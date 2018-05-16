Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Μαΐου

Φαρμακεία


Μοιραστείτε το άρθρο:


Τα εφημερεύοντα φαρμακεία της Αχαΐας για σήμερα, 16 Μαΐου
 

ΠΑΤΡΑ

14:00 - 21:00 μμ

ΓΙΑΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 90

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ 161 - ΓΚΟΤΣΗ

ΚΑΤΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΓΟΥΝΑΡΗ 143 - ΛΟΝΤΟΥ

ΚΟΚΟΒΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΘΕΟΤΟΚΟΠΟΥΛΟΥ 31 ΜΠΕΓΟΥΛΑΚΙ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΕΙ

ΠΑΣΛΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ

ΚΙΛΚΙΣ 41 & ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ

ΡΟΥΜΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΑΙΖΩΝΟΣ 139 - ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ

21:00 μμ - 02:00 πμ

ΟΡΦΑΝΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΔΕΙΝΟΚΡΑΤΟΥΣ 7 - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ ΑΛΕΞ ΠΑΚ

02:00 πμ - πρωί

ΟΡΦΑΝΟΥ-ΤΖΑΒΑΡΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

12ου ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 94 ΣΥΝΟΡΑ

ΒΡΑΧΝΕΙΚΑ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ

Π.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 690 (ΘΕΣΗ ΚΑΜΙΝΙΑ)ΤΗΛ.: 2610-670.324 & 6987447255

ΔΥΜΗ

14:00-πρωί

ΤΟΓΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ 68 (ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑ)ΤΗΛ.: 26930 24450

ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

14:00-22:30

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΣΥΓΓΡΟΥ 12ΤΗΛ.: 26920-22.131

ΜΕΣΣΑΤΙΔΑ

14:00-22:30

ΠΕΡΟ ΛΥΔΙΑ

ΕΙΡΗΝΗΣ & ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 10 ΔΕΜΕΝΙΚΑΤΗΛ.: 2610-522.234

ΝΕΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ

14:00-17:00 τηλ. & 17:00-21:00

ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΚΑΜΑΡΕΣΤΗΛ.: 26910-32.178 & 6947253467

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΑΤΡΩΝ

14:00-22:30

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 110 & ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΤΗΛ.: 2615-502.642

ΡΙΟΥ

14:00-22:30

ΚΙΤΣΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΜΑΓΟΥΛΑ - ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥΤΗΛ.: 2610-910775

 


Το thebest.gr δεν υιοθετεί κατ' ανάγκην, τα σχόλια των αναγνωστών και σε περιπτώσεις υβριστικών, χυδαίων και ανακριβών πληροφοριών θα τα διαγράφει.

Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 16/05/2018 09:00

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/486579

thebest.gr © 2018

Life&the City
Μπουλντόζες στο σχολικό συγκρότημα "Τεμπονέρας" στην πλατεία ΒουδΓκρεμίστηκαν τα νέα κτίρια, άντεξαν τα παλιά
Μπουλντόζες στο σχολικό συγκρότημα "Τεμπονέρας" στην πλατεία Βουδ
Αθλητισμός
Διακρίθηκαν στις Σπέτσες Γεωργία Μαρινοπούλου και Σπύρος ΚαραθανάσηςΑγώνας τρίαθλου
Διακρίθηκαν στις Σπέτσες Γεωργία Μαρινοπούλου και Σπύρος Καραθανάσης
Culture
Πάτρα:«Ένας δεν αρκεί», στο Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ- Σε συνεργασία με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»Στις 16 Μαΐου
Πάτρα:«Ένας δεν αρκεί», στο Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ- Σε συνεργασία με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»


Φαρμακεία
Πολιτική
Νέα κινητοποίηση κατά της ανεργίας ετοιμάζει ο Πελετίδης- Σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα Στις 3.30 το μεσημέρι η συνεδρίαση
Νέα κινητοποίηση κατά της ανεργίας ετοιμάζει ο Πελετίδης- Σήμερα στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα
Κοινωνία
Περπατούν και τρέχουν στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου για τη 13χρονη Λίλυ που δίνει μάχη για τη ζωή τηςΣτις 3 Ιουνίου
Περπατούν και τρέχουν στη Γέφυρα Ρίου Αντιρρίου για τη 13χρονη Λίλυ που δίνει μάχη για τη ζωή της

Αγορά
Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας – Ποιοι συμμετέχουν Πρώτη συνεδρίαση Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Π.Δ.Ε.
Συγκροτήθηκε το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας – Ποιοι συμμετέχουν



κλείσιμο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Στο νεκροτομείο του Ρίου ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πάνω στο παγκάκι Στο νεκροτομείο του Ρίου ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός πάνω στο παγκάκι
Ό,τι απέμεινε από τους μετανάστες μετά την "σκούπα" της αστυνομίας μέσα από 20 ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Ό,τι απέμεινε από τους μετανάστες μετά την "σκούπα" της αστυνομίας μέσα από 20 ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Επιχείρηση σκούπα σε Λαδόπουλο και ΑΒΕΞ - Εκτός Πάτρας 611 μετανάστες -Μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην Αθήνα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ Επιχείρηση σκούπα σε Λαδόπουλο και ΑΒΕΞ - Εκτός Πάτρας 611 μετανάστες -Μεταφέρθηκαν με λεωφορεία στην Αθήνα- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
H τύχη των 611 μεταναστών που απομακρύνθηκαν από την Πάτρα–Η αστυνομική επιχείρηση σε αριθμούς – ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ H τύχη των 611 μεταναστών που απομακρύνθηκαν από την Πάτρα–Η αστυνομική επιχείρηση σε αριθμούς – ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ
Το εντυπωσιακό γκράφιτι στη Γούναρη, που ήδη κεντρίζει τους περαστικούς! Διεθνούς φήμης ο δημιουργός του! ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ Το εντυπωσιακό γκράφιτι στη Γούναρη, που ήδη κεντρίζει τους περαστικούς! Διεθνούς φήμης ο δημιουργός του! ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ
Λυκουρέζος-Καλογρίδη: Ο καβγάς που ξεσήκωσε το Κολωνάκι Λυκουρέζος-Καλογρίδη: Ο καβγάς που ξεσήκωσε το Κολωνάκι
Πάτρα: Όταν αξιοποιείς το χρόνο σου στο αστικό λεωφορείο! Η εικόνα που τράβηξε την προσοχή μας! ΦΩΤΟ Πάτρα: Όταν αξιοποιείς το χρόνο σου στο αστικό λεωφορείο! Η εικόνα που τράβηξε την προσοχή μας! ΦΩΤΟ
Πάτρα: Περίεργος τραυματισμός μαθήτριας στο σχολείο – Η ίδια δήλωσε πως την έσπρωξαν Πάτρα: Περίεργος τραυματισμός μαθήτριας στο σχολείο – Η ίδια δήλωσε πως την έσπρωξαν
Το... φάντασμα στο Φάρο της Πάτρας που ...κοψοχόλιασε τους περαστικούς... ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ Το... φάντασμα στο Φάρο της Πάτρας που ...κοψοχόλιασε τους περαστικούς... ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ
Πάτρα: Το τσαλακωμένο χαρτονόμισμα του ευρώ, η μη εξυπηρετική τραπεζική υπάλληλος και η Τράπεζα της Ελλάδος Πάτρα: Το τσαλακωμένο χαρτονόμισμα του ευρώ, η μη εξυπηρετική τραπεζική υπάλληλος και η Τράπεζα της Ελλάδος