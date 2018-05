Έφτασε η στιγμή της εξόδου του φιλμ «Solo: A Star Wars Story» - Στην Πάτρα από την Πέμπτη σε 4 αίθουσες

Aυτό το γουικέντ στις ΗΠΑ είναι η Memorial Day και ντεμπουτάρει σε κοντά 4.200 αίθουσες το φιλόδοξο εμπορικά φιλμ του franchise του Star Wars – Πολέμου των Άστρων, με τίτλο «Solo: A Star Wars Story». Βγαίνει από την Disney και την LucasFilm ενώ στη χώρα μας ξεκινά την πορεία της στις αίθουσες, σε διανομή της Feelgood, την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018. Στην Πάτρα το φιλμ θα προβληθεί σε 4 αίθουσες στα Odeon Entertainment στη Βέσο Μάρε, σε μία εκ των οποίων, σε 3d. H διάρκεια είναι 2 ώρες και ένα τέταρτο.

Το «Solo: A Star Wars Story» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του, πριν λίγες μέρες στο 71ο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών.

Στο δεύτερο μάχιμο spin-off για το σύμπαν του Πόλεμου τον Άστρων, μετά το επιτυχημένο «Rogue One», επιβιβαζόμαστε στο Millenium Falcon με τον καλύτερο πιλότο του διαστήματος στα πρώτα του βήματα, πολύ πριν από τα γεγονότα του «Star Wars: Μια Νέα Ελπίδα» (1977), όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου. Σε αυτό το φαντασμαγορικό δρομολόγιο, το «Solo: A Star Wars Story» μας πάει σε ένα γαλαξία πολύ, πολύ μακριά για να μας φέρει πιο κοντά στο μυαλό και την ψυχή του πρωταγωνιστή, πριν ακόμα συναντήσει τον Luke Skywalker, τον Obi-Wan Kenobi ή τη Leia Organa, αλλά όταν πρωτογνωρίζει το απόλυτο, τριχωτό, έτερο ήμισυ του, τον Chewbacca (Τσούι).

Το πρώιμο παρελθόν του Han Solo (ρόλο που απογείωσε ο Χάρισον Φορντ και στη νέα ταινία ανέλαβε ο ταλαντούχος Alden Ehrenreich) αποδεικνύεται εξίσου ενδιαφέρον με τη μετέπειτα επική διαδρομή του μέσα από την πένα του θρυλικού Lawrence Kasdan («Η Αυτοκρατορία Αντεπιτίθεται», «Η Μεγάλη Ανατριχίλα») που συνέγραψε το σενάριο με τον φανατικό του saga, γιο του Jonathan Kasdan ενώ την σκηνοθεσία έκανε ο βραβευμένος με Όσκαρ Ron Howard το 2002 για το «Ένας Υπέροχος Άνθρωπος» με τον Ράσελ Κρόου.

Ο Alden Ehrenreich («Χαίρε, Καίσαρ!») επωμίστηκε το «βάρος» να ενσαρκώσει τον ρόλο του νεαρού Han Solo, που έκανε διάσημο τον Harrison Ford, πλαισιωμένος από μερικά από τα πιο δυνατά ονόματα του χώρου. Ο τρεις φορές υποψήφιος για Όσκαρ Woody Harrelson (ήταν και φέτος για το «Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι») υποδύεται τον ανορθόδοξο μέντορα του Solo, ο πολυσχιδής μαύρος ηθοποιός Donald Glover (της σειράς «Atlanta») ενσαρκώνει τον άσπονδο φίλο Lando Calrissian, η «Μητέρα των Δράκων» Emilia Clarke (του «Game of Thrones») παίζει το κορίτσι των ονείρων του πιο αγαπημένου απατεώνα του διαστήματος και ο Paul Bettany («Εκδικητές: Η εποχή του Ultron») ερμηνεύει την εγκληματική φυσιογνωμία του Dryden Vos. Συμμετέχει η ανερχόμενη Phoebe Waller-Bridge («Fleabag») και ο Joonas Suotamo ως ο μαλλιαρός συγκυβερνήτης Chewbacca.

Σύνοψη:

Μέσα από μια σειρά παράτολμες περιπέτειες σε έναν σκοτεινό και επικίνδυνο εγκληματικό υπόκοσμο, ο Han Solo (Alden Ehrenreich) γίνεται φίλος με τον πελώριο μελλοντικό του συν-πιλότο, τον Chewbacca και συναντά τον περιβόητο τζογαδόρο Lando Calrissian (Donald Glover), σε ένα ταξίδι που θα καθορίσει την πορεία ενός από τους πιο αναπάντεχους ήρωες του σύμπαντος που λέγεται Star Wars.

Η κάμερα είναι στραμμένη στον Han Solo, τον θρυλικό «απατεώνα» με την καλά κρυμμένη χρυσή καρδιά, στο «Solo: A Star Wars Story». Η παραγωγός Kathleen Kennedy, περιγράφοντας τι κάνει τον Han Solo τόσο εμβληματικό και αγαπημένο χαρακτήρα, λέει τα εξής: «Είναι πολύ αυθεντικός. Είναι ένα κάθαρμα, αντισυμβατικός και μυστηριώδης. Όμορφος, χαρισματικός και αξιαγάπητος. Αυτός είναι ο συνδυασμός για έναν γνήσιο ήρωα Star Wars».

