Τον Οκτώβριο καταφθάνει ο "Μόγλης – Μowgli", μία νέα μεταφορά του αριστουργήματος του Κίπλινγκ

Tο νέο trailer της ταινίας “Ο Μόγλης – Μowgli” σε σκηνοθεσία του 54χρονου Εγγλέζου ηθοποιού Άντι Σέρκις (γνωστού από τις capture performance ερμηνείες του ως Gollum στην τριλογία του The Lord of the Rings και στο The Hobbit: An Unexpected Journey) δόθηκε στη δημοσιότητα.

Το φιλμ σε σενάριο Κάλλι Κλόβες όπου δανείζουν τις φωνές τους ο βραβευμένος με Όσκαρ Κρίστιαν Μπέιλ (“The Fighter”, “Ο σκοτεινός Ιππότης”), ως ο πονηρός πάνθηρας Μπαγκίρα, η βραβευμένη με Όσκαρ Κέιτ Μπλάνσετ (“Θλιμμένη Τζάσμιν”, “ O Ιπτάμενος Κροίσος”) ως το απειλητικό φίδι, Κάα, ο υποψήφιος για Όσκαρ Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (“Το Παιχνίδι της Μίμησης”, “Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας”) ως η τρομακτική τίγρη Σιρ Χαν και η υποψήφια για Όσκαρ Ναόμι Χάρις (“Moonlight” “Skyfall”) ως η Νίσα, η λύκαινα, που υιοθετεί τον Μόγλη και τον μεγαλώνει μαζί με τα υπόλοιπα μικρά της, θα βγει στην Ελλάδα στις 18 Οκτωβρίου 2018 σε διανομή από την Tanweer ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ.

Ακόμα στο φιλμ της Warner Bros, δανείζει τη φωνή του και ο Άντι Σέρκις (τριλογία «Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Εξέγερση”, “ Star Wars: Οι Τελευταίοι Jedi ”) ως η σοφή αρκούδα, Μπαλού. Από τη μεριά των ανθρώπων παίζουν ο Μάθιου Ρις (“The Post: Απαγορευμένα Μυστικά ”) ως ο Λόκγουντ, η Φρίντα Πίντο (“Βαλές κούπα”) ως η Μέσουα και ο νεαρός ηθοποιός Ρόχαν Χάντρα (“Ένα ταξίδι 30,5 μέτρα μακριά,” “Bad Words”) που παίζει τον Μόγλη, το αγόρι που μεγάλωσαν οι λύκοι.

Στη νέα ταινία «Ο Μόγλης» η κίνηση συνδυάζεται αρμονικά με τη ζωντανή δράση και μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη το κλασικό-διαχρονικό αριστούργημα «Το Βιβλίο της Ζούγκλας» του Ράντγιαρντ Κίπλινγκ. Στην ταινία, σε σκηνοθεσία του Άντι Σέρκις, συμμετέχει ένα εντυπωσιακό καστ.

Η ιστορία ακολουθεί τον Μόγλη, που όταν ήταν μικρός ανατράφηκε από μία ομάδα λύκων στις ζούγκλες της Ινδίας. Καθώς μαθαίνει τους συχνά σκληρούς κανόνες της ζούγκλας, υπό την κηδεμονία μιας αρκούδας που ονομάζεται Μπαλού και ενός πάνθηρα που ονομάζεται Μπαγκίρα, ο Μόγλης γίνεται αποδεκτός από τα υπόλοιπα ζώα, σαν να είναι ένας δικός τους. Μοναδικός του αντίπαλος, η φοβερή τίγρης Σιρ Χαν, που μαζί και με τους άλλους μεγαλύτερους κινδύνους που παραμονεύουν στη ζούγκλα, φέρνουν συχνά αντιμέτωπο τον Μόγλη με την ανθρώπινη υπόστασή του.

Παραγωγοί της ταινίας είναι οι Στιβ Κλόβες (“Φανταστικά Ζώα και πού Βρίσκονται”), Τζόναθαν Καβεντις (“Breathe,” “Godzilla”) και Ντέιβιντ Μπάρρον (ταινίες “Harry Potter”), ενώ η Νικι Πένυ είναι η διευθύντρια εκτέλεσης παραγωγής. Το σενάριο ανήκει στην κόρη του Κλόβες, Κάλλι Κλόβες.

Η ταινία «Ο Μόγλης - Μowgli» που θα παιχθεί και στην Πάτρα, αναμένεται με ξεχωριστό ενδιαφέρον και προβλέπεται να συναρπάσει μικρούς και μεγάλους.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