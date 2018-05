Ημέρα της Ουκρανικής "Βισιβάνκα" στην Πάτρα για πρώτη φορά μετά από 200 χρόνια! Τρομάζουν τα στοιχεία για τις επιπτώσεις του Τσερνομπιλ -ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δεν έχουμε δει ούτε το 1/10 των επιπτώσεων από το Τσέρνομπιλ υπογράμμισε στην ομιλία ου χθες βραδυ στην εκδήλωση του Συλλόγου Ελληνο – Ουκρανικής φιλίας «Ο Φάρος» ο Διευθυντης της μονάδας χημειοθεραπείας στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας και πρόεδρος της Εταιρείας Προληπτικής Ογκολογιας Παναγιώτης Γκινόπουλος. Όπως επεσήμανε τα ραδιενεργά στοιχεία που αποδεσμεύτηκαν από την έκρηξη παραμένουν ενεργά μέχρι 350 χρονια.

Ο Σύλλογος Ελληνο-Ουκρανικής φιλίας «Φάρος» διοργάνωσε την «Ημέρα της Βισιβάνκα», χθες βράδυ στην Πάτρα και σήμερα Τρίτη 22 Μαΐου στις 11 το πρωί στο λιμάνι του Κατάκολου της Ηλείας. Η εκδήλωση περιλαμβάνει έκθεση –παρουσίαση παραδοσιακών φορεσιών από την Ουκρανία, με την συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από την Ελλάδα και την Ουκρανία.

Οι εκδηλώσεις έχουν φιλανθρωπικό σκοπό και οι εθελοντικές προσφορές όσων τις παρακολουθήσουν, θα διατεθούν για την υποστήριξη του Ουκρανικού Ιδρύματος “I am the future of Ukraine” το οποίο περιθάλπει παιδιά με καρκίνο.

Η εκδήλωση διοργανώνεται με την συνεργασία της ΜΚΟ ΒΟΡΥΣΘΕΝΗΣ (Ένωση των Γυναικών της Ουκρανίας στην Ελλάδα), η οποία με κεντρικό σύνθημα “1 ευρώ μπορεί να σώσει μια ζωή”, έχει ανοίξει λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς GR 81 0172 1530 0051 5308 5609 121 για την κατάθεση φιλανθρωπικών συνδρομών με την ένδειξη «Δωρεά για τα παιδιά».