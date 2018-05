Πάτρα: Αυτό το Σάββατο στον 21ο “Μουσικό Μάϊο” συναυλία με το “Trio Callisto”

Το Σάββατο 12 Μαΐου 2018, στις 21.00, στo πλαίσιo του 21ου Μουσικού Μαΐου, από τη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών, διοργανώνεται συναυλία του “Trio Callisto”. Το Trio Callisto αποτελείται από τις Βανέσσα Αθανασίου (βιολί), Fabiola Ojeda (βιολοντσέλο) και Χρύσα Γρένδα (πιάνο).

Το πρόγραμμα που θα παρουσιάσουν, περιλαμβάνει έργα για πιάνο τρίο του Haydn, του Mozart και του Beethoven. Και τα τρία έργα αποτελούν αριστουργήματα, χαρακτηριστικά της κλασικής μουσικής γραφής. Οι τρεις μουσικοί συναντιούνται τόσο μεταξύ τους όσο και με το κοινό για να μοιραστούν την απόλαυση που μόνο τα αληθινά έργα τέχνης μπορούν να προσφέρουν. Η συναυλία γίνεται σε συνεργασία με τη Λέσχη Φίλων της Κλασσικής Μουσικής.

Η Βανέσσα Αθανασίου ξεκίνησε τις μουσικές σπουδές της στο Ωδείο Βορείου Ελλάδος από όπου πήρε το δίπλωμα βιολιού το 1996 με βαθμό “Άριστα παμψηφεί”. Συνέχισε τις σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία “Ηanns Eisler” του Βερολίνου και στην Κρατική Μουσική Ακαδημία της Σόφιας (Bachelor of Music in Performance). Το 2003 ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Royal Northern College of Music ως υπότροφος του κολεγίου (Master of Music in Performance). Με το Athanasiou Quartet πραγματοποίησε εμφανίσεις στα φεστιβάλ Mendelsohn και Schubert στην Αγγλία.

Συμμετείχε ενεργά σε σεμινάρια με τους L. David, G. Schneider, N. Jaschvilli, T. Gabora, A. Bankas, Sorrel Quartet, Endellion Quartet, H. Deckert, Γ. Βατικιώτη και Γ. Χατζηνίκο. Tο 1999-2001 ήταν Κονσερτίνο στην Ορχήστρα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Έχει εμφανιστεί επανειλημμένα στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε συναυλίες Μουσικής Δωματίου. Από το 2003 είναι τακτικός συνεργάτης στην Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, την Ορχήστρα των Χρωμάτων και τη Sinfonietta.

Από το 2015 είναι μέλος της Ορχήστρας Κρήτης και συνεργάζεται με την Ensemble Modern Orchestra της Φρανκφούρτης. Εδώ και 10 χρόνια έχει την καλλιτεχνική διεύθυνση της Μουσικής Εβδομάδας Λευκάδας. Eίναι πτυχιούχος του τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας του Α.Π.Θ.

Η Χιλιανή τσελίστα Fabiola Ojeda είναι μία πολύπλευρη καλλιτέχνης και καθηγήτρια βιολοντσέλου. Σπούδασε στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Άτλαντας (Η.Π.Α) Ήταν μαθήτρια του Καθηγητή Marcio Carneiro στο Πανεπιστήμιο Μουσικής του Detmold (Γερμανια) και είναι απόφοιτος του Μουσικού Πανεπιστημίου Muenster, όπου εργάστηκε ως βοηθός του καθηγητή Matias de Oliveira Pinto καθώς και στο Julius Stern Institut στο Βερολίνο. Επίσης έλαβε μόνιμη θέση καθηγήτριας στην Σχολή Μουσικής και Τέχνης στο Bielefeld. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μέλος της Συμφωνικής Ορχήστρας Columbus (GA) και στην Γερμανία της Συμφωνική Ορχήστρα του Θεάτρου Muenster.

Η Fabiola έχει λάβει 1ο βραβείο για νέους καλλιτέχνες στον διαγωνισμό βιολοντσέλου της κοινότητας στην Ατλάντα και βραβεύτηκε επίσης από τον "Yehudi Menuhi Live Music Now" στην Γερμανία. Από το 2009 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και εργάστηκε στην Εθνική Λυρική Σκηνή, ως πρώτο τσέλο της Παιδική Σκηνής. Συνεργάστηκε σε συναυλίες και ηχογραφήσεις με την Καμεράτα Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής καθώς και με τους έλληνες συνθέτες Νίκο Μαμαγκάκη, Νίκο Κυπουργό, Γιώργο Κουρουπό και Θεόδωρο Αντωνίου. Έχει παρακολουθήσει "Master Class" με τους καθηγητές Anatoly Krastev, Maria Kliegel, Collin Carr, Antonio Meneses και Jaap ter Linden. H Fabiola διδάσκει στο Ωδείο Κodaly.

Η Χρύσα Γρένδα έχει γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Σε ηλικία 5 ετών πήρε τα πρώτα μαθήματα πιάνου στο Δημοτικό Ωδείο Αλεξανδρούπολης, όπου αργότερα ξεκίνησε τις σπουδές της και στα ανώτερα θεωρητικά. Ολοκλήρωσε τις μουσικές σπουδές της στη Θεσσαλονίκη με το δίπλωμα πιάνου (Άριστα παμψηφεί και πρώτο βραβείο) και το δίπλωμα σύνθεσης (Άριστα παμψηφεί). Μετά από πενταετή κύκλο σπουδών αποφοίτησε το 2000 από την τάξη πιάνου του Prof. J. Schroeder της Ανώτατης Μουσικής Ακαδημίας “Hanns Eisler” Βερολίνου. Το 1996 κέρδισε το 2ο βραβείο ερμηνείας στο διαγωνισμό “Hanns Eisler” για σύνθεση και ερμηνεία σύγχρονης μουσικής.

Ως συνθέτις συμμετείχε με έργα της σε συναυλίες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών και της Κρατικής Όπερας Βερολίνου, ενώ ως πιανίστα συνεργάζεται με μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει εμφανιστεί σε συναυλίες μουσικής δωματίου στην Ελλάδα, Ελβετία, Ισπανία, Γαλλία, Αγγλία και Σουηδία, σε σημαντικές αίθουσες όπως: Cite de la musique Paris, Barbican Center London, Sage Gateshead Newcastle, Town Hall Birmingham. Διδάσκει πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στο Εθνικό Ωδείο Ν. Σμύρνης, στο Ωδείο Κέντρο Τεχνών “Ακρόπολις” στο Κουκάκι, και στο Ωδείο Σύγχρονης Μουσικής Έκφρασης στην Παλλήνη. Από το 2007 μέχρι το 2011 ήταν διδάσκουσα του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Έχει συνεργαστεί ως συνοδός πιανίστα με τη Θερινή Μουσική Ακαδημία στην Κέρκυρα και το φεστιβάλ Ticino Musica στην Ελβετία. Έχει αναλάβει τη μουσική προετοιμασία στο Studio όπερας της Μουσικής Εβδομάδας στη Λευκάδα. Είναι απόφοιτος του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συναυλιών της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, στη Ρήγα Φεραίου 7 και Γκότση, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες, στη Γραμματεία του Ωδείου, τηλ. 2610-277740 και στο www.fe-odeiopatron.gr.