Στις αρχές Ιουνίου το «Jazz+Πράξεις» στην Πάτρα - ΔΕΙΤΕ το πρόγραμμα

Συνεχίζοντας μια συναρπαστική πορεία υψηλού καλλιτεχνικού επιπέδου και μεγάλης ανταπόκρισης από το μουσικόφιλο κοινό, το τριήμερο της τζαζ με τίτλο «Jazz+Πράξεις» στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Οργανισμός του Δήμου Πατρέων, μεταμορφώνει την Πάτρα σε τόπο συνάντησης και δημιουργικού γόνιμου διαλόγου και επιφυλάσσει τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού μια ανεπανάληπτη γιορτή της τζαζ.

Ο ειδυλλιακός χώρος του Αίθριου του Παλαιού Δημοτικού Νοσοκομείου θα είναι το επίκεντρο όσων συντελεστούν με ούριο τζαζ άνεμο την Πέμπτη 7,την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Ιουνίου.

Τέσσερα κορυφαία σχήματα θα προσφέρουν μια ολοκληρωμένη άποψη από διαφορετική κάθε φορά εκκίνηση και οπτική. Επτά διάσημοι καλλιτέχνες από το εξωτερικό και έξι μουσικοί υψηλού καλλιτεχνικού διαμετρήματος από την Ελλάδα θα φωτίσουν ποικίλες περιοχές του είδους από την κλασική τζαζ, τον αυτοσχεδιασμό με παραδοσιακές επιρροές έως την σύγχρονη ευρωπαϊκή αλλά και την spiritual τζαζ.

Η αμεσότητα, ο αυθορμητισμός, η μαγεία της ζωντανής εμφάνισης και βέβαια η υψηλή δεξιοτεχνία όλων των μουσικών που συγκεντρώνονται εδώ, αποτελούν αρετές που θα αποζημιώσουν με το παραπάνω και τον πιο απαιτητικό ακροατή της τζαζ και όχι μόνο, αφού η μουσική γεμάτη χρώματα, αισθήσεις, ρυθμούς και μελωδίες δίνει τα διαπιστευτήρια της στις συναρπαστικές συναντήσεις του τριημέρου.

Εκτός των μεγάλων διεθνών συμμετοχών (Michael Wollny, Vincent Peirani, Nat Birchall Quartet, Shai Maestro), του εξαιρετικού καινοτόμου ντουέτου των Μιχάλη Σιγανίδη και Χάρη Λαμπράκη και του σπουδαίου Έλληνα συνθέτη και κοντραμπασίστα Πέτρου Κλαμπάνη, που δραστηριοποιείται μουσικά με μεγάλη επιτυχία στο εξωτερικό, υπογραμμίζεται και η τοπική μουσική δημιουργία με τη συμμετοχή πέντε εκλεκτών μουσικών, που η δραστηριότητά τους έχει άρρηκτα συνδεθεί με την Πάτρα. Πρόκειται για το Κουαρτέτο εγχόρδων αποτελούμενο από τους Γιάννη Μαυρίδη (βιολί), Νίκο Μαυρίδη (βιολί), Ρόμπερτ Σμαγκούλοφ (βιόλα) που έχουν έδρα την Πάτρα και Αλέξανδρο Μποτίνη (τσέλο) που στο παρελθόν είχε έντονη παρουσία στην πόλη μας και σήμερα συμμετέχει με συνεργασίες του σε πλήθος δραστηριότητες στην Αθήνα (και οι τέσσερις με γνωστή την αναφορά τους στο Δημοτικό Ωδείο Πατρών) και για την Πατρινή Ελευθερία Δαουλτζή (κανονάκι). Οι πέντε αυτοί μουσικοί θα συμπράξουν με τον Πέτρο Κλαμπάνη, που έχει έδρα τη Νέα Υόρκη και τον κορυφαίο Ισραηλίτη με έδρα τη Νέα Υόρκη, διεθνώς αναγνωρισμένο πιανίστα και συνθέτη Shai Maestro σε μια ειδική παραγωγή του Jazz+Πράξεις 2018 στην πρώτη συναυλία του τριημέρου, που θα παρουσιάσουν συνθέσεις των Πέτρου Κλαμπάνη και Shai Maestro.

Είναι η πρώτη φορά στο τριήμερο που και στις τρεις βραδιές του συμμετέχουν σπουδαία ξένα ονόματα του παγκόσμιου στερεώματος της τζαζ προσδίδοντας διεθνή ακτινοβολία στον θεσμό.

