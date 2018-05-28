Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 28 Μαΐου

ΠΑΤΡΑ
08:00 πμ - 21:00 μμ
ΚΑΡΟΥΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΕΛΛ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 4 - ΦΑΒΙΕΡΟΥ
ΚΟΤΣΙΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 24
ΜΑΚΡΥΓΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΕΛΟΠΟΣ 42 - ΛΑΓΓΟΥΡΑ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΛ. ΥΨΗΛΩΝ ΑΛΩΝΙΩΝ 16
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΑΘΗΝΩΝ 170 - ΕΥΡΩΤΑ ΑΓΥΙΑ (ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΡΝΟΥ)
21:00 μμ - 02:00 πμ
ΛΙΟΥΜΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΟΥΔ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
02:00 πμ - πρωί
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΑΛ.ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 95 - ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ
09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.
ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 223 (ΒΡΑΧΝΕΪΚΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.691 & 6932281205
ΔΥΜΗ
8:00-21:00
ΛΟΤΣΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 6 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 23560
21:00-πρωί
ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 24450
28/5/2018
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΝΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131
ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ
ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-522.234
ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ
09:00-14:00 & 14:00-21:00 τηλ.
ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935
ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΠΑΓΩΝΑ
Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ-ΡΟΪΤΙΚΑΤΗΛ.: 2610-671.777
ΡΙΟΥ
09:00-13:30 & 17:30-22:30
ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΗΛ.: 2610-910775