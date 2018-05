Έφθασαν στην Ελλάδα ο Κάρολος και η Καμίλα - Στο Προεδρικό Μέγαρο αυτή την ώρα - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Έφθασαν πριν από λίγα λεπτά στην Ελλάδα, ο πρίγκιπας της Ουαλίας Κάρολος και η σύζυγός του δούκισσα της Κορνουάλης, Καμίλα, στο πλαίσιο τριήμερης επίσημης επίσκεψης, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου.

Το πριγκηπικό ζεύγος υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, εκ μέους της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Εξωτερικών Τέρενς Κουίκ.Η Καμίλα είναι ντυμένη στα λευκά.

Ο πρίγκιπας Κάρολος και η σύζυγός του Δούκισσα της Κορνουάλης κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και αφού επιθεώρησαν τα αγήματα, επιβιβάστηκαν στην ασημί BMW και μετέβησαν στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η σύζυγός, Σίσσυ υποδέχτηκαν μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο το πριγκιπικό ζεύγος της Βρετανίας. Καλωσήρθατε στην Ελλάδα ήταν η πρώτη κουβέντα του Έλληνα προέδρου.

Σας καλωσορίζω στην Αθήνα στο πλαίσιο μιας επίσκεψης που είναι ιστορικής γιατί είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται την Ελλάδα επίσημα ο διάδοχος του Ηνωμένου Βασιλείου, είπε αρχικά ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος.

ΑΠΕ -ΜΠΕ / newsit

Το Clarence House (σ.σ. επίσημη κατοικία του πρίγκιπα της Ουαλίας) ανέβασε στο λογαριασμό του στο twitter φωτογραφία από την άφιξη του πριγκιπικού ζεύγους στην Αθήνα.

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall have arrived in Athens for the #RoyalVisitGreece. ????????



O Πρίγκιπας της Ουαλίας και η Δούκισσα της Κορνουάλης έφτασαν στην Αθήνα, πρώτο σταθμό της επίσημης επίσκεψής τους στην Ελλάδα. pic.twitter.com/WZJiJefpIQ