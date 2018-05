Το ''μήνυμα'' της πατρινής Ηλιάννας Παπαγεωργίου μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

To πρώτο της "μήνυμα" μετά τη δημοσιοποιήση της σχέσης της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό "έστειλε" μέσω instagam η πατρινή Ηλιάννα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο πόσταρε μία φωτογραφία στην οποία οζάρει με ένα σπορ σύνολο, μας δείχνει το καλλίγραμμο κορμί της και συνοδεύει την φωτογραφία με τη λεζάντα:«Be happy and a reason will come along ? #loveyourself».

Κωνσταντίνος Αργυρός: Είναι ζευγάρι με την πατρινή Ηλιάννα Παπαγεωργίου! ΦΩΤΟ

Πρόκειται για μία από τις ομορφότερες Ελληνίδες που έχει καταφέρει να κάνει καριέρα στο μόντελινγκ και μάλιστα να διαπρέπει στην Αμερική.

Η κοινή εμφάνιση στην Πάτρα

Το ζευγάρι είχε βρεθεί στην στην Πάτρα, πριν λίγες μέρες, στο πάρτι του Navona Club Di Oggi για τα 19 χρόνια επιτυχίας του.

NAVONA CLUB DI OGGI ANNIVERSARY PARTY: ΑΡΓΥΡΟΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ, ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ Κ.Α. ΓΙΟΡΤΑΣΑΝ 19 ΧΡΟΝΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΑΚΗ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Ηλιάννα Παπαγεωργίου γνωρίστηκαν πρόσφατα και ο φωτογραφικός φακός του Hello τούς συνέλαβε στο αεροδρόμιο.

Όπως ανέφεραν στην εκπομπή Το πρωινό, οι δυο τους είναι μαζί τις τελευταίες εβδομάδες, κυκλοφορούν με ιδιαίτερη άνεση και στο Κολωνάκι και έχουν αρχίσει να βγαίνουν και με φίλους τους.