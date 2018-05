ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ από την σινε-πρεμιέρα του «Too much info clouding over my head» - Παρέστησαν Λένα Δροσάκη και Ν. Ντρίζη

Την περασμένη Τρίτη 15 Μαΐου 2018 δόθηκε με μεγάλη επιτυχία η επίσημη πρεμιέρα στον κινηματογράφο Ααβόρα στην Αθήνα, της νέας ταινίας του Βασίλη Χριστοφιλάκη «Too much info clouding over my head».

Το κοινό απόλαυσε μια εξαιρετική κωμωδία με υπέροχες ερμηνείες στην κατάμεστη αίθουσα ενώ ο σκηνοθέτης και οι συντελεστές χειροκροτήθηκαν θερμά, όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της εταιρείας Seven Films που έχει αναλάβει την διανομή του φιλμ στις αίθουσες.

To «Too Much Info Clouding Over my Head» είναι μια ασπρόμαυρη μεγάλου μήκους smart comedy «Γουντιαλενικού» ύφους, μια ιστορία ενηλικίωσης, ένας φόρος τιμής στη δεκαετία των 80s και 90s και στους σημερινούς 30 something που ψάχνουν να βρουν τον δρόμο τους ψυχικά, ερωτικά, επαγγελματικά και γενικά. Είναι ένα σχόλιο πάνω στη σύγχρονη καλλιτεχνική και όχι μόνο πραγματικότητα με όλη (μα όλη) την τρέλα που την περιβάλλει.

Κεντρικός ήρωας είναι ένας φιλόδοξος τριαντάρης σκηνοθέτης γεμάτος ψυχαναγκασμούς και σε υπαρξιακή κρίση που μπαίνει σε περιπέτειες προσπαθώντας να μαζέψει χρήματα για μια ταινία που δεν θέλει να κάνει.

Στην ταινία να θυμίσουμε πως παίζουν και δύο ηθοποιοί με καταγωγή από την Πάτρα που παρέστησαν και στην πρεμιέρα, η Λένα Δροσάκη και η Νικολίτσα Ντρίζη.

Αναλυτικά στην βραδιά στο σινε- Ααβόρα παρευρέθησαν οι: Βασίλης Χριστοφιλάκης, Κίττυ Παιταζόγλου, Λένα Ουζουνιδού, Λενα Δροσάκη, Νικολίτσα Ντρίζη, Ζήσης Ρούμπος, Ελίνα Ρίζου, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Άλκηστη Πουλοπούλου, Νίκος Μαγδαληνός, Δημοσθένης Φίλιππας, Μανούσος Μανουσάκης, Αλέξανδρος Συσσοβίτης, Παύλος Μαυρικίδης, Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, Γιώργος Αλεφάντης, Τάσος Γκουργιώτης, Μανώλης Μανουσάκης, Δημήτρης Γιαγκουρίδης, Κώστας Μπόκος και η παραγωγός Ελένη Πετρίτση.

Facebook Page: https://www.facebook.com/tminfoclouding

*Η ταινία κυκλοφορεί από την Πέμπτη 17 Μαΐου στους κινηματογράφους Ααβόρα και Ταινιοθήκη της Ελλάδος, στην Αθήνα ενώ αργότερα ενδεχομένως να την δούμε και στην Πάτρα.

Οι φωτ. είναι Panoulis Photography και μας εστάλησαν από την Seven Films.