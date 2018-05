Eurovision 2018: Πέρασαν ο Ρίμπακ, η Αυστραλή Τζέσικα, οι Μολδαβοί DoRedos με βοήθεια Ευαγγελινού - Εκτός ανέλπιστα αλλά συγκίνησε η Ρωσία -ΔΕΙΤΕ ΒΙΝΤΕΟ

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 το βράδυ έγινε και ο Β’ ημιτελικός της 63ης Eurovision στην Altice Arena της Λισαβόνας και με τις 10 χώρες που πέρασαν από τις 18 που διαγωνίστηκαν, ολοκληρώθηκε η φάση αυτή και πλέον όλα τα φώτα είναι στραμμένα στον τελικό του Σαββάτου 12 Μαΐου 2018 στις 22.00 το βράδυ.

Ανακοινώθηκε και η σειρά των χωρών όπως θα εμφανιστούν στον τελικό, με την Κύπρο και την Ελένη Φουρέιρα με το «Fuego» που θεωρείται ισχυρό φαβορί, να εμφανίζεται στην ευνοική 25η θέση, προτελευταία. Τελευταία θα διαγωνιστεί η Ιταλία με τους Ermal Meta & Fabrizio Moro, μ’ ένα κομμάτι που μιλά για το μεταναστευτικό και την τρομοκρατία ενώ 1ος στον τελικό θα τραγουδήσει ο 21χρονος Ουκρανός Melovin που άρεσε στον β’ ημιτελικό με το dance κομμάτι «Under the ladder» και με look λίγο μεταξύ δράκουλα των Καρπαθίων όπως τον χαρακτήρισαν οι δικοί μας σχολιαστές, και Μπόι Τζορτζ.

Από τις χώρες που προκρίθηκαν από τον β’ ημιτελικό, μας άρεσε ο 20χρονος Σουηδός Μπέντζαμιν Ινγκρόσο με το άψογα σκηνοθετημένο, ως βίντεο κλιπ, κομμάτι του «Dance you off» επί σκηνής, ο Νορβηγός Αλεξάντερ Ρίμπακ με το ψηφιακό πιάνο αλλά και το live βιολί του ήταν αρκετά καλός με το «That’s how you write a song» ενώ στο τέλος πέταξε και το μπουφάν του στο κοινό, η Αυστραλή Τζέσικα που έχει φίλο Ελληνικής καταγωγής και του φτιάχνει ντολμαδάκια, όπως ξανά μας ενημέρωσαν οι Έλληνες σχολιαστές Δάφνη Σκαλιώνη και Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος, με το χορευτικό «We got love», o Δανός Βίκινγκ, Ρασμούνσεν που πλαισιωμένος με 4 άνδρες χορευτές τραγούδησε το δυναμικό «Higher ground» και φυσικά η χαριτωμένη εμφάνιση των DoRedos από την Μολδαβία που σκηνοθέτησε επί σκηνής ο Φωκάς Ευαγγελινός και είχε το εύρημα στο φινάλε, τους τρεις τραγουδιστές (2 άνδρες και 1 γυναίκα) να πλαισιώσουν αντίστοιχα τρεις χορευτές με ίδια ακριβώς κοστούμια!

Πέρασε ακόμα η Σλοβενία με την Λέα που τραγούδησε το ρυθμικό dance κομμάτι «Hvala ne» όπου κι εδώ υπήρχε αναπάντεχο εύρημα (διακόπηκε δήθεν προς το τέλος ο ήχος και η Λέα ζήτησε τη βοήθεια του κοινού για να συνεχίσει), η Σερβία με συνδυασμό Βαλκανικού ήχου και ηλεκτρονικών στοιχείων με τον κάπως άγριο στην όψη Sanja Ilic και η Ολλανδία με τον Waylon και το "Outlaw in em", που είχε ξαναπάει ως The Common Linnets στη Γιουροβίζιον πριν 4 χρόνια και είχαν πάρει τότε την 2η θέση με το «Calm after the storm». Πέρασε και η επίσης αγριεμένη Ουγγαρία μ’ ένα τραγούδι, σχεδόν κακόηχου ροκ, με τους πιτσιρικάδες AWS να αλωνίζουν τη σκηνή και να περνάνε (μάλιστα ο κιθαρίστας τους έπεσε και με την πλάτη πάνω στους θεατές).

