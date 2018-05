Ο Σπάικ Λι στο κόκκινο χαλί των Καννών - Τα "έψαλε" στον Ντόναλντ Τραμπ

Η νέα ταινία του μαύρου Αμερικανού σκηνοθέτη Σπάικ Λι «BlacKkKlansman» όχι μόνο έκανε πρεμιέρα στο 71ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ των Καννών αλλά απέκτησε κι ελληνικό τίτλο «Η Παρείσφρηση».

Στη συνέντευξη Τύπου στις Κάννες ο Σπάικ Λι του φιλμ «Κάνε το σωστό», είπε χαρακτηριστικά πως «πρέπει να ξυπνήσουμε! Δε γίνεται να παραμείνουμε άλλο σιωπηλοί» ενώ «στόλισε» κανονικά τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως έγραψε το flix.gr, μπορεί σ' ένα πρώτο επίπεδο το «BlacKkKlansman», η νέα ταινία του Σπάικ Λι, να ξεγελά με τον απολαυστικό κωμικό της τόνο, ωστόσο όσα αφηγείται, συνδέουν μία αληθινή ιστορία του παρελθόντος (το πώς ο αφροαμερικανός αστυνομικός Ρον Στάλγουορθ κατάφερε να εισχωρήσει στη φασιστική οργάνωση των Κου Κλουξ Κλαν στη δεκαετία του ‘70) με μία ανησυχητική πολιτική εξέλιξη του παρόντος (την άνοδο της Αμερικανικής ακροδεξιάς και τη ρατσιστική διαδήλωση στο Σάρλτοσβιλ τον Αύγουστο του 2017, που κατέληξε σε τραγωδία).

Το νέο φιλμ του Σπάικ Λι όπου πρωταγωνιστούν ο Τζον Ντέιβιντ Γουόσινγκτον, γιος του Ντενζέλ και οι Άνταμ Ντράιβερ και Τόφερ Γκρέις, θα βγει στη χώρα μας τη νέα χειμερινή σαιζόν σε διανομή της UIP και αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα.

Στο μεταξύ την Δευτέρα 14/5/2018 υπήρξε έντονο Ελληνικό χρώμα και χαρακτήρας στο Φεστιβάλ Καννών όπου στην πρεμιέρα του «Le grand bain» του Ζιλ Λελούς την Κυριακή ήταν και η Ελένη Μενεγάκη απαστράπτουσα.

Τη Δευτέρα λοιπόν η αρχή έγινε με την επίσημη πρεμιέρα, στο τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα», της πολυαναμενόμενης ταινίας του Ετιέν Καλός, με τίτλο «Θεριστές», μια συμπαραγωγή της Νότιας Αφρικής, της Ελλάδας (με την Heretic σε ρόλο παραγωγού και την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου) και της Πολωνίας, με συγχρηματοδότηση από το ελληνογαλλικό ταμείο συμπαραγωγών του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του CNC.

Τη ζεστασιά και τον ενθουσιασμό που σφράγισαν την προβολή της συγκεκριμένης ταινίας, ακολούθησε το πρόγραμμα Thessaloniki Goes to Cannes. Αμέσως μετά, το ελληνικό περίπτερο στο Palais des Festivals, στην Κρουαζέτ, γέμισε κόσμο, με την πρόσκληση του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης για το καθιερωμένο meet and greet, όπως έγραψε το flix.gr.

Εκτός από τους «Θεριστές», στις Κάννες παίχθηκε και η ταινία του Γιώργου Ζώη, «The Third Kind», κάνοντας πριν δυο μέρες την επίσημη πρεμιέρα της στην Εβδομάδα Κριτικής ενώ ακολουθεί και το «Εκτορας Μαλό: Η Τελευταία Μέρα της Χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου στο Διαγωνιστικό του ίδιου τμήματος.

*Τη φωτ. από την πρεμιέρα του φιλμ του Σπάικ Λι μας την έστειλε η UIP.