολιτεία που είναι καταδικασμένη στην αυτοκαταστροφή της οι πολίτες-που εκπροσωπούνται από τον χορό - για να επιβιώσουν, πρέπει να βρουν την δύναμη και την πίστη να επαναπροσδιορίσουν τις ηθικές και πολιτειακές τους αξίες.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ

"ΕΝ ΧΟΡΔΩ" "Παίξε Χρήστο, Επειγόντως

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30

Η παράσταση με τίτλο "παίξε Χρήστο, επειγόντως" είναι μια συνεργασία του καταξιωμένου μουσικού και σολίστα του μπουζουκιού Θεόδωρου Γεωργόπουλου και της Πατρινής 60μελής Συμφωνικής Λαϊκής Ορχήστρας "Εν Χορδώ" κατά την οποία θα συνευρεθούν επί σκηνής με τον Χρήστο Νικολόπουλο σε διαχρονικές συνθέσεις του ιδίου. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μεγάλα λαϊκά τραγούδια, από την μακρόχρονη συνθετική του πορεία μέσα στο χρόνο.

WORLD MUSIC FESTIVAL

ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΩΡΑ 21.00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7/9

MURAT AYDEMIR

ΣΕ ΜΙΑ ΧΟΡΔΗ

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

INSIDE OUT DIALOGUES

ΜURA AYDEMIR-ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ-

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

"ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-λόγια"

Οι τρείς μουσικοί συναντώνται επι σκηνής και παρουσιάζουν συνθέσεις της λόγιας μουσικής της Πόλης επιλέγοντας απο το ευρύτερο ρεπερτόριο κομμάτια συνθετών όλων των εθνοτήτων (Τούρκων, Ρωμιών, Αρμενίων και Εβραίων) καταδεικνύοντας τον πολυεθνικό χαρακτήρα της εν λόγω μουσικής παράδοσης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 8/9

MURAT AYDEMIR - ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

MURAT AYDEMIR - ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

MURAT AYDEMIR-ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ- ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ

"ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΤΟ ΡΕΜΠΕΤΙΚΟ"

Οι τρείς μουσικοί εκτός από τα ταμπούρ και τις λύρες ανεβαίνουν στην σκηνή και με τα πολίτικα λαούτα και τα ούτια τους και παρουσιάζουν σε πανηγυρικό κλίμα κομμάτια από τις λαϊκές παραδόσεις της Πόλης με έμφαση στο έργο δημιουργών που πρωτοστάτησαν στην δημιουργία του ρεμπέτικου όπως ο Γρηγόρης Ασίκης, ο Κώστας Σκαρβέλης και ο Γιάννης Δραγάτσης ολοκληρώνοντας με αυτό τον τρόπο ένα διήμερο διαλογικό ταξίδι στους δρόμους της Πόλης.

BΗΜΑ ΝΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΩΝ

ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΩΡΑ 21.00

ΚΥΡΙΑΚΗ 9/9

1. ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΡΗ ΤΡΙΟ

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΣΟΥΡΗ

Γεννήθηκε στην Πάτρα και ξεκίνησε μαθήματα πιάνου σε ηλικία 7 ετών. Συνέχισε τις σπουδές της με τη διεθνούς φήμης πιανίστα και παιδαγωγό Αγάθη Λειμονή, με την οποία απέκτησε το Δίπλωμα πιάνου το 2013 με Άριστα παμψηφεί και Α’ Βραβείο (Ελληνικό Ωδείο Αμαρουσίου) , καθώς και Diplome Superieur από τη Schola Cantorum de Paris (2014).

Έχει συμμετάσχει στον 8ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό για Νέους Μουσικούς ‘’Luigi Denza’’ (Castellamare di Stabbia, Ιταλία,2013) όπου απέσπασε Α’ Παγκόσμιο Βραβείο και στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πιάνου της Χορωδίας και Ορχήστρας Νέων (Χ.Ο.Ν.) απ’όπου απέσπασε το Α’Πανελλήνιο βραβείο (2009,2010) και το Β΄ Πανελλήνιο βραβείο (2008).

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια και masterclasses με διακεκριμένους καθηγητές και σολίστες πιάνου όπως: Konstantin Ganev και Julia Ganeva, Lilia Boyadjieva , Aquilles Delle Vigne, France Clidat,, Igor Petrin, Ian Jones κ.ά. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια στα πλαίσια διεθνών φεστιβάλ και Ακαδημιών (Primavera Pianistica- Βέλγιο 2011, Διεθνής Ακαδημία Πόρου 2009-2014). Έχει δώσει ατομικά ρεσιτάλ και έχει εμφανιστεί σε πολλές εκδηλώσεις στην Αθήνα (Αίθουσα Φιλολογικού συλλόγου Παρνασσού, Half Note Jazz Club κ.ά.) ,στον Πόρο και στην Πάτρα (Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, Συνεδριακό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών κ.ά.) .Τον Ιούνιο του 2013 έδωσε ρεσιτάλ στη Ρωσία (αίθουσα Shuvalov της Ακαδημίας Gnessin, αίθουσα Na Kislovke του Tchaikovsky Music School και Μουσείο Scriabin). Έχει συμπράξει τρεις φορές κατόπιν ακρόασης με την ορχήστρα Sinfonietta Αθηνών υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Γιώργου Αραβίδη στο πλαίσιο της Διεθνούς θερινής ακαδημίας Πόρου.

