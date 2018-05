Έρχεται 19 Ιουλίου στην Ελλάδα το φιλμ «Μamma Mia! Here We go again» - Παίζει και ο Πάνος Μουζουράκης

Το καλοκαίρι του 2008, όλη η Ελλάδα ζούσε στο ρυθμό του κινηματογραφικού «Mamma Mia» που είχε μάλιστα γυριστεί σε Σκιάθο και Σκόπελο.

Δέκα χρόνια αργότερα καταφθάνει το σίκουελ της όμορφης εκείνης ταινίας, με την πρεμιέρα του στις αίθουσες να έχει προγραμματιστεί για τις 19 Ιουλίου 2018 στην Ελλάδα σε διανομή της UIP, ενώ στις ΗΠΑ θα βγει στις 20 Ιουλίου.

Παρότι η ταινία γυρίστηκε τελικά στις ακτές της Κροατίας, εν τούτοις το Ελληνικό στοιχείο είναι πανταχού παρόν.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου της UIP, το φετινό καλοκαίρι όλη η Ελλάδα θα ζήσει στο ρυθμό του «Μamma Mia! Here We go again» σε σκηνοθεσία του Λονδρέζου Ol Parker.

Το καινούριο τρέιλερ της πολυαναμενόμενης ταινίας είναι γεγονός και απ’ όσο βλέπουμε το φιλμ είναι γεμάτο φως, θάλασσα, καλοκαίρι, τραγούδι, χορό, λαμπερούς πρωταγωνιστές αλλά και τον δικό μας Πάνο Μουζουράκη στο τελευταίο πλάνο, στο ρόλο του Λάζαρου.

Ο σκηνοθέτης Ολ Πάρκερ έχει γράψει τα σενάρια της επιτυχημένης ταινίας «The Best Exotic Marigold Hotel» (2011) και της συνέχειας της «The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015). Επίσης είναι ο σύζυγος της γνωστής ηθοποιού Τάντι Νιούτον. Starring

Στο καινούριο φιλμ που θα είναι και πάλι πλημμυρισμένο με τα τραγούδια των Abba (ανάμεσα τους και το «Waterloo» της Γιουροβίζιον), παίζουν η γλυκιά Amanda Seyfried, η Lily James και οι Christine Baranski, Pierce Brosnan, Meryl Streep, Dominic Cooper, Colin Firth, ο Andy García, ο Stellan Skarsgård, η Julie Walters αλλά και η «έκπληξη» Cher. Η θρυλική Cher στα 72 της χρόνια κάνει δυναμικό come back στο ρόλο της Ruby Sheridan, μητέρας της Donna και γιαγιάς της Sophie (Αμάντα Σέιφριντ).

Την ταινία αναμένεται να την δούμε και στην Πάτρα.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