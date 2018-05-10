Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018 ΚΗΔΕΙΕΣ
 

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

 

ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ

ΕΤΩΝ 86

 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ  4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ

 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ

 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΩ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΑΘΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,

ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,ΑΛΕΚΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,

ΝΕΟΚΛΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,

ΒΑΣΩ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ,

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ

 

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ  ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783

e-mail: [email protected]


 


Δημοσιεύτηκε:

Τυπώθηκε: 10/05/2018 10:44

Από: www.thebest.gr/news/index/viewStory/486110?skip_cache=yes

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