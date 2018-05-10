Μνημόσυνα που θα τελεστούν την Κυριακή 13 Μαϊου 2018

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018 & ΩΡΑ 9 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΖΕΡΒΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (ΕΤΩΝ 47)
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΧΡΙΣΤΙΝΑ
Η ΘΥΓΑΤΕΡΑ : ΝΕΦΕΛΗ
ΟΙ ΜΗΤΕΡΕΣ : ΕΥΓΕΝΙΑ (ΧΗΡΑ) ΑΝΤ. ΖΕΡΒΑ,
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΛΤΑΜΠΑΝΗ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΕΡΒΑ,
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ,
ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ,
ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΑΘΗΝΑ ΚΑΣΠΙΡΗ,
ΜΑΡΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΥ,
ΜΑΡΙΑ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018 & ΩΡΑ 9:00 Π.Μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΡΓΥΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ ΤΡΙΕΤΕΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 33
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΕΞΑΔΕΛΦΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/5/2018 & ΩΡΑ 9 Π.Μ.ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΤΕΛΟΥΜΕ 40/ΝΘΗΜΕΡΟ
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗΣ ΜΑΣ
ΛΕΜΟΝΙΑΣ (ΧΗΡΑΣ) ΓΕΩΡΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΤΩΝ 80
ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΜΕ ΟΣΟΙ ΤΙΜΟΥΝ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ
ΝΑ ΠΑΡΕΥΡΕΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΙΩΑΝΝΑ & ΑΛΜΠΕΡΤ ΤΙΣΣΙΝΚ,
ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ & ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΛΑΠΟΔΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΙΑΣΟΝΑΣ,ΑΧΙΛΛΕΑΣ,ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΜΥΡΤΑΛΗ ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ,
ΑΡΕΤΗ (ΧΗΡΑ) ΒΑΣ. ΜΠΡΑΤΣΙΚΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών Γιάννης Λύρας
Αγίας Τριάδας 25 , Πέντε Δρόμοι
Τηλ. 2610 - 337126/ 3408873
κιν 6932318103
fax 2610 340871