Το πρόγραμμα του «Jazz+Πράξεις 2018» έχει ως εξής:

Πέμπτη 7 Ιουνίου, ώρα 21.30

Petros Klampanis Group - Αποκλειστική εμφάνιση στην Ελλάδα- Παραγωγή Jazz+Πράξεις

-Πέτρος Κλαμπάνης (κοντραμπάσο)

-Shai Maestro (πιάνο)

-Κουαρτέτο Εγχόρδων (Γιάννης Μαυρίδης – βιολί, Νίκος Μαυρίδης - βιολί, Ρόμπερτ Σμαγκούλοφ – βιόλα, Αλέξανδρος Μποτίνης - τσέλο)

-Ελευθερία Δαουλτζή (κανονάκι)

Παρασκευή 8 Ιουνίου, ώρα 21.30

Michael Wollny (πιάνο) – Vincent Peirani (ακορντεόν) - Αποκλειστική εμφάνιση στην Ελλάδα

Mε την υποστήριξη του Goethe Zentrum Patras

Σάββατο 9 Ιουνίου, ώρα 21.00

-The HusBand (Μιχάλης Σιγανίδης – Χάρης Λαμπράκης

-Nat Birchall Quartet - Αποκλειστική εμφάνιση στην Ελλάδα

ΠΕΜΠΤΗ 8 IOYNIOY, ώρα 21.30

-PETROS KLAMPANIS GROUP

Ο Πέτρος Κλαμπάνης, τον οποίο το περιοδικό Jazz Times περιέγραψε σαν έναν “έξοχο μπασίστα και συνθέτη”, μεγάλωσε στην Ελλάδα, περιστοιχισμένος από την συμβολή της μεσογειακής και βαλκανικής μουσικής. Συνέχισε τις σπουδές του στην κλασική και jazz μουσική στην Αθήνα, το Άμστερνταμ και τη Νέα Υόρκη πριν αναδυθεί στην jazz σκηνή της Νέας Υόρκης. Εκεί έχει παίξει δίπλα σε μερικούς από τους πιο φημισμένους μουσικούς της πόλης. Όλες αυτές οι επιρροές συνδυάζονται με αναπάντεχους τρόπους στη μουσική του. Ο Κλαμπάνης εμπλουτίζει τις τολμηρές του συνθέσεις για την jazz με τις μελωδικές του ενορχηστρώσεις για κουαρτέτο εγχόρδων και ως αποτέλεσμα έρχεται η δημιουργία μιας πολύ προσωπικής φωνής. Το 2015 ψηφίστηκε "Καλύτερος Καλλιτέχνης" από το jazzonline.gr, ενώ ο τελευταίος του δίσκος “Minor Dispute” επιλέχθηκε ανάμεσα στα καλύτερα Jazz albums του 2015 στο Εθνικό Δημόσιο Ραδιόφωνο των ΗΠΑ (NPR).

Ο Shai Maestro ξεκίνησε να παίζει πιάνο από τα πέντε του μόλις χρόνια. Oι μουσικές του σπουδές – τόσο στην κλασική όσο και στην τζαζ - έγιναν μέρος των ευρύτερων σπουδών του -, ενώ κερδίζοντας τον διαγωνισμό “Jazz Signs” έλαβε υποτροφία για το Berklee των ΗΠΑ. Σήμερα ο Shai Maestro ζει στη Νέα Υόρκη όπου έχει την ευχέρεια να παίζει και να ηχογραφεί με τους σημαντικότερους μουσικούς της πόλης ενώ από το 2006 ήταν μόνιμο μέλος του γκρουπ του μπασίστα Avishai Cohen. Το 2011 όμως ο Shai άφησε το γκρουπ του Cohen για να αναπτύξει τη δική του μουσική. Το πρώτο του άλμπουμ, με τον τίτλο "Shai Maestro Trio", κυκλοφόρησε από την γαλλική εταιρία Laborie, ενώ το Νοέμβριο του 2016 κυκλοφόρησε ήδη ο τέταρτος δίσκος του. Kλαμπάνης, Maestro, Ζiv Ravitz και Oded Tzur ηχογράφησαν το 2017 στον εξαιρετικό δίσκο “Translator΄s Note” του Oded Tzur στην εκλεκτή γερμανική δισκογραφική εταιρεία Yellowbird.

