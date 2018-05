Η Ελένη Αραβαντινού μας ξεναγεί στο εναλλακτικό STUDIO TONOSIS

Μπορεί το fitness να έχει γίνει τρόπος ζωής πλέον και να έχει μπει στην καθημερινότητά μας, αλλά ποιος να μας το' λεγε κιόλας ότι θα μπαίναμε σε γυμναστήριο και δε θα θέλαμε να φύγουμε... Η Ελένη Αραβαντινού, μας ξενάγησε στο Studio Tonosis και δε λέγαμε να ξεκολλήσουμε από' κει!

Η αισθητική του χώρου, η αύρα που απέπνεε, η "ζεστασιά" των ανθρώπων... μας έκανε να αισθανθούμε ότι βρισκόμαστε όχι απλά σε ένα γυμναστήριο, αλλά σε ένα χώρο στον οποίο θα φροντίσουμε τόσο το σώμα όσο και την ψυχή μας. Στόχος της Ελένης Αραβαντινού δεν ήταν να δημιουργήσει ένα ακόμα γυμναστήριο με τη συμβατική του έννοια, αλλά έναν χώρο στον οποίο κάθε ένα μέλος του θα αντιμετωπίζεται ξεχωριστά και ανάλογα με τις ανάγκες και τις δυνατότητές του, θα σχεδιάζεται γαι εκείνο το προσωπικό του πρόγραμμα εκγύμνασης. Στόχος είναι μέσα από το προσωπικό του πρόγραμμα, κάθε μέλος να πετυχαίνει το βέλτιστο αποτέλεσμα τόσο σε επίπεδο εμφάνισης του σώματος όσο και σε επίπεδο σωματικής υγείας και ψυχικής ευεξίας. Με αυτό το όραμα δημιουργήθηκε το Studio Tonosis.

Μπαίνοντας στον φωτεινό και φιλόξενο χώρο του, αντιλαμβάνεσαι κατευθείαν ότι εδώ είναι όλα φτιαγμένα με ιδιαίτερη προσοχή. Και όσο πηγαίνεις προς τα μέσα, διαπιστώνεις τη διάθεση της Ελένης να φροντίσει τα μέλη της με τον καλύτερο τρόπο, όχι μόνο κατά τη διάρκεια της γυμναστικής αλλά και πριν ή μετά από αυτήν... Με λιτή, αλλά και ταυτόχρονα προσεγμένη στην παραμικρή της λεπτομέρια διακόσμηση, με τον πιο σύγχρονο επαγγελματικό εξοπλισμό και κυρίως με μια ομάδα ανθρώπων που αφοσιώνονται σε κάθε ένα μέλος ξεχωριστά, το Studio Tonosis δικαίως κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να δημιουργήσοει τη δική τους φήμη στο χώρο και να ξεχωρίσει.

Σίγουρα δεν πρόκειται για ένα ακόμα συνηθισμένο γυμναστήριο. Η σημαντική του διαφορά δεν είναι μόνο το προσεγμέννο περιβάλλον και οι επιπλέον παροχές που προσφέρονται στα μέλη του. Εκείνο που κάνει το Studio Tonosis να ξεχωρίζει ουσιαστικά, είναι η προσωπική ενασχόληση των επαγγελματιών γυμναστών με κάθε έναν ξεχωριστά. Δεν είναι μόνο τα personal προγράμματα στα οποία η εκγύμναση είναι ούτως ή άλλως προσωπική, αλλά ακόμα και στα ομαδικά, κάθε group αποτελείται από πολύ λίγα άτομα, με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής επίβλεψης την ώρα της γυμναστικής, κάτι που εξασφαλίζει τόσο την επίτευξη του στόχου όσο και τον ασφαλή τρόπο γυμναστικής για την αποφυγή τραυματισμών, αλλά και για τη βελτίωση πιθανόν προβλημάτων υγείας.

Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι πάρα πολλές γυναίκες, στην περίοδο της εγκυμοσύνης η οποία είναι η σημαντικότερη για κάθε γυναίκα και απαιτεί τεράστια προσοχή, εμπιστεύονται το σώμα τους στην Ελένη Αραβαντινού. Η ίδια, αγαπάει ιδιαίτερα τη γυμναστική για εγκύους, έχει κάνει εξειδίκευση στο συγκεκριμένο είδος γυμναστικής και έχει δημιουργήσει προγράμματα αποκλειστικά για την περίοδο της εγκυμοσύνης αλλά και για μετά τη γέννα, τα περίφημα Prenatal & Postnatal.

Το STUDIO TONOSIS παρέχει προγράμματα Personal training (one to one), Semi (2-4 άτομα), Group training (5-6 άτομα), Yoga, Pilates (mat-equipment), Prenatal & Postnatal Programs για μέλουσσες και για νέες μανούλες αντίστοιχα, Functional training & Ειδικά προγράμματα για παιδιά. Όλα τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός, από άριστα εκπαιδευμένους καθηγητές φυσικής αγωγής, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διδασκαλεία, εποπτεία και σωστή εκτέλεση των ασκήσεων προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα.

Σε ένα πολύ όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον, με ανθρώπους ευγενικούς και πρόθυμους που σε κάνουν να νιώθεις άνετα και οικεία από την πρώτη στιγμή και με την Ελένη Αραβαντινού που κάνει την ώρα της γυμναστικής πραγματικά με ψυχαγωγία και καθόλου με... καταναγκαστικό έργο, το Studio Tonosis έχει καταφέρει να κάνει πολλούς ανθρώπους κάθε ηλικίας να αγαπήσουν τη γυμναστική, να δουν το σώμα τους να αλλάζει εντυπωσιακά, να βελτιώνουν θέματα υγείας και να αποκτήσουν ενέργεια, ευεξία και αυτοπεποίθηση.

Info:

Αν θέλετε να γνωρίσετε και εσείς από κοντά το Studio Tonosis και την ομάδα της Ελένης Αραβαντινού για να ανακαλύψετε μαζί τον τρόπο γυμναστικής που σας ταιριάζει, επικοινωνήστε εδώ: T. 2610 622 246, Μαιζώνος 118-120, Πάτρα, E. [email protected]