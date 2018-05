Το φθινόπωρο στις Ελληνικές αίθουσες τα βραβευμένα στις Κάννες φιλμ «Shoplifters» και "BlackKlansman"

H εταιρεία διανομής One from the Heart θα παρουσιάσει στις Ελληνικές αίθουσες τη νέα ταινία του μεγάλου Ιάπωνα δημιουργού Χιροκάζου Κόρε-Έντα με τίτλο «Shoplifters» που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα – Palme d’ Or, το σημαντικότερο βραβείο του 71ου Διεθνούς Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών.

Η συγκεκριμένη ταινία σηματοδότησε την επιστροφή του Ιάπωνα δημιουργού στο διαγωνιστικό τμήμα των Καννών όπου είχε ξανασυμμετάσχει το 2013 και είχε διακριθεί με το Βραβείο της Επιτροπής για την ταινία του «Πατέρας και Γιος». Στην ταινία «Shoplifters» o Χιροκάζου Κόρε–Έντα εκτός από σκηνοθέτης είναι σεναριογράφος και μοντέρ.

O Ντενί Βιλνέβ, σκηνοθέτης και μέλος της κριτικής επιτροπής δήλωσε ότι η απόφαση για τον νικητή ήταν απόλυτα ομόφωνη και ότι «η θέαση της ταινίας ήταν μια βαθιά συναισθηματική εμπειρία» ενώ η Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής του φετινού Φεστιβάλ των Καννών, η 2 φορές τιμημένη με Όσκαρ ηθοποιός Κέιτ Μπλάνσετ δήλωσε ότι «ήταν δύσκολη, αλλά σωστή επιλογή για τον Χρυσό Φοίνικα σε μια χρονιά που υπήρχαν πολλές δυνατές ταινίες στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα. Μας παρέσυρε εντελώς η ταινία Shoplifters, το πόσο οι ερμηνείες ακολουθούν αβίαστα το σκηνοθετικό όραμα».

Μετά από μια εξόρμηση για άλλη μια μικροκλοπή, ο Οσάμου και ο γιος του συναντούν ένα μικρό κορίτσι μέσα στο κρύο. Στην αρχή διστακτική να αφήσουν το κορίτσι να μείνει μαζί τους, η σύζυγος του Οσάμου συμφωνεί να αναλάβουν τη φροντίδα της αφού καταλαβαίνει ότι έχει περάσει μεγάλες δυσκολίες. Αν και η οικογένεια είναι φτωχή, ίσα-ίσα τα βγάζουν πέρα με τις δουλειές τους και τις μικροκλοπές, μοιάζουν να ζουν ευτυχισμένοι μαζί, μέχρι που ένα απρόβλεπτο γεγονός αποκαλύπτει κρυμμένα μυστικά και βάζει σε κίνδυνο τους δεσμούς που τους ενώνουν.

Έγραψαν για την ταινία:

«Ταυτόχρονα γοητευτική και συγκινητική, αυτή η ταινία με εξαιρετικές ερμηνείες θα κλέψει τις καρδιές του κοινού». Variety

«Ο Κόρε–Έντα παρουσιάζει ένα αριστουργηματικό σύνολο χαρακτήρων για μία οικογένεια που ζει στις παρυφές της κοινωνίας… Μια σπαραχτική ταινία». Screen

«O Κόρε–Έντα επιβεβαιώνει ότι είναι ένας από τους σπουδαιότερους σκηνοθέτες παγκοσμίως με αυτό το συγκινητικό δράμα γύρω από μια διαφορετική οικογένεια». Indiewire

«Γεμάτη με κομψές πινελιές: λεπτομέρειες, στιγμές, ματιές και χαμόγελα. Μια πλούσια, απολαυστική ταινία». Guardian

«Η ταινία Shoplifters είναι γεμάτη συμπόνια, κινηματογράφος με κοινωνική συνείδηση. Μια ταινία που μπαίνει μέσα σου και σου κλέβει την καρδιά». Telegraph.

Το φιλμ αναμένεται να βγει την προσεχή χειμερινή περίοδο στις Ελληνικές αίθουσες.

*Να προσθέσουμε πως η νέα ταινία του μαύρου Αμερικανού σκηνοθέτη Σπάικ Λι, «Η Παρείσφρηση – BlackKlansman», άφησε θετικότατες εντυπώσεις και κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο φετινό Φεστιβάλ Καννών. Στο φιλμ που περιγράφει αληθινή ιστορία, παίζουν ο γιος του Ντενζέλ Ουάσινγκτον, Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον και οι Άνταμ Ντάιβερ και Τόφερ Γκρέις. Κάτι μας λέει πως ο Σπάικ Λι που είχε πάει ξανά στις Κάννες στις αρχές του ’90 με την ταινία «Jungle Fever – Ο Πυρετός της ζούγκλας», φέτος θα φτάσει έως και τα Όσκαρ με το τολμηρό θεματικά «BlackKlansman».

Στην Ελλάδα όπως αναφέρει η εταιρεία διανομής UIP, θα απολαύσουμε το φιλμ το φθινόπωρο του 2018!

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