O ήσυχος 17χρονος, ελληνικής καταγωγής, που πήγαινε στην εκκλησία αλλά ήταν «γεννημένος για να σκοτώνει»- Άφησε πίσω του 10 νεκρούς σε σχολείο του Τέξας

Ήταν ένας ήσυχος τεξανός έφηβος, που συμμετείχε σε επιδείξεις χορού μιας ελληνορθόδοξης εκκλησίας κι έπαιζε αμυντικός στην ομάδα αμερικάνικου φούτμπολ του γυμνασίου του. Ήταν παθιασμένος με τα σύμβολα, με την ιαπωνική ιστορία, με την ηλεκτρονική μουσική--και με τα όπλα.

17χρονος ελληνικής καταγωγής υπό κράτηση για το μακελειό σε σχολείο του Τέξας -Νεκροί 10 μαθητές και καθηγητές -ΦΩΤΟ

Την Παρασκευή, ο 17χρονος Δημήτριος Παγουρτζής φόρεσε ένα μακρύ παλτό, μπήκε στην τάξη του, όπου παραδιδόταν μάθημα καλλιτεχνικών, στο γυμνάσιο όπου φοιτούσε, στη Σάντα Φε, κοντά στο Χιούστον, πυροβόλησε και σκότωσε εννιά συμμαθητές του κι έναν εκπαιδευτικό, ενώ τραυμάτισε άλλους δέκα μαθητές.

Η σφαγή εκτυλίχθηκε περί τις 08:00 (16:00 ώρα Ελλάδας).

Τι ακριβώς εξώθησε τον 17χρονο που δύσκολα έπιανε φιλίες να διαπράξει αυτό το λουτρό αίματος; Αυτό είναι ένα από τα ερωτήματα που οι ερευνητές πρόκειται να θέσουν στον έφηβο, ο οποίος παραδόθηκε στην αστυνομία και κρατείται χωρίς καμία δυνατότητα προσωρινής αποφυλάκισής του με εγγύηση.

Δεν είχε υπάρξει καμιά προειδοποιητική ένδειξη πως ο νεαρός επρόκειτο να διαπράξει ποτέ κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον κυβερνήτη του Τέξας Γκρεγκ Άμποτ.

Όμως οι αναρτήσεις του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και οι καταχωρίσεις στο ημερολόγιό του αποκαλύπτουν έναν νεαρό ξεμυαλισμένο με τα όπλα, αποφασισμένο να σκοτώσει--και να πεθάνει. Μια ανάρτησή του την 30ή Απριλίου στη σελίδα του στο Facebook εικονίζει ένα μαύρο μπλουζάκι και σταμπαρισμένη, με τη γραμματοσειρά σε λευκό χρώμα, τη φράση «Γεννημένος για να σκοτώνει». Ο ιστότοπος έσπευσε να κατεβάσει την ανάρτηση.

Ο Άμποτ είπε στους δημοσιογράφους ότι οι καταχωρίσεις στο ημερολόγιο του νεαρού, που κατασχέθηκε από τους αστυνομικούς, αποκαλύπτουν ότι «όχι μόνο ήθελε να διαπράξει την επίθεση, αλλά και ότι ήθελε επίσης να αυτοκτονήσει» μετά το μακελειό. Αλλά, πρόσθεσε, «δεν είχε το θάρρος να αυτοκτονήσει».

Ο νεαρός έφερε δύο όπλα κρυμμένα κάτω από το παλτό του, μια καραμπίνα κι ένα περίστροφο 0,38 χιλιοστών, που ανήκαν και τα δύο στον πατέρα του και πιθανότατα είχε πάρει χωρίς να το ξέρουν οι γονείς του.

Ο πατέρας του νεαρού είναι στέλεχος της National Rifle Association (NRA), του λόμπι των όπλων.

Ο έφηβος προσήχθη με το κεφάλι κατεβασμένο και τα άκρα δεμένα με αλυσίδες μπροστά στον δικαστή, περιοριζόμενος να απαντά «ναι κύριε» και «όχι κύριε» στις ερωτήσεις του. Του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονίες κατά συρροή. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει επισύρουν την ποινή του θανάτου στο Τέξας.

Ένας συμμαθητής του είπε σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι ο νεαρός, που έπαιζε στη δεύτερη ομάδα αμερικάνικου φούτμπολ του γυμνασίου του, αντιμετώπιζε «κακομεταχείριση και προσβολές» από άλλους μαθητές.

Η μέθοδος δράσης, το εφηβικό παρουσιαστικό του δολοφόνου, τα πλάνα με τους πανικόβλητους μαθητές που έτρεχαν να σωθούν κι έβγαιναν από το σχολείο τους σε ζωντανή μετάδοση από τηλεοπτικά δίκτυα: το μακελειό της Παρασκευής δημιούργησε σε πολλούς την παραίσθηση του déjavu. Πριν από μόλις τρεις μήνες, 17 άνθρωποι έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες ενός 19χρονου σε λύκειο στην πόλη Πάρκλαντ, στη Φλόριντα. Εκείνο το μακελειό έδωσε το έναυσμα μιας τεράστιας κινητοποίησης στις

ΗΠΑ, με κεντρικό αίτημα να περιοριστεί η πρόσβαση στα πυροβόλα όπλα.

Όπως σημείωσε η εφημερίδα The Washington Post, μέχρι στιγμής το 2018 έχουν καταγραφεί περισσότεροι θάνατοι μέσα σε σχολικά ιδρύματα στις ΗΠΑ από ό,τι στις τάξεις των ένοπλων δυνάμεων.

Ο νεαρός είχε επίσης αφήσει εκρηκτικά μέσα σε ένα σπίτι και σε ένα αυτοκίνητο, είπε ο κυβερνήτης Άμποτ κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε.

Το νέο μακελειό στο Τέξας υπενθύμισε σε πολλούς τη σφαγή 25 ανθρώπων μέσα σε μια εκκλησία, ανάμεσά τους μιας εγκύου, τον Νοέμβριο.

Το μακελειό εγείρει ξανά το ζήτημα της διάδοσης των όπλων στις ΗΠΑ. Δεν απαιτείται καμιά ιδιαίτερη άδεια για να αγοράσει κανείς όπλο από την ηλικία των 18 ετών και πάνω, κι από αυτό δεν εξαιρούνται τα ημιαυτόματα τουφέκια εφόδου. Αντίθετα, πρέπει να είναι κανείς πάνω από 21 ετών για να αγοράσει πιστόλι, παραδόξως.

Στο Τέξας διεξήχθη στις αρχές του μήνα το συνέδριο του λόμπι των όπλων, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ παρόντα: ο ρεπουμπλικάνος εξέφρασε την αμέριστη υποστήριξή του στην NRA, που είχε χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του.