Έχει υπάρξει μέλος της Ορχήστρας Πανεπιστημίου Πατρών από το 2007, καθώς και συνοδός του γυναικείου φωνητικού συνόλου ΑΝΤΗΧΩ. Τον Μάρτιο του 2013 συμμετείχε ως συνοδός στο εργαστήριο λυρικού θεάτρου με θέμα το έργο ‘’Οι γάμοι του Φίγκαρο’’ του W.A.Mozart που διοργάνωσε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας σε συνεργασία με τις Όπερες Των Ζητιάνων, με τους Χαράλαμπο Γωγιό και Αλέξανδρο Ευκλείδη, καθώς και ως μέλος της ορχήστρας στην παρουσίαση του έργου στο Δημοτικού Θέατρο Απόλλων. Ακόμη, υπήρξε βοηθός μαέστρου στις οπερέττες του Θ. Σακελλαρίδη '' Η κόρη της καταιγίδος'' ( Όπερες Των Ζητιάνων, Δεκέμβρης 2013, Δημοτικό Θέατρο Πειραιά) και ‘’Σατανερί’’ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας – Όπερες Των Ζητιάνων, 2014). Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2014-2015, υπήρξε υπεύθυνη μουσικής προετοιμασίας, καθώς και μέλος της ορχήστρας επί σκηνής, στην όπερα του Θοδωρή Αμπαζή ‘’Η Βασίλισσα του χιονιού’’ ( Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση ).

Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα τσέμπαλου και συνοδείας baroque (basso continuo) με καθηγητή το Μάρκελλο Χρυσικόπουλο (Δημοτικό Ωδείο Πατρών). Ως τσεμπαλίστα, έχει συνεργαστεί με την Καμεράτα-Ορχήστρα Φίλων της Μουσικής και το Κουαρτέτο Εγχόρδων του Δημοτικού Ωδείου Πατρών. Το 2011 έγινε δεκτή ως μέλος της νεοσύστατης Camerata Junior υπό τη διέυθυνση του Δημήτρη Σέμση, με την οποία συμμετείχε σε συναυλία το Μάιο του 2012 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Έχει συμμετάσχει σε σεμινάρια τσέμπαλου και συνοδείας, καθώς και σε συναυλίες, στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου (Μουσικό Χωριό 2009 και 2010).

Από το Σεπτέμβριο του 2016, συνεχίζει τις σπουδές τις στο Luca Arts – Lemmensinstituut (Leuven, Βέλγιο) με καθηγητή τον Alan Weiss.

Είναι, ακόμη, κάτοχος πτυχίου του τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

2. ΤΖΑΜΑLA

Οι Tzamala είναι ένα νέο project παραδοσιακής ελληνικής-experimental μουσικής με κύριο στοιχείο τον αυτοσχεδιασμό. Ένα κρητικό λαούτο , ένα ηλεκτρικό μπάσο , κρουστά από μπεντίρ και ταραμπούκα μέχρι cajon και congas και πνευστά από σαξόφωνο μέχρι κλαρίνο και φλογέρα διανύουν ένα ταξίδι από την Κρήτη μέχρι την Θράκη με ενδιάμεση στάση στην Ήπειρο.

Έχουν ανοίξει το sold out Live της Ματούλας Ζαμάνη στην Πάτρα , έχοντας μεγάλη απήχηση από το κοινό και συνεχίζουν την δουλειά και τις προσεγμένες live εμφανίσεις τους.

Τζαμάλες λέγονται οι μεγάλες φωτιές που ανάβουν στα Ιωάννινα και στα γύρω χωριά στα γλέντια , ένα έθιμο που τηρείται και στην αποκριά τους.

Καίει η Τζαμάλα μέσα μας!

Σπύρος Γιακουμέλος - κρητικό λαούτο - φωνή

Θωμάς Αντωνόπουλος - κρουστά

Χρήστος Κυριαζής - πνευστά - φωνητικά

Γιώργος Τριανταφύλλου - μπάσο – φωνητικά

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9

ΣΥΝΑΥΛΙΑ με τον ΗΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟ

"ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΛΑΙΚΑ

ΠΡΟΑΣΤΙΑ" ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΕΛΕΣΙΩΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΟΣΙΑ ΜΠΑΚΑ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.3Ο

Ο συνθέτης Ηλίας Ανδριόπουλος πλαισιωμένος από την Ορχήστρα του και τις τραγουδίστριες Φωτεινή Βελεσιώτου και Θεοδοσία Μπάκα, δίνουν μια συναυλία με αποσπάσματα από τα μεγάλα έργα του συνθέτη. Στο πρώτο μέρος με την Θεοδοσία Μπάκα και στο δεύτερο μέρος με την παρουσίαση του έργου του "Λαϊκά Προάστια" με την Φωτεινή Βελεσιώτου.

ΔΕΥΤΕΡΑ 10/9, ΤΡΙΤΗ 11/9

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΚΙΩΝ

"Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ"

Σενάριο - Μουσική ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Κείμενο ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΜΑΝΑΣ

Τραγούδι κρητικού, στίχοι ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΜΗΣ

Καραγκιοζοπαίχτης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ

ΑΙΘΡΙΟ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΩΡΑ 21.00

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/9 ΣΑΒΒΑΤΟ 15/9

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΠΑΤΡΑΣ

"ΟΙΔΙΠΟΥΣ" Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, όπως τον είπαν οι Έλληνες Σκηνοθεσία ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Μουσική ΜΙΝΩΣ ΜΑΤΣΑΣ

Σκηνικά ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΧΟΥΛΗΣ

ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ

ΜΑΡΙΑ ΚΙΤΣΟΥ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΛΟΣ

ΛΕΝΑ ΔΡΟΣΑΚΗ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

ΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ

και ο ΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΙΚΑΚΟΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΩΔΕΙΟ, ΩΡΑ 21.30 Ή 21.00