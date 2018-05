Εκπαιδευτικά Προγράμματα θα γίνουν στο 3ο Διεθνές Street Art Festival Patras - ArtWalk 3

H Art in Progress, στo πλαίσιο του 3ου Διεθνούς Street Art Festival Patras - ArtWalk 3, ανακοινώνει την διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη συμμετοχή εισηγητών - καλλιτεχνών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα παρέχονται δωρεάν προς το κοινό σε όλη τη διάρκεια του Φεστιβάλ που θα λάβει χώρα τον Μάιο και Ιούνιο 2018 στην Πάτρα.

Σκοπός της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ArtWalk 3 είναι η γνωριμία των πολιτών της Πάτρας με την τέχνη του δρόμου – street art. Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με την κουλτούρα του γκράφιτι, να εκπαιδευτούν σε διαφορετικές τεχνικές τοιχογραφιών και να δημιουργήσουν τα δικά τους έργα τέχνης στον δρόμο.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια έμπειρων καλλιτεχνών που θα καθοδηγήσουν συμμετέχοντες διαφορετικών ηλικιακών ομάδων στην δημιουργία τοιχογραφιών μέσα από τις τεχνικές όπως οι Throw Up, Stencil, Tape Art, Γκράφιτι με τη χρήση τεχνολογίας κ.ά.

«Throw up» - BILOS

Το Throw Up είναι το επόμενο βήμα από τα γνωστά σε όλους tags. Το Throw Up συνήθως έχει 1 έως 2 χρώματα και τη μορφή bubble letters. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν να σχεδιάζουν το Throw Up στο χαρτί και στη συνέχεια πώς να το μεταφέρουν στον τοίχο. Εισηγητής του εκπαιδευτικού προγράμματος θα είναι ο πατρινός graffiti artist και illustrator BILOS.

Ημερομηνία: Τετάρτη 16 Μαΐου 2018

Ώρα: 18:00 - 20:00 μ.μ.

Τοποθεσία: Ελ. Βενιζέλου & Ευρυσθέως

Συμμετέχοντες: 10 άτομα, 12 - 18 ετών.

Περισσότερες πληροφορίες για τον BILOS μπορείτε να βρείτε: bilosmantho.com

www.instagram.com/_bilos_

Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μόνο τηλεφωνικά στον τηλεφωνικό αριθμό: 6948098744, 10:00 π.μ. - 13:00 μ.μ., καθημερινά εκτός Κυριακής.

Λόγω του περιορισμού στον αριθμό συμμετεχόντων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, οι ανήλικοι συμμετέχοντες θα πρέπει να συνοδεύονται από τον γονέα/κηδεμόνα τους.

Τo ArtWalk 3 τελεί υπό την συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γίνεται με την υποστήριξη του ΟΛΠΑ ΑΕ, της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα, του PRO HELVETIA, του Goethe Zentrum Patras και της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας.

Το ArtWalk3 έχει τη βοήθεια των εξής Ελληνικών εταιριών και μεγάλων χορηγών:

την εταιρία ανυψωτικών μηχανημάτων Χρυσανθόπουλος Α.Ε., την βιομηχανία χρωμάτων VECHRO και την βιομηχανία εργαλείων Katools.