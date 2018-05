Πάτρα:«Ένας δεν αρκεί», στο Συνεδριακό Κέντρο ΤΕΙ- Σε συνεργασία με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού»

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας / Πολιτιστικά θέματα διά της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων κας Ευφροσύνης Κωσταρά διοργανώνει Πολιτιστική Μουσική - Θεατρική Εκδήλωση με τίτλο «Ένας δεν αρκεί» σε συνεργασία με το Σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», την Τετάρτη 16 Μαΐου, ώρα 19.30 π.μ., στο Συνεδριακό Κέντρο του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της δημιουργικότητας και των δημιουργιών μαθητών που συμμετείχαν σε Πολιτιστικά Προγράμματα τη φετινή χρονιά 2017-18, η καλλιτεχνική συνάντησή τους με πολιτιστικούς φορείς της πόλης μας και συγχρόνως η κοινωνική προσφορά αγάπης μέσα από τη συγκέντρωση τροφίμων για «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό, ενώ κατά την είσοδο στο χώρο θα γίνεται η συγκέντρωση τροφίμων (συσκευασμένα τρόφιμα μακράς διάρκειας) για «Το Χαμόγελο του Παιδιού».

Στην εκδήλωση θα συμμετέχουν:

Θεατρική Ομάδα 8ου Γυμνασίου Πάτρας

Παρουσιάζει την σπονδυλωτή κωμική θεατρική παράσταση «Αντίστροφο σχολείο» (που βασίστηκε σε μια ιδέα του φιλόλογου κ. Ν. Μενεγάτου και περιλαμβάνει: το θεατρικό έργο «Ο Ήρωας» του Βασίλη Ρώτα, το ποίημα: «Το εγκώμιο της μάθησης» του Μ. Μπρεχτ και κείμενα των εκπαιδευτικών: Αθηνάς Καλλιμάνη, Σταυρούλας Μπαρακίτη και Νικόλαου Μενεγάτου.

Επιμέλεια παράστασης: Αθηνά Καλλιμάνη, Ελένη Χριστοδουλοπούλου

Videoart: Γιάννης Παππάς

Συνοδοιπόροι σε αυτή την προσπάθεια:

Εγγονός: Λουκάς Προδρόμου, Γιαγιά: Εύη Σωτηροπούλου, Παππούς: Ιπποκράτης, Βαχαρίκος, Εγγονή: Μαργαρίτα Κολόμβου, Καθηγήτριες: Χαριλίνα Βουλδή, Βασιλική Γαριού και Αργυρώ Καρυώτη, Δ/ντής: Γεώργιος Γεωργόπουλος.

Μαθητές: Ιωάννης Βαχαρίκος, Σέρτζιο Γιανολλάρη, Κων/νος Δαμουλιάνος, Μάριος-Χρήστος Καμμένος, Δημήτρης Κωστούλιας, Χαρά Λιακοπούλου, Σοφία Μαντζούτσου, Αφροδίτη Παππά, Χριστίνα Τσανάι, Έλενα Τσίνι.

Κατσαπρόκος: Μαργαρίτα Κολόμβου, Τζιτζιφιόγκος: Βούλα Λουμπαρδέα, Σβούρας: Παναγιώτης Μαρνέρας, Φιλαράκια: Ανδρέας Καμμένος, Χρήστος Κουτσούκος, Χρήστος Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαντωνόπουλος.

Φωτογραφίες και Βιντεοσκόπηση: Μαριάνθη-Αριστέα Βασιλοπούλου, Πέτρος Αρσένης και η Χορωδία του 8ου Γυμνασίου.