Εκτός τελικού από το γκρουπ χωρών του β’ ημιτελικού έμεινε η Ρωσία παρά την καλή και συγκινητική εμφάνιση της Γιούλια που τραγούδησε πάνω σ’ ένα βουναλάκι για σκηνικό που έκρυβε την αναπηρία της (από μικρή ηλικία η γεννημένη το 1989 καλλιτέχνιδα πάσχει από νωτιαία μυική ατροφία) το κομμάτι «I won’t break» και άξιζε να περάσει, η αδιάφορη Ρουμανία με το ροκ ύφους «Goodbye», το Σαν Μαρίνο που επί σκηνής είχε και μικρά ρομποτάκια που είχαν ένα πλακάτ που έγραφε «size doesn’t matter», η Γεωργία με τρεις άνδρες ερμηνευτές και στοιχεία λυρικού τραγουδιού που όμως δεν έπεισαν, η Πολωνία με τον Γκρόμι από την Κρακοβία και dance ρυθμό (φορούσε και καπέλο και κάλλιστα θα μπορούσε λόγω ομοιότητας να είναι ξάδελφος του ηθοποιού Jared leto, όπως σχολίασε ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος), η Μάλτα που επίσης λίγο αδικήθηκε με την Κρισταμπέλ που τραγούδησε το «Taboo», η Λετονία με την Λάουρα Ριζότο να μας είπε για κάποιο «Funny girl» (το χειρότερο ίσως τραγούδι του β’ ημιτελικού της φετινής Γιουροβίζιον) και το Μαυροβούνιο με τον 36χρονο Βάνια κι ένα κομμάτι που λεγόταν «Inje – Παγετός» που ήταν κάπως φεστιβαλικό και ποιοτικό θα λέγαμε αλλά δεν μπόρεσε να περάσει.

Μας άρεσε και το χιουμοριστικό κλιπ της «εγκυκλοπαίδειας» της Γιουροβίζιον, επίσης το σημείο που οι αρκετά καλές 4 γυναίκες παρουσιάστριες του διαγωνισμού χόρεψαν στους ρυθμούς παλιότερων νικητήριων τραγουδιών της Γιουροβίζιον όπως το «Make up your mind» ή το «Euphoria» (η εμφάνιση τους ολοκληρώθηκε εμπνευσμένα με Riverdance που πρώτοι οι Ιρλανδοί μας είχαν διδάξει το 1994).

Προβλήθηκε κι ένα βίντεο με όλους του διαγωνιζόμενους είτε ν’ ανοίγουν πόρτες είτε να βολτάρουν, είτε να φτιάχνουν κάτι από πηλό (έναν παπαγάλο) όπως η δική μας Γιάννα Τερζή, η οποία μετά τον αποκλεισμό της Ελλάδας την περασμένη Τρίτη το βράδυ, επέστρεψε το πρωί της Παρασκευής στην Αθήνα.

Στην Altice Arena της Λισαβόνας της Πορτογαλίας ήταν επίσης και οι φετινοί εκπρόσωποι της Ιταλίας όπως προείπαμε, της Γαλλίας (οι Madame Monsieur που μάλιστα σιγοτραγούδησαν το περσινό νικητήριο κομμάτι του Σαλαβαδόρ Σομπράλ) και ο Γερμανός εκπρόσωπος, ο Μίκελ Σούλτε που θυμήθηκε το νικητήριο τραγούδι της Δανίας του 2000 «Fly on the wings of love». Στη Γιουροβίζιον θα μας πει ένα κομμάτι που έγραψε για την απώλεια του πατέρα του, με τίτλο «You let me walk alone».

Ο τελικός του Σαββάτου αναμένεται συναρπαστικός. Θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ1 στις 22.00, η Ελλάδα ψηφίζει μαζί με τις άλλες 42 χώρες και βέβαια το ζητούμενο είναι να δούμε πόσο ψηλά θα καταφέρει να φτάσει η Κύπρος με την εκρηκτική Ελένη Φουρέιρα που λογίζεται ως μεγάλο φαβορί ακόμη και για την πρωτιά.

Επιμέλεια: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