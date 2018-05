Η προτομή του Θερβάντες και τα... greeklish που προκάλεσαν την παρέμβαση του Οργανισμού για τη διάδοση της Ελληνικής γλώσσας

Την αντικατάσταση της πινακίδας στην προτομή του Μιγκέλ Θερβάντες στο πάρκο της λιμενικής ζώνης ζήτησε από το δήμο Πατρέων, ο Οργανισμός για τη διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας.

Ο λόγος, η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένη το κείμενο που συνοδεύει την προτομή.

Τα...greeklish δεν υφίστανται ως αναγνωρισμένη γλώσσα λέει ο οργανισμός και αναρωτιέται τί καταλαβαίνει ο επισκέπτης που δεν ξέρει Ελληνικά όταν διαβάζει το κείμενο που ωστόσο είναι γραμμένο με λατινικούς χαρακτήρες.

Η προτομή τοποθετήθηκε στο σημείο πριν από μερικά χρόνια προκειμένου να τιμηθεί ο υπαξιωματικός της γαλέρας Μαρκέσα ο οποίος πολέμησε εμπύρετος στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου και έχασε το αριστερό του χέρι.

Η πινακίδα γράφει:«STON MIGKEL NTE QERBANTES KAI SE OSOUS POLEMHESAN ME TIMH KAI PISTH UPERASPOZONTAS TA IDANIKA TOUS. PANEPISTHEMIO KAMILO COSE QELA ME THE SUNERGASIA TOU DHEMOY PATREWN».

Ο Θερβάντες και τα γκρίκλις του - Κοινωνία - The Best News