Στην ειδική αυτή και ιδιαίτερων αξιώσεων παραγωγή ο Πέτρος Κλαμπάνης και ο Shai Maestro συμπράττουν με πέντε μουσικούς, που συνδέονται με την Πάτρα (3 από το κουαρτέτο εγχόρδων είναι μουσικοί του Δημοτικού Ωδείου και ένας σχετίστηκε για αρκετά χρόνια με το Δημοτικό Ωδείο ακολουθώντας σήμερα σημαντική πορεία πανελληνίως, ενώ η Ελευθερία Δαουλτζή με έδρα την Πάτρα δραστηριοποιείται με επιτυχία στο χώρο της παραδοσιακής μουσικής). Εγγυώνται έναν ξεχωριστό μουσικό διάλογο υπό το πρίσμα της τζαζ, που θα αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις.

To ρεπερτόριο περιλαμβάνει συνθέσεις του Πέτρου Κλαμπάνη, διασκευές του («Θαλασσάκι») και συνθέσεις του Shai Maestro.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 IOYNIOY, ΩΡΑ: 21.30

ΜICHAEL WOLLNY-VINCENT PEIRANI

Δυο τεράστια ονόματα της διεθνούς τζαζ σκηνής, ο Γερμανός πιανίστας και συνθέτης Michael Wollny και ο Γάλλος ακορντεονίστας και συνθέτης Vincent Peirani ενώνουν τις δυνάμεις τους, την ανεξίτηλη φαντασία, την σπάνια ευαισθησία και λυρισμό, τον εκρηκτικό δυναμισμό τους, την απαράμιλλη δεξιοτεχνία τους και τη μοναδική σκηνική παρουσία τους με σκοπό να μας προσφέρουν μια ανεπανάληπτη μουσική βραδιά, από αυτές που δεν ξεχνιούνται. Δυο μουσικοί που βρίσκονται στην κορυφή του μουσικού ενδιαφέροντος διεθνώς Από την πρώτη συνάντησή τους το 2012, και οι δύο μουσικοί είχαν μια θυελλώδη κοινή πορεία, που αποκρυσταλλώθηκε σε συναυλίες, στο άλμπουμ “Thrill Box” που συνεργάστηκαν με τον κοντραμπασίστα Michel Benita, στο εξαιρετικό κοινό τους άλμπουμ ως ντουέτο “Tandem” (με το οποίο κέρδισαν το σπουδαίο βραβείο Echo Jazz τον Μάιο του 2015) αλλά και στο ολοκαίνουριο άλμπουμ τους μαζί με τους Emile Parisien και Andreas Schaerer με τίτλο “Out of land” (και τα τρία στην κορυφαία δισκογραφική εταιρεία Act Records).

Δυο εξαιρετικά πολυάσχολοι μουσικοί με πολύ βαριά ατζέντα, που τελικά βρήκαν χρόνο μαζί, κατά τον οποίο μπορούσαν να αφήσουν τα μουσικά τους μονοπάτια να συμπέσουν. Σε μια στιγμή, ο Wollny μπορεί να παραμείνει ήσυχος σε μερικές απλές συγχορδίες, αλλά στη συνέχεια μπορεί να ξεσπάσει σε ένα άγριο πέρασμα, ή μπορεί να γύρει στο πιάνο για να δημιουργήσει θορυβώδεις κρουστούς ήχους. Όσο για τον Peirani, μπορεί να δώσει τη σταθερότητα και τη σοβαρότητα ενός εκκλησιαστικού οργάνου, αλλά επίσης να «κελαηδήσει» με μικρά περάσματα στην κορυφή της έκτασης του οργάνου του ή να έχει εκρήξεις παράγοντας έναν χείμαρρο από νότες σε απίθανες και ιλιγγιώδεις ταχύτητες. Είναι πλέον από τα πιο βαριά χαρτιά της σύγχρονης τζαζ βιομηχανίας και εκτός από την προσωπική του πορεία, είναι περιζήτητος από μεγάλους μουσικούς για συνεργασία.

Αυτό το ντουέτο των θαυμάσιων μουσικών μπορεί ταυτόχρονα να είναι εξαιρετικά εκλεπτυσμένο και ταυτόχρονα πολύ γήινο. Αναμφίβολα το πιο εκτυφλωτικό ντουέτο των ημερών μας.

O Michael Wollny έχει στο ενεργητικό του πλήθος άλμπουμ που έχουν αποθεωθεί από τον διεθνή μουσικό και όχι μόνο τύπο και έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα της τζαζ όπως τους Richard Galliano, Joachim Kuhn, Lars Danielsson, Nils Langren, Iiro Rantala, Heinz Sauer, Leszek Mozder κ.α. Είναι από τους πιο πολυβραβευμένους πιανίστες έχοντας τιμηθεί κατά επανάληψη με τα σημαντικότερα βραβεία.

