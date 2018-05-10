Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Παρασκευή 11 Μαϊου 2018

ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΔΗΜ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ
ΕΤΩΝ 86
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11-5-2018 ΚΑΙ ΩΡΑ 4 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΟΒΡΥΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΟΥΡΑΝΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ,
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΚΕΝΕΡΑΛΗΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ : ΑΓΓΕΛΩ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,
ΒΑΣΙΛΙΚΗ χηρα ΑΘΑΝ. ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ,
ΓΕΩΡΓΙΑ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ,ΑΛΕΚΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,
ΝΕΟΚΛΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ, ΜΑΡΙΑ ΧΗΡΑ ΙΩΑΝ. ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΟΥΡΔΟΥΠΗ,
ΒΑΣΩ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΝΤΑΣ,ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ,
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΡΙΓΚΑΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ) ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783 e-mail: [email protected]
ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠAΝΔΡΕΟΥ 73(ΠΡΩΗΝ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ)
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.782,6974.761.783
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