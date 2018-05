Ο Κάρολος θα πάει τη Μέγκαν στην εκκλησία! Η ανακοίνωση του παλατιού

Ο πρίγκιπας Κάρολος είναι τελικά αυτός που θα παραδώσει τη Μέγκαν Μαρκλ στον πρίγκιπα Χάρι. Η νύφη μετά τις εξελίξεις με τον πατέρα της και την απουσία του από το γάμο της, ζήτησε από τον πεθερό της να αναλάβει δράση… κι εκείνος δέχθηκε.

Η αλήθεια είναι ότι πρόκειται για μια συγκινητική κίνηση από την πλευρά του Κάρολου ο οποίος εκτός από τον ρόλο του πεθερού θα αναλάβει στο γάμο και αυτόν του πατέρα .

