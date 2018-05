Η Ελένη Φουρέιρα το 2010 ήταν στον Ελληνικό εθνικό τελικό της Γιουροβίζιον με τον Μάνο Πυροβολάκη -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Η Ελένη Φουρέιρα αγαπούσε εδώ και χρόνια την Γιουροβίζιον και μάλιστα για όδους δεν το θυμούνται είχε συμμετάσχει, στο ξεκίνημα της καριέρας της το 2010, στον εθνικό τελικό που είχε διοργανώσει η ΕΡΤ (τότε βγήκε 1ος ο Γιώργος Αλκαίος με το «Όπα» πηγαίνοντας στον διαγωνισμό και κερδίζοντας την αξιοπρεπή 8η θέση).

Η Ελένη Φουρέιρα που φέτος άναψε φωτιές στην Γιουροβίζιον και έκανε όλη την Ευρώπη αλλά και την Αμερική και την Αυστραλία να μιλούν για το όνομα της χάρη στο «Fuego» του Άλεξ Παπακωνσταντίνου με το οποίο εκπροσώπησε την Κύπρο και ήρθε 2η πίσω από τη Νέτα του Ισραήλ, είχε το 2010 ανέβει τη σκηνή του εθνικού τελικού της Ελλάδας μαζί με τον Μάνο Πυροβολάκη ερμηνεύοντας το μοντέρνο και με κάποια παραδοσιακά στοιχεία όπως η λύρα, τραγούδι «Η Κιβωτός του Νώε».

Το τραγούδι απ’ όσο θυμόμαστε είχε αφήσει καλές εντυπώσεις όπως και η ανερχόμενη τότε Ελένη Φουρέιρα ντυμένη στα λευκά. Η σχέση της με την Eurovision ωστόσο συνεχίστηκε όπως θυμίζει το infecyprus.com, απ’ όπου και το βίντεο. Το 2013 η Ελένη Φουρέιρα συμμετείχε ως guest στον ελληνικό τελικό Eurosong-A Mad Show όπου ερμήνευσε το «Wild Dances» μαζί με την Ουκρανή Ruslana που ήταν η νικήτρια της Γιουροβίζιον της Κωνσταντινούπολης το 2004 ενώ το 2015 κυκλοφόρησε το τραγούδι της «Στον Θεό Με Πάει» το οποίο ήταν μία πολύ επιτυχημένη διασκευή της συμμετοχής του Ισραήλ από την ίδια χρονιά.

Η Ελένη Φουρέιρα που έχει γεννηθεί το 1987 στην Αλβανία, ξεκίνησε την καριέρα της στην Ελλάδα το 2007 ως μέλος του γυναικείου συγκροτήματος Mystique. Το 2017 ήταν και μέλος της κριτικής επιτροπής του «So You Think You Can Dance».