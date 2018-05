Πάτρα: Από 10 έως 16/5 στο Πάνθεον φιλμ του 5ου Φεστιβάλ "Νύχτες Τρόμου"

Ως γνωστόν, το 5o Horrorant Film Fetival – Nύχτες Τρόμου, μετά την επιτυχή διεξαγωγή του στην Αθήνα, μεταφέρεται στο Πάνθεον της Πάτρας, στη 2η αίθουσα, από την Πέμπτη 10 έως και την ερχόμενη Τετάρτη 16 Μαΐου 2018.

Με το συγκεκριμένο Φεστιβάλ αναμένεται ν' ολοκληρωθεί και το πρόγραμμα σινε-προβολών για τον φετινό χειμώνα στο Πάνθεον στη Δημ. Γούναρη, ενώ ο υπεύθυνος της αίθουσας Παναγιώτης Κοτσαύτης προγραμματίζει από την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018 ν’ ανοίξει για καλοκαίρι το θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο, το οποίο και παραμένει το μοναδικό πλέον θερινό σινεμά στην ευρύτερη περιοχή της Πάτρας.

Αναλυτικά το πρόγραμμα προβολών του Φεστιβάλ «Νύχτες Τρόμου» έχει ως εξής:

ΤΙΜΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ 6€.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ 10€.

ΠΕΜΠΤΗ 10/05

20:00 ATERRADOS 90’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/terrified.html

22:00 TRAUMA 106’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/trauma.html

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/05

20:00 OUR EVIL 92’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/our-evil.html

22:00 WHAT THE WATERS LEFT BEHIND 98’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/los-olvidados-that-water-left-behind.html

0:00 LIVING AMONG US 87’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/living-among-us.html

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/05

20:00 NECRONOMICON 89’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/necronomicon-book-of-hell.html

22:00 THE RANGER 80’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/the-ranger.html

0:00 COLD GROUND 86’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/cold-ground.html

ΚΥΡΙΑΚΗ 13/05

20:00 THE LAPLACE DEMON 105’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/the-laplaces-demon.html

22:00 SNOWFLAKE 120’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/03/snowflake.html

ΔΕΥΤΕΡΑ 14/05

20:00 THE ENVELOPE 76’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2018/04/the-envelope.html

22:00 FRAMED 80’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/framed.html

ΤΡΙΤΗ 15/05

20:00 THE WANDERERS 106’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/the-wanderers-quest-of-demon-hunter.html

22:00 LUCIFERINA 114’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/luciferina.html

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/05

20:00 SKIN CREEPERS 87’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/04/skin-creepers.html

22:00 TUFTLAND 89’ http://www.horrorantfilmfestival.com/2010/02/tuftland.html