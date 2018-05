ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ από το νέο πολυαναμενόμενο φιλμ «Mamma Mia! Here we go again»

Ως γνωστόν μετράμε αντίστροφα έως τις 19 Ιουλίου που θα έρθει το νέο φιλμ «Mamma Mia! Here we go again» που αναμένεται ν’ αποτελέσει το κινηματογραφικό γεγονός του καλοκαιριού.

H σκηνοθεσία της ταινίας είναι του Ολ Πάρκερ ενώ το στόρι της όπως και στην πρώτη ταινία προ δεκαετίας εκτυλίσσεται σ’ ένα ελληνικό νησί.

Το soundtrack που έρχεται από την Universal Μusic τον Ιούλιο προβλέπεται επίσης να γίνει ανάρπαστο! Μια πρώτη γεύση από ένα από τα τραγούδια των ΑΒΒΑ που θα τραγουδάει το κοινό φέτος το καλοκαίρι, μπορείτε να πάρετε στο video του "When I Kissed The Teacher" από την ταινία "Mamma Mia! Here We Go Again"το οποίο ερμηνεύουν η Lily James που πρωταγωνιστεί στη νέα ταινία στο ρόλο της νεαρής Ντόνα, και οι Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies & Celia Imrie.

Επίσης παίζει η Αμάντα Σέιφριντ, η Μέριλ Στριπ, η Σερ, κ.α.

Το φιλμ βγαίνει σε διανομή της UIP και θα το δούμε και στην Πάτρα.