Παραδόξως, το project Solo ήταν από τα πρώτα που συζήτησε ο George Lucas με την Kennedy, όταν σχεδίαζε τις μεμονωμένες ιστορίες του Star Wars. Και οι δύο συμφώνησαν ότι ο σεναριογράφος του The Empire Strikes Back και Return of the Jedi – Η Επιστροφή των Τζεντάι, Lawrence Kasdan, θα ήταν ιδανικός για να υπογράψει το σενάριο. «Ο Larry Kasdan ξέρει καλύτερα από τον καθένα τον Han Solo» λέει η Kennedy. «Δεδομένης της σχέσης του με το σύμπαν του Star Wars και την βαθιά κατανόηση του χαρακτήρα του Han Solo, δεν υπάρχει καλύτερος να πει την ιστορία και να διατηρήσει το πνεύμα των προηγούμενων ταινιών».

Ο Lawrence Kasdan ενδιαφέρθηκε από τη στιγμή που έμαθε ότι θα γινόταν μία ιστορία για τον Han Solo. «Πάντα ήθελα να ξέρω την ιστορία αυτού του τύπου. Είναι ο πιο ενδιαφέρων τύπος στο σύμπαν για μένα. Είναι απρόβλεπτος. Είναι παράτολμος. Θα πει πράγματα που δεν μπορεί να κάνει. Θα βουτήξει εκεί που δεν πρέπει. Δεν υπάρχει κάτι πιο γοητευτικό από έναν τύπο που τα κάνει θάλασσα, έχει καλή καρδιά και θέλει να την κρύψει καλά», είπε.

Ο Kasdan μάλιστα συνεργάστηκε με τον γιο του Jonathan Kasdan στο σενάριο και ήταν η πρώτη φορά που έγραψαν μαζί και η δυναμική αυτή έχει φέρει μία μοναδική προοπτική στην ταινία. «Ο Jon έτρεφε μεγάλο ενθουσιασμό για το Star Wars και τον Han ειδικά. Μου ξύπνησε ότι με είχε συνεπάρει στον χαρακτήρα», είπε ο Λόρενς Κάσνταν.

Ο Ron Howard που σκηνοθέτησε το φιλμ, δήλωσε επίσης θαυμαστής του Star Wars.

Το Solo εξερευνά τα χρόνια που διαμόρφωσαν τον Han Solo και ακολουθεί το ταξίδι του μέσα από διάφορες συναντήσεις που θέτουν ζητήματα εμπιστοσύνης, πίστης, αγάπης και προδοσίας με χιούμορ και καταιγιστική δράση. «Είναι μια ιστορία ενηλικίωσης, συνεπής στο Star Wars, με πολλά θέματα που αφορούν το κοινό. Έχει να κάνει με το ταξίδι ενός χαρακτήρα, τον τρόπο που δοκιμάζεται από τις προκλήσεις και τους ανθρώπους που συναντά για να γίνει αυτός που ξέρουμε όλοι τόσο καλά» επισημαίνει ο σκηνοθέτης.

Η ταινία αξίζει να σημειωθεί πως γυρίστηκε σε πλατό καθώς και σε δύο εντυπωσιακές τοποθεσίες, τους Δολομίτες (Άλπεις) και τη Φουερτεβεντούρα (Κανάρια νησιά). Τα σκηνικά σχεδίασε ο Neil Lamont που άντλησε έμπνευση από το υλικό των Ralph McQuarrie και Joe Johnston, που ήταν οι πρώτοι σχεδιαστές του Star Wars. Ο Lamont θέλησε να αιχμαλωτίσει και να διατηρήσει το πνεύμα του τέλους της δεκαετίας του ’60 και των αρχών της δεκαετίας του ’70, αλλά και να κλείσει το μάτι στα γουέστερν.

Ο πλανήτης Corellia, που είναι η πατρίδα του Han, είναι η Star Wars εκδοχή μιας βιομηχανικής Βενετίας. Όλος ο πλανήτης αποτελείται από ένα αρχιπέλαγος και έχει παντού γέφυρες. Έχει διαφορετικά νησιά με διαφορετικές λειτουργίες το καθένα και όλα συνδέονται με γέφυρες.

Εκτός από τα σκηνικά στο πλατό, διαφορετικά περιβάλλοντα του πλανήτη γυρίστηκαν σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Hampshire της Αγγλίας. Εκεί, η ομάδα σχεδιασμού αξιοποίησε τις τσιμεντένιες κατασκευές, τις σπασμένες σωληνώσεις και τη σκουριά που είχε απλωθεί παντού. Αυτή είναι η αίσθηση που ήθελαν να αποδώσουν στον πλανήτη Corellia.

Ο λασπώδης πλανήτης Mimban είναι εμπνευσμένος από αναφορές στα πεδία και χαρακώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Τέλος για να αποδοθεί ο πλανήτης Vandor, με τις χιονισμένες βουνοκορφές, τα ειδυλλιακά ποταμάκια και τους απότομους γκρεμούς, η παραγωγή επέλεξε τους Δολομίτες, μία οροσειρά των Άλπεων στη βορειανατολική Ιταλία.

Σενάριο: Jonathan Kasdan & Lawrence Kasdan

Σκηνοθεσία: Ron Howard

Παίζουν οι: Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge και ο Paul Bettany.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ

