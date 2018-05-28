Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

08:00 πμ - 21:00 μμ

ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ

ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16

ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΛΙΟΥΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

02:00 πμ - πρωί

ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205

ΔΥΜΗ

8:00-21:00

ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560

21:00-πρωί

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 24450

28/5/2018

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-522.234

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-671.777

ΡΙΟΥ

09:00-13:30 & 17:30-22:30

ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΗΛ.: 2610-910775

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 28/05/2018 10:07

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/487442

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