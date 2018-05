Οκτώ σινεφίλ επανακυκλοφορίες το φετινό καλοκαίρι, ανάμεσα τους ο "Πεταλούδας" και το "Ντάρλινγκ"

H Bibliotheque όπως μας ενημερώνει σχετικό δελτίο Τύπου, φέρνει τη μαγεία στα θερινά σινεμά, κι εκπληρώνει όχι μόνο τρεις αλλά οκτώ συνολικά σινεφίλ ευχές!

Το φετινό καλοκαίρι θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες παλιές, αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες σε επανέκδοση, ξεκινώντας στις 31 Μαΐου 2018 με την «Συμμορία των Πέντε - The Ladykillers», με επίκεντρο μία θρασύτατη ληστεία, πέντε απελπισμένους ληστές και μία καλοκάγαθη γριούλα. Στο φιλμ που είχε προταθεί για το Όσκαρ καλύτερου σεναρίου, πρωταγωνιστούν οι Άλεκ Γκίνες, Πίτερ Σέλερς, Χέρμπερτ Λομ, κ.α.

Θα ακολουθήσει στις 14/6/2018 η κυκλοφορία της ταινίας «Ιστορίες καθημερινής τρέλας - Tales of Ordinary Madness» του Μάρκο Φερέρι με τον Μπεν Γκαζάρα και την Ορνέλα Μούτι και στις 28/6 το «Ντάρλινγκ – Darling» του 1965 σε σκηνοθεσία του Τζον Σλέσιντζερ με την Τζούλι Κρίστι που κέρδισε μάλιστα το Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, και τους Ντερκ Μπόγκαρτ και Λόρενς Χάρβει.

Στις 12/7 θα προβληθεί το φιλμ «Ξένος Ανταποκριτής - Foreign Correspondent» του Άλφρεντ Χίτσκοκ που προτάθηκε για 6 Όσκαρ, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία και στις 26/7 το φιλμ «Κύριος Κλάιν - Mr. Klein» του Τζόζεφ Λόζι με πρωταγωνιστή τον αλλοτινό Γάλλο γόη Αλέν Ντελόν και τη Ζαν Μορό.

Για τις 9/8 η εταιρεία Bibliotheque προγραμματίζει την επαναπροβολή και επανακυκλοφορία σε νέες ψηφιακές κόπιες, του θρίλερ αγωνίας με πολιτικές προεκτάσεις, «Τρεις Μέρες του κόνδορα - Three Days of the Condor», παραγωγής του 1975, σε σκηνοθεσία του αξέχαστου Σίντνει Πόλακ, με πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, την Φέι Νταναγούει και τον Μαξ Φον Σύντοφ.

Τέλος στις 23/8 θα ξαναδεί το ελληνικό σινεφίλ κοινό τον «Πεταλούδα – Papillon» του 1973 όπου πρωταγωνιστούσαν οι Ντάστιν Χόφμαν και Στιβ Μακ Κουίν και στις 6/9 την ταινία «Μάκβεθ – Macbeth» του Όρσον Ουέλες με πρωταγωνιστή τον ίδιο. Η ταινία είχε πάρει ειδικό βραβείο στο Φεστιβάλ της Βενετίας.