¯Μουσικό Σχολείο Πατρών

Συμφωνική Μαντολινάτα και Χορωδία Τμήματος Ελεύθερης Έκφρασης

Προπαρασκευαστική Χορωδία

σε συνεργασία με τη:

¯Μικτή Χορωδία Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Πάτρας-Αχαΐας

Ενορχήστρωση-Εναρμόνιση, Διδασκαλία & Διεύθυνση Μουσικών Συνόλων: Τάσος Καραγιάννης

Ειδικότερα θα παρουσιαστούν:

Α΄ Μέρος

1. Body Percussion: Carrumba (Murray Joullif)

Κρουστά: Αργυρόπουλος Χάρης, Αργυρούδης Χρήστος, Δημακόπουλος Παναγιώτης, Μιχαλόπουλος Γιώργος, Ρήγας Κωνσταντίνος, Μιληδάκης Γιώργος

2. Trio Percussion (Siegfried Funda)

Κρουστά: Αργυρούδης Χρήστος, Δημακόπουλος Παναγιώτης, Μιληδάκης Γιώργος

3. Duet 6 (Advanced Etudes and Duets) (Vic Firth)

Κρουστά: Αργυρούδης Χρήστος, Δημακόπουλος Παναγιώτης, Μιληδάκης Γιώργος

4. Recuerdos de la Alhambra (Francisco Tarrega):

Κιθάρα: Ανδρέας Κοτσόκολος

Β΄ Μέρος: Ορχήστρα και Χορωδία

1. Νύχτα Μαγικιά (Μ. Θεοδωράκης/ Γ. Θεοδωράκης)

Με τα μάτια κλειστά (Π. Καλαντζόπουλος)

Με το λύχνο του άστρου (Μ. Θεοδωράκης/ Οδ. Ελύτης)

Ποιος τη ζωή μου (Μ. Θεοδωράκης/ Μ. Ελευθερίου)

Κάποτε θα’ ρθουν (Μ. Θεοδωράκης/ Λ. Παπαδόπουλος)

Σπουδαίοι Άνθρωποι αλλά & Δεν είμαι εγώ (Κ. Χατζής/ Σ. Τσώτου)

Παρ’ ένα κοχύλι απ’ το Αιγαίο (Κ. Χατζής/ Φ. Φιλέρης)

The Phantom of the Opera (Andrew Lloyd Webber/Charles Hart)

¯Παιδικό φωνητικό σύνολο VOCAL (Τμήμα του Φωνητικού Συνόλου Πάτρας VOCAL)

Διεύθυνση: Κατερίνα Πολυμενάκου Πιάνο: Μαρία Παστού.

Τραγούδια:

Vois sur ton chemin Christoph Barratier- Bruno Coulais

Round and round 3 παραδοσιακά

Si njay njay njay παραδοσιακό Νοτίου Αφρικής

Το τρεχαντηράκι παραδοσιακό Μ. Ασίας

Μανουσάκια παραδοσιακό Ηπείρου

Solfeggio Robert Maxwell

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα:

4τον Πρύτανη Δρ Βασίλη Τριανταφύλλου και το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας (υπεύθυνος κ. Γιάγκος Ιγγλέσης) για τη συνεργασία και την παραχώρηση του Συνεδριακού Κέντρου (αμφιθέατρο «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»)

4τους Διευθυντές των σχολείων κ. Χρήστο Καπούς (8ο Γυμνάσιο Πατρών) και κ. Σταμάτη Λέκκα (Μουσικό Σχολείο Πατρών)

4τον κ. Αριστείδη Τίγκα για την στήριξη του όσον αφορά στις ανάγκες του ήχου.

4τον κ.Βαγγέλη Πετράκη για την τεχνική υποστήριξη

4 τον μεγάλο μας κουκλοποιό, κ. Γεράσιμο Μουρελάτο, που μας παραχώρησε 3 κούκλες από τη μοναδική συλλογή του.

Σας περιμένουμε όλους να απολαύσουμε μαζί ένα πολύπτυχο μουσικό – θεατρικό θέαμα σε μια εκδήλωση - γιορτή αγάπης, προσφοράς και πολιτισμού!

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας

Πολιτιστικά Θέματα

Υπεύθυνη: Δρ Ευφροσύνη Κωσταρά

Δ/νση: Γιαννιτσών 5 και Ηπείρου

Ταχ. Κώδ.: 26223 ΠΑΤΡΑ

Τηλ.: 2610-465844

Φαξ: 2610-465836

E-mail: [email protected]

& [email protected]

Web site: http://blogs.sch.gr/politism