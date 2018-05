Περιοδεύει η παράσταση «Mamma Mia!» με την Δέσποινα Βανδή και αναμένεται και στην Πάτρα

Το «Mamma Mia!» των Αbba, ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή μιούζικαλ όλων των εποχών σε ολόκληρο τον κόσμο, ανέβηκε μετά από ειδική άδεια των δημιουργών και στη χώρα μας και μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, θα κάνει όπως είδαμε, το φετινό καλοκαίρι περιοδεία ανά την Ελλάδα με πρώτο σταθμό την 1η Ιουλίου, τον Τόπος Τεχνών Χώρα στην Υπάτη Λαμίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες η παράσταση αναμένεται να έρθει και στην Πάτρα, πιθανότατα εντός του προγράμματος του Διεθνούς Φεστιβάλ του Δήμου.

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Donna, ερμηνεύει η τραγουδίστρια Δέσποινα Βανδή, μπαίνοντας, για πρώτη φορά, στον χώρο του μιούζικαλ.

Το απολαυστικό musical (τον Ιούλιο θα βγει στις αίθουσες και η 2η ταινία «Mamma Mia, Here We go again»), που έσπασε ταμεία για 2 χρόνια, βγαίνει τώρα σε περιοδεία από την 1η Ιουλίου 2018, σε ανοιχτά θέατρα σε όλη την Ελλάδα, σε μια υπερπαραγωγή από την εταιρεία «Θέαμα Ακροπόλ», με 45μελή θίασο και ζωντανή ορχήστρα, σε σκηνοθεσία-απόδοση κειμένου και στίχων της Θέμιδας Μαρσέλλου.

Πρωταγωνιστούν πλάι στην Δέσποινα Βανδή, οι Άκης Σακελλαρίου, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Αργύρης Αγγέλου, Μπέττυ Μαγγίρα, Μαριέλλα Σαββίδου, Εύα Τσάχρα και ο Άρης Μακρής.

Μουσική – στίχοι: Benny Andersson, Bjorn Ulvaeus

Κείμενο: Catherine Johnson

Σκηνοθεσία – Απόδοση κειμένου και στίχων: Θέμις Μαρσέλλου

Μουσική Διεύθυνση – Διδασκαλία Ορχήστρας: Ηλίας Καλούδης

Χορογραφίες: Άννα Αθανασιάδη

Σκηνικά: Μανόλης Παντελιδάκης

Κοστούμια: Παναγιώτα Κοκκορού

Φωτισμοί: Λευτέρης Παυλόπουλος

Video design – προβολές: Κάρολος Πορφύρης

Φωνητική Διδασκαλία: Δημήτρης Μπουζάνης

Οργάνωση Παραγωγής: Ντόρα Βαλσαμάκη

Παίζουν και οι:

Βασίλης Αξιώτης, Μαρία Βασιλάτου, Μάριος Χατζηαντώνη, Μανώλης Θεοδωράκης, Μάριος Μαριόλος, Ιουλίτα Μωσαίδου, Νάντια Τόλιου, Θοδωρής Γιαννόπουλος, Ελένη Δήμου, Γιάννης Λάφης, Γιώργος Μαρτίνος, Μαρία Μέντζα, Ντόρα Γκέγκα και η Θέμις Μαρσέλλου.

Επίσης η μικρή Γεωργία Μαστροδούκα.

Διεύθυνση Ορχήστρας - Πιάνο: Ηλίας Καλούδης

Γιώργος Μούρτος - Τύμπανα

Κώστας Αρσένης - Μπάσο

Χρήστος Γκάτσος - Κιθάρα

Γιώργος Κατσαμάκης - Κιθάρα

Γιώργος Κονής - Πιάνο - πλήκτρα

Νικόλας Γουάστωρ - Πιάνο - πλήκτρα

Παραγωγή: Θέαμα Ακροπόλ.

Προσεχώς θα ανακοινωθούν οι επόμενες στάσεις της περιοδείας.

*Η ιστορία ξεκινάει όταν η κόρη της Donna, Sophie αναζητά τον πραγματικό της πατέρα για να τον καλέσει στο γάμο της. Τι θα συμβεί όταν αντί για έναν, ανακαλύψει τρεις υπέροχους μπαμπάδες; Η Donna δεν έχει ιδέα για όλα αυτά και η περιπέτεια αρχίζει!