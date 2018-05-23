Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Μαΐου

Φαρμακεία


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Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 23 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΚΑΝΑΚΑΡΗ 160 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

ΔΡΑΓΑΝΙΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 22 ΠΛ. ΟΛΓΑΣ

ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΙΩΝΙΑΣ 6

ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 28 & ΦΩΚΑΙΑΣ

ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ 27-29

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

ΝΟΤΑΡΑ 157 - ΑΓΥΙΑ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΑΝΘΕΙΑΣ 217 ΖΑΡΟΥΧΛΕΪΚΑ

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ

02:00 πμ - πρωί

ΤΕΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΕΙΛΙΧΟΥ 171 Κ. ΣΥΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΘΕΡ/ΡΙΟΥ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ι. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 22 (ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ)ΤΗΛ.: 2610-670.767 & 6949732564

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 90 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 22061

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΠΑΝΟΥ ΠΟΛΚΑ 13ΤΗΛ.: 26920-23.047

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΓΚΟΥΜΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΤΗΛ. 2610-590336

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-31.403 & 6972446935

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΚΑΡΑΤΖΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 39ΤΗΛ.: 2610-521.312

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΤΣΟΥΡΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 14-ΣΩΜΕΡΣΕΤ ΚΑΤΩΘΕΝ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥΤΗΛ.: 2610-911.449

 


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Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 23/05/2018 10:03

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/487432

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