O Vincent Peirani εκτός της εκλεκτής δισκογραφίας του έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μουσικούς: Louis Sclavis, Youn Sun Nah, Daniel Humair, Lars Danielsson, Michel Portal, Ulf Wakenius, Richard Bona, Glen Ferris, Francois Salque και έχει γράψει την εξαιρετική μουσική για τη βραβευμένη στο Φεστιβάλ Καννών 2017 ταινία «Barbara» του Mathieu Almaric. Έχει αποσπάσει πλήθος βραβείων και έχει αναγορευτεί το 2016 Ιππότης των Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας.

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 IOYNIOY, ΩΡΑ 21.00

-ΤΗΕ ΗUS-BAND (ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΙΓΑΝΙΔΗΣ – ΧΑΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ)

DAM (dramatized ambient music) είναι η δημιουργία "μουσικών συνάψεων" μεταξύ καταγραμμένου ηχητικού υλικού (document) και ζωντανής μουσικής δράσης (fiction). Ο αυτοσχεδιασμός - απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη αυτής της μουσικής σκέψης - μεταμορφώνει κάθε φορά "το ίδιο πάντα τραγούδι", σε νέο υλικό.

O Μιχάλης Σιγανίδης (κοντραμπάσο, ηλεκτρική κιθάρα, φωνή, samples) θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με συνθέσεις του και αυτοσχεδιασμούς με τον Χάρη Λαμπράκη (νέι, πλήκτρα,φωνή, samples). Θα παιχτούν κομμάτια από όλη του τη δισκογραφία και θα ακουστούν ποιήματα των Μίλτου Σαχτούρη, Ομάρ Καγιάμ, Λέοντα Κουκούλα, Τάσου Ναούμ, Γιάννη Ζήκα, Γιώργου Σιγανίδη και στίχοι του συνθέτη, μαζί με ηχογραφημένα θραύσματα λόγου και ήχων. Θα προβληθούν ακόμα, τα μικρού μήκους βίντεο που επιμελήθηκε ο Γιάννης Πειραλής: Οι μπαγκέτες του Κώστα Αναστασιάδη, Σκύμνοι ωριόμενοι, Das Phaenomen, Audition Παπαδιαμάντη, Κοιμάστε σαν πουλάκι;, bio, Lacrimae No 9480967824659.

Ο Μιχάλης Σιγανίδης, μουσικός (κοντραμπάσο και κιθάρα), συνθέτης και στιχουργός, μέλος της ελληνικής τζαζ σκηνής, σταθερό μέλος των Χειμερινών Κολυμβητών και των Primavera en Salonico, με οχτώ προσωπικά άλμπουμ, έχει συνεργαστεί με πολλούς μουσικούς της τζαζ και της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής. υπό διάφορα σχήματα, όπως το Συγκρότημα Λαμπράκη, οι Φίλοι Μίλτου Σαχτούρη (Φ.Μ.Σ.), The Hus-Band, Siganidis Tours κ.α. και με τραγουδοποιούς - τραγουδιστές ( Ηρακλή Πασχαλίδη, Ισίδωρο Παπαδάμου, Γιώργο Μακρή, Νίκο Παπάζογλου, Αργύρη Μπακιρτζή, Νίκο Πορτοκάλογλου, Αλκίνοο Ιωαννίδη, Μαριώ κ.α.). Η μουσική του χαρακτηρίζεται από έντονο αυτοσχεδιαστικό στυλ με επιρροές από την παραδοσιακή μουσική. Χρησιμοποιεί ακόμα στις συνθέσεις του ηχητικά κολάζ ηχογραφήσεων. Συνθέτει μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Έχει συνεργαστεί και με πολλούς μουσικούς της τζαζ.

Ο Χάρης Λαμπράκης ξεκίνησε να παίζει μουσική σε νεαρή ηλικία, έχοντας πολλούς και καλούς δασκάλους. Είχε την τύχη να συνεργαστεί με σημαντικούς μουσικούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως τους Haig Yazdjian, Σαβίνα Γιαννάτου, Μιχάλη Σιγανίδη, Ross Daly, Κώστα Τατσάκη, Περικλή Παπαπετρόπουλο, Χρίστο Τσιαμούλη, Αντώνη Απέργη, Bijan Chemirani, Michel Doneda, Manuel Gil και άλλους και έχει συμμετάσχει σε πολλά μουσικά σχήματα (Primavera en Salonico, OnEira, Occasional Dream, Project 37 κ.α.). Έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 150 μουσικές παραγωγές στην ελληνική και διεθνή δισκογραφία (ECM, Helico, Λύρα κ.α.) ως μουσικός και συνθέτης και σε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αυστραλία, Αφρική) παίζοντας παραδοσιακή, τζαζ, world, σύγχρονη και αυτοσχεδιαζόμενη μουσική. Το 2006 συνίδρυσε το Χάρης Λαμπράκης Quartet με δύο άλμπουμ («Θέα» και «Μετέωρα»), που έχουν λάβει κολακευτικές κριτικές.

-NAT BIRCHALL QUARTET

Τη σκυτάλη την ίδια βραδιά θα πάρει το Nat Birchall Quartet (Nat Birchall -τενόρο και σοπράνο σαξόφωνο, Adam Fairhall - πιάνο, Michael Bardon - κοντραμπάσο και Andy Hay – ντραμς), που εγγυάται ένα μοναδικό φινάλε για το τριήμερο.

Χαρακτηρίστηκε από τον γίγαντα της τζαζ Gilles Peterson ως "ένας από τους καλύτερους μουσικούς στο Ηνωμένο Βασίλειο".

Ένα από τα πιο καυτά ονόματα της ευρωπαϊκής τζαζ, που η βαθιά ειρηνική, πνευματική μουσική του τον καταξίωσε σαν μια μοναδική φωνή σε διεθνές επίπεδο. Το περιοδικό Mojo έγραφε πως ο ήχος του Άγγλου σαξοφωνίστα και συνθέτη Nat Birchall ακολούθησε την spiritual παράδοση του John Coltrane και όντως έτσι ήταν. Αυτή η – πνευματική κυρίως – προσήλωση στο κολτρεϊνικό σύμπαν, ακολουθεί τον Birchall τα τελευταία τριανταέξι χρόνια, παρά το γεγονός ότι στην αρχή ακολούθησε διαφορετικά μουσικά μονοπάτια. Υπήρξε στενός συνεργάτης του Τούρκου Οkay Temiz, ενώ ασχολήθηκε με την hip hop σκηνή και τους Corner Crew, μπάντα με σαφείς επιρροές απο τη jazz. Μέσα στα χρόνια, οι μουσικές αναζητήσεις του Birchall γίνονταν όλο και πιο σύνθετες και η ενασχόλησή του με την spiritual κληρονομιά του Coltrane, μετουσιώθηκε σε μια αριστοτεχνική, πλην όμως περισσότερο εσωτερική έκφραση μέσα από το σαξόφωνο.

Με την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ “Sixth Sense” το 1999, οι “γνώστες” της βρετανικής jazz σκηνής από το Λονδίνο άρχισαν να μιλούν για μια αποκάλυψη. Έως σήμερα έχει κυκλοφορήσει 9 αριστουργηματικά άλμπουμ, που έχουν αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από το σύνολο του διεθνούς τύπου: BBC, Guardian, All About Jazz, Down Beat, Mojo Magazine, Jazzwise, Jazzman, Jazz Journal, The Independent, Morning Star, Echos Magazine και πολλά άλλα. Το “Invocations” συμπεριλήφθηκε στην λίστα του Monitors για τα καλύτερα άλμπουμ του 2015 από όλα τα είδη της μουσικής και το “Creation” κατέκτησε το 2016 την πρώτη θέση του καλύτερου τζαζ άλμπουμ στον κόσμο στη λίστα των 20 καλύτερων δίσκων από το UKVIBE, ενώ σε χαμηλότερες θέσεις ακολούθησαν άλμπουμ των Keith Jarrett, Avishai Cohen και άλλων τζαζ γιγάντων), Το Record Collector έγραψε για τη μουσική του: «ένα θαυμάσια ανάγλυφο σύνολο, το οποίο, σε αυτές τις αβέβαιες στιγμές, είναι ένα ηχητικό μανιφέστο για την ειρήνη, την αρμονία και την ενότητα. Η μουσική του, ανήσυχη και ευχάριστα γαλήνια, έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τον ακροατή σε ένα άλλο βασίλειο και να δημιουργήσει την αίσθηση μιας σπάνιας, διαφορετικής ομορφιάς».

Μουσική γεμάτη χρώματα, αρώματα και συναισθήματα που ξεδιπλώνει τη μαγευτική της δύναμη και τον αστείρευτο πλούτο της.

Τιμές εισιτηρίων

10 ευρώ ανά βραδιά

22 ευρώ (ενιαίο και για τις τρεις βραδιές)