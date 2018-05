Θλίψη στο Χόλυγουντ: Πέθανε η κινηματογραφική «Λόις Λέιν», Μάργκο Κίντερ

Tην Κυριακή 13 Μαΐου 2018 έσβησε σε ηλικία 69 ετών η Kαναδή ηθοποιός Μάργκο Κίντερ, που ήταν περισσότερο γνωστή για τον ρόλο της ως Λόις Λέιν, στις τέσσερις ταινίες του «Superman» με τον αξέχαστο σταρ Κρίστοφερ Ριβ (1952-2004).

Γεννημένη το 1948 στον Καναδά, η Κίντερ ξεκίνησε την καριέρα της με μικρούς ρόλους σε ανεξάρτητες καναδέζικες ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, πριν κερδίσει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στο «Quackser Fortune Has a Cousin in the Bronx» του 1970, δίπλα στον Τζιν Γουάιλντερ, που θα της άνοιγε τις πόρτες για μια άνιση αλλά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα καριέρα, όπως έγραψε το flix.gr. Αν και αναπόφευκτα έχει μείνει περισσότερο στη συνείδηση του ευρύ κοινού ως Λόις Λέιν, χάρη στη συμμετοχή της στο πρώτο, επιτυχημένο και πολυσυζητημένο «Superman» που σκηνοθέτησε το 1978 ο Ρίτσαρντ Ντόνερ, με πρωταγωνιστή τον Κρίστοφερ Ριβ και με τον Μάρλον Μπράντο να συμμετέχει, καθώς και στις τρεις συνέχειές του, η Κίντερ πρωταγωνίστησε επίσης τη δεκαετία του ’70 σε μια σειρά από αξιομνημόνευτες cult ταινίες.

Ανάμεσά τους, ήταν το παρανοϊκό θρίλερ «Sisters» (1972) του Μπράιαν Ντε Πάλμα, όπου υποδυόταν δύο σιαμαίες αδελφές, το κλασικό και βαθιά επιδραστικό slasher φιλμ τρόμου «Black Christmas» (1974) του Μπομπ Κλαρκ και το υπερεπιτυχημένο εισπρακτικά φιλμ τρόμου «The Amityville Horror» (1979) του Στιούαρτ Ρόζενμπεργκ.

Ακόμα είχε έναν από τους βασικούς ρόλους στο φιλμ του 1975 «Συνάντηση Αετών – The Great Waldo Pepper» του Τζορτζ Ρόι Χιλ πλάι στον σούπερ σταρ Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Σούζαν Σάραντον.

Η Κίντερ έπασχε από διπολική διαταραχή, με έντονα επεισόδια: το 1996, ισχυριζόμενη ότι ο σύζυγός της προσπαθούσε να τη σκοτώσει, βρέθηκε να περιφέρεται στους δρόμους του Λος Αντζελες, έχοντας προηγουμένως αλλάξει την εμφάνισή της, όπως ανέφερε το flix.gr.

Για τα επόμενα χρόνια η καλή ηθοποιός θα περιοριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε σποραδικές εμφανίσεις με μικρούς ρόλους στην τηλεόραση και στο σινεμά. Είχε μία κόρη, την Μάγκι.