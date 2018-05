Η Τζ. Φόντα πάει Κάννες με το ντοκιμαντέρ «Jane Fonda in Five acts» - Ερωτικά δήλωσε "στα 80 το... μαγαζί έκλεισε"

Aνάμεσα στους σταρ που θα δώσουν το παρών στο 71ο Διεθνές Φεστιβάλ των Καννών που ήδη ξεκίνησε την περασμένη Τρίτη, θα είναι και η αειθαλής και πάντα κομψή και γοητευτική ηθοποιός και πρώην ακτιβίστρια Τζέιν Φόντα στα 80 της χρόνια σήμερα.

Θα προβληθεί φέτος στις Κάννες ένα ντοκιμαντέρ σε σκηνοθεσία της Susan Lacy που πρωτοπαρουσιάστηκε τον Ιανουάριο στο Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα, με τίτλο «Jane Fonda in Five acts» και μάλιστα μεταξύ αυτών που εμφανίζονται στην ταινία και μιλούν για την Τζέιν Φόντα, την αλλοτινή «Barbarella» της μεγάλης οθόνης, τιμημένη με 2 Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου, είναι ο καλός της φίλος και συμπρωταγωνιστής της σε πάνω από 4 ταινίες, Ρόμπερτ Ρέντφορντ στα 81 του χρόνια σήμερα. Η πιο πρόσφατη συνεργασία τους ήταν πέρυσι στο φιλμ του Netflix “Our Souls at Night” που είχε κάνει την πρεμιέρα του στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Το «Jane Fonda in Five acts» προβάλλεται στις Κάννες στο τμήμα Cannes Classics – Documentaries about cinema. Το φιλμ ανατέμνει τον θρυλικό έως τώρα βίο της ηθοποιού που αγαπήθηκε όσο και μισήθηκε από μερίδα Αμερικανών την περίοδο της Hanoi Jane. Στα χρόνια του ’80 η Τζέιν Φόντα έγινε και «μεγιστάνας» του fitness με την μόδα του αερόμπικ που λάνσαρε.

Στο μεταξύ όπως είδαμε στο www.aol.com, απ' όπου και η φωτ., η Jane Fonda στην λαμπερή πρεμιέρα της νέας της ταινίας με τίτλο «Book Club», όπου εμφανίστηκε ντυμένη στα κόκκινα και ροζ, έκανε και ορισμένες δηλώσεις που έκαναν τον γύρο των Μέσων ενημέρωσης διεθνώς. Τι είπε; Η αγαπητή σταρ που η σχέση της με τον μουσικό παραγωγό Richard Perry τέλειωσε το 2017 (το ζευγάρι ήταν μαζί για 8 χρόνια) δήλωσε πως «είναι πια 80 και πως οι έρωτες τέλειωσαν γι’ αυτήν και το…μαγαζί έκλεισε».

Πριν τον Perry, η Jane Fonda να θυμίσουμε πως είχε παντρευτεί 3 φορές, με τον Γάλλο σκηνοθέτη Roger Vadim, τον πολιτικό ακτιβιστή Tom Hayden και τον Ted Turner του CNN. Έχει δύο κόρες και ένα γιο, τον ηθοποιό Τρόι Γκάριτι